«Это лицо Самары»: Евгений Петров - о реставрации муралов, созданных к чемпионату мира по футболу 2018 года

Евгений Петров стал гостем на радио «КП-Самара» Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Куратор проекта «Истории чемпионов» по созданию футбольных муралов Евгений Петров стал гостем на радио «КП-Самара». Он рассказал про необходимость восстановления изображений, созданных на фасадах домов к ЧМ-2018, какие муралы будут реставрировать первыми и какое значение для города они имеют.

- Что из себя представляет проект «Истории чемпионов»?

- Это был проект, связанный с подготовкой к чемпионату мира. Это 11 муралов - как 11 футболистов на футбольном поле. Каждый мурал - запоминающийся эпизод из чемпионатов мира в прошлом, до 2018 года. 11 произведений искусства на фасадах зданий и других объектов инфраструктуры. 11 мировых историй футбола, рассказанных 11 современными художниками России.

- Что такое мурал?

- По большому счету, это не просто граффити, а монументальная живопись, которая может наноситься как на стену, так и на металл, на дерево, на камень. Вот в этом и есть разница. И у нас есть муралы не только на стенах домов. Например, мурал Михаила Моста находится на набережной как раз на металле. То есть это некая инсталляция.

- Как вы оцениваете состояние муралов к ЧМ-2018 сейчас, в 2026 году? Какие из них пострадали от времени или иных факторов больше всего?

- Больше всего пострадали два мурала. Один из них рисовал Валерий Чтак во дворе на Максима Горького, 131. Его, по большому счету, граффитисты закрасили, потому что он был нанесен на уровне первого этажа. И еще один мурал сейчас уже внешне не существует. Это на Красной Глинке, на заборе «Электрощита». Там была история Зидана, сейчас ее тоже закрасили.

Все остальные муралы пострадали от погодных условий. В большей степени это выцветание, потрескивание. Они в хорошем состоянии, но мы бы хотели к десятилетию придать им больше красок, потому что это уже узнаваемые муралы. Их все видят каждый день. Это уже лицо города.

- Можете подробнее рассказать о муралах, которые закрасили? Например, о мурале Чтака.

- Мурал Валерия Чтака будет восстановлен первым. Во-первых, потому что его полностью закрасили. Во-вторых, Валерий в прошлом году умер, боролся с болезнью. В память о нем будет организована выставка в Третьяковской галерее. Мы не остались в стороне, проговорили с нашей самарской Третьяковкой, нашли место, где можно будет восстановить этот мурал, и сейчас уже это делаем. К 16 числу он будет восстановлен.

- Место было выбрано не случайно?

- Это место было выбрано потому, что рядом с Третьяковкой есть еще несколько объектов, связанных с искусством. В том числе, мы надеемся, вокруг Третьяковки не будет некоего вандализма по отношению к этому муралу. Также по цвету: возле Третьяковки есть гараж, который был предоставлен владельцами безвозмездно. Он подходит полностью по цвету и по размеру, чтобы нанести эту репродукцию.

- А мурал с Зиданом?

- Мы, конечно, хотели бы его восстановить, но пока нет подходящего места. Мы еще не до конца обсудили с владельцами забора, на котором он был нанесен, чтобы его восстановить. Надеюсь, что в будущем у нас получится. Но сейчас мы сосредоточены на мурале Чтака.

- Для восстановления всех муралов вы привлекаете оригинальную команду художников, которые работали в 2018 году, или это уже совершенно новый состав?

- Как раз с муралом Чтака хорошо получилось, что ребята, которые с ним работали, сейчас опять работают с нами и восстанавливают этот мурал. Очень хорошая последовательность. Как будет дальше – посмотрим. Будем их привлекать, может быть, еще кого-то.

- Почему было принято решение начать реставрацию за два года, а не за три или четыре?

- В связи с трагическим событием – смертью Валерия, и подготовкой выставки в память о нем. Мы можем войти в эту подготовку. Опять же, восстановление происходит на частные средства, просто разом взять большую сумму денег и восстановить, например, все 10 муралов будет достаточно тяжело. Лучше делать это постепенно. Мы выбрали первый мурал - Валерия Чтака, согласовали это в том числе с Третьяковской галереей, нашли место и восстанавливаем его.

- Это сугубо частная инициатива?

- Деньги, которые выделяются, – да, это частная инициатива. А в плане реализации проекта - это пропаганда от министерства спорта.

- Если инициатива частная, то самарцы могут как-то помочь в процессе восстановления?

- Да. К десятилетию будет создана и уже сейчас начинает создаваться эксклюзивная коллекция мерча по муралам. Эта коллекция потом будет продаваться. 10% от вырученных средств пойдут в фонд, который будет участвовать в восстановлении муралов.

- Мы сейчас говорим про восстановление старых муралов, но нет ли планов по созданию новых?

- Мы это не обсуждали, потому что хотелось бы привести в порядок и восстановить те муралы, которые подвыцвели или утратились, чтобы осталась эта история. Потому что к десятилетию это достаточно важно. Сам проект создавался для гостей Самары в рамках чемпионата мира. Мы создавали некий культурный код, чтобы они хорошо ориентировались в городе, понимали, что мы знаем историю мирового футбола. У нас был великий вратарь Яшин, он тоже изображен. Различные моменты - «Рука Бога» Марадоны, Фабьен Бартез с Лораном Бланом, когда они выиграли чемпионат мира, и все последующие великие события как раз показывали наше гостеприимство. Сейчас эти муралы уже являются картинкой города, его футбольной и спортивной историей, культурой. И человек уже ориентируется по ним. Думаю, не я один так воспринимаю, потому что это все на виду. Чтобы эти картинки не потерялись, не утратили свою привлекательность, было решено восстановить их.

- Вы замечали какое-то влияние футбольных муралов на жителей?

- На самом деле это было. И первоначально вообще очень много людей выкладывали в соцсети, что они просто на него смотрят, рассказывали свое видение этой истории.

- Муралы планируют восстановить в первозданном виде или могут добавить новые элементы?

- Нет, мы будем восстанавливать так, как они были. Если говорить, например, про мурал Валерия Чтака, то он будет восстановлен где-то на 90%, потому что стена уже чуть-чуть другая, и, соответственно, его пришлось под эту стену подстраивать. Но в целом, я думаю, разницы вряд ли кто-то заметит.

- Можете подробнее рассказать про сувенирную продукцию?

- Это те же муралы, но они полностью отработаны с художниками, разбиты на некоторые эпизоды. То есть это могут быть полотенца, бейсболки, шопперы, футболки. Это такая эксклюзивная коллекция, которую хотелось бы, чтобы и гости, и жители нашего города приобретали и ходили в этом. Это узнаваемость. В том числе она подчеркивает некую спортивную культуру Самары.

- После Чтака и Зидана за какие муралы возьметесь?

- Наверное, после Чтака не про Зидана будет идти речь. Сначала бы нам хотелось Михаила Моста восстановить. Михаилу уже лично писали, что мурал выцвел. Там изображен гол Ван Перси в 2014 году в падении головой. Этот гол стал лучшим на чемпионате мира 2014 года. Михаил изобразил его в своем фирменном стиле. Эта инсталляция находится на набережной, Осипенко, 2а. Она сделана на металле. Хотели бы сначала этот мурал восстановить, а потом перейти на нашу центральную артерию - на Ново-Садовую. У нас там два мурала - «Рука Бога» Марадоны и Фабьен Бартез с Лораном Бланом. Они выцвели, потому что находятся все время на солнце. Хотелось бы просто вернуть им краски.

- Что вообще может помешать графику проведения реставрации? Очевидно, погода?

- Погода, да. Но в данном случае у нас достаточно много времени, чтобы это постепенно делать. Понятно, что это делается в теплое время года. Зимой такие вещи не восстанавливаются. Поэтому я пока каких-то особых причин не вижу.

- Какой из муралов вам нравится больше всего и почему?

- Мне, на самом деле, больше всего нравится как раз мурал Валерия Чтака. Изначально, когда мы давали темы для художников, мы выбирали мировые эпизоды чемпионатов мира. У нас есть изображение Пеле, его делал художник Калема, достаточно известный. И он показал Пеле на футболке мальчика. То есть обычный мальчик играет во дворе, и у него надпись «Пеле». До сих пор этот футболист актуален даже после своей смерти. Это легенда, весь мир знает его, в том числе дети во дворе. Есть мурал Льва Яшина. Понятно, это российский супер-голкипер. Его актуальность не вызывает никаких сомнений. А Валерий Чтак подошел немножко по-другому к этому вопросу. Он взял не события чемпионатов мира, а он взял начало игры в футбол - когда мы были мальчишками, выходили во двор, брали мяч и там играли, и нас никто не мог удержать. Его работа называется «Во дворе». Он изобразил кошечек и собачек, играющих между собой, а судит все это птица. Тем самым он показал вот эту доступность футбола: что мы все выходим во двор и можем хоть сейчас пойти играть. Никаких препятствий для этого нет.

- Можете рассказать про проект «Стена чемпионов»?

- Андрей Сяйлев тоже подошел к выбору темы своего мурала достаточно необычно. Он также не стал брать какую-то единую футбольную тему. Он взял идею, что спорт рождает великих людей, и эти великие люди на протяжении всей нашей жизни давали цитаты. Он взял огромное количество цитат великих спортсменов и разместил их на стене. И тем самым показал, насколько спорт многогранен, насколько он велик и насколько может быть важен в жизни каждого человека.

- Для этого проекта привлекали только одного художника?

- Да. Это все делал Андрей. Он сам этот проект разработал и сам его реализовал.

- Каким образом в нашем городе привлекают художников со всей страны для реставрации муралов?

- Сейчас, на самом деле, те, кто реставрирует, они самарские. И когда к чемпионату мира готовились, художникам российским помогали самарские ребята.

- В 2019 году самарские муралы были представлены на нью-йоркской премии Webby Awards.

- Да, это очень престижная премия, мы были номинированы, но не заняли призовых мест. Тем не менее, это было очень почетно. До этого мы выиграли международную премию в Австралии. Это показывает, что работа, которую мы сделали, была очень хорошо оценена специалистами по всему миру.

- Как появилась идея создать муралы к чемпионату мира?

- Изначально идея сделать муралы появилось у меня, когда построили мост через Ташкентскую улицу. Хотелось запечатлеть там гол Ван Перси. Это была просто идея, а позже она стала обрастать дополнительными эпизодами с различных чемпионатов мира.

После этого мне удалось привлечь Михаила Савченко и Андрея Сяйлева как кураторов и соединить спорт с искусством. Михаил и Андрей сразу поняли, как эту идею можно реализовать. Для меня спорт вообще - это искусство. Когда мы видим, как люди играют в футбол или как водят болид Формулы-1, это, конечно, вызывает восторг. Поэтому тысячи людей смотрят эти шоу, эти мероприятия.

Как раз нас трое, три куратора, все обсуждали. Сначала было около девяти эпизодов, но потом мы понимали, что это должны быть 11 футболистов, 11 муралов, 11 эпизодов чемпионатов мира. Сначала они были положены на бумагу, а потом были предложены художникам. И они тоже отбирались. «Истории чемпионов» - это история великих людей. С одной стороны, это история футболистов, а с другой - история великих российских художников. Мы это соединили, каждый на свою тему сделал эскиз.