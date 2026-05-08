Екатерине Тарховой предъявили восемь обвинений. Фото: Евгений Мелехин/соцсети/предоставлено «КП»

В Самаре близится к финалу резонансное уголовное дело об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. Под суд пойдет их внучка Екатерина, которая призналась в жестоком убийстве бабушки и дедушки. 31-летней женщине предъявили сразу восемь обвинений, в том числе в надругательстве над телами погибших. В ближайшее время уголовное дело направят в Самарский областной суд. Рассказываем итоги расследования и какое наказание может грозить Екатерине Тарховой.

Видео: прокуратура Самарской области Екатерина Тархова покупала бензопилу перед убийством экс-мэра Самары

Части тел так и не нашли

После окончания расследования прокуратура Самарской области опубликовала новое видео с внучкой экс-мэра. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как Тархова закупалась перед убийством бабушки и дедушки. Женщина с хладнокровным видом стоит на кассе строительного магазина в шубе, лосинах и кроссовках. В руках у нее сумка, а рядом – большая корзина магазина. Тархова покупает бензопилу и еще какие-то бутылки с неизвестной жидкостью. На видео указана дата: 1 мая 2025 года. Это может вызвать вопросы, ведь к тому времени убийство уже произошло и Тархова находилась под арестом. Вероятно, объяснение простое: на камерах видеонаблюдения часто выставлена неправильная дата. Очевидно, женщина закупалась зимой, готовясь совершить ужасное преступление.

Внучка экс-мэра покупала пилу в строительном магазине. Фото: прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в период с 25 ноября 2024-го по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра Самары с женой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом. Раньше следствие также сообщало, что после расчленения тел внучка смешала останки дедушки и бабушки с гречкой и пропустила через мясорубку.

Расследование уголовного дела завершили в апреле 2026 года. В ходе него было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. По информации СК, был изучен каждый сантиметр квартиры, замытой химическим составом. В результате удалось найти биологические следы на различных поверхностях, в том числе при осмотре сантехники. Так, следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Сами части тел найдены не были, хотя поиски велись долгое время на мусорном полигоне Самары.

Части тел Тарховых так и не нашли. Фото: Евгений Мелехин

Мотивом для жестокого преступления, вероятнее всего, стали деньги. После убийства сообщники похитили имущество погибших на сумму более 2 миллионов рублей: одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов с использованием поддельных официальных документов. Кроме того, при содействии родственницы Метревели Таисии Киселевой был украден и продан автомобиль, принадлежащий Наталье Тарховой.

Уголовное дело направляют в суд

В уголовном деле помимо Екатерины Тарховой фигурируют трое ее сообщников: Светлана Метревели, ее племянник Дмитрий Метревели и еще одна их родственница Таисия Киселева. В начале мая 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Самарский областной суд. Киселеву обвинили в тайном хищении чужого имущества. А Тарховой предъявили сразу восемь обвинений.

«Тархова обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе в беспомощном состоянии, совершенном организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений, в надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, в умышленном уничтожении имущества, в похищении или повреждении документов, а также в подделке документов», – рассказали в прокуратуре Самарской области.

У Екатерины были сообщили из-за границы. Фото: предоставлено «КП»

В отношении Дмитрия и Светланы Метревели уголовное дело выделили в отдельное производство. Сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск. Грузинский клан Метревели в Самаре имел дурную репутацию убийц и должников. Попасть под их влияние Екатерина Тархова могла во время отдыха за рубежом. Как сообщал «КП-Самара» собственный источник, женщина познакомилась со Светланой и ее племянником во время поездки в Грузию. Внучка экс-мэра остановилась в их гостевом доме и пожаловалась на бабушку с дедушкой, с которыми у нее были очень напряженные отношения. Именно тогда у них мог зародиться план об убийстве и наживе.

Какое наказание может грозить?

В ходе всех прошедших судебных заседаний по продлению меры пресечения внучка экс-мэра Самары вела себя спокойно и сдержанно. Она не проявляла никаких эмоций, не давала комментарии, не смеялась, не плакала, не срывалась. Раньше психолого-психиатрическая экспертиза признала Тархову полностью вменяемой. Однако по мнению психологов, у нее могут быть не психические, а психологические особенности поведения.

У Екатерины Тарховой есть сын, который сейчас находится у своей крестной Елены. Ребенка хотел забрать родной отец мальчика, гражданин Израиля Владислав Пасек. Он подавал в суд, чтобы установить отцовство, однако не вышел на связь после обстрела страны. По мнению адвоката Валерия Лапицкого, наличие сына может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора Тарховой.

Тархова находится под арестом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Так какое же наказание может грозить внучке экс-мэра за жестокое убийство? Из-за большого количества обвинений спрогнозировать сложно. Лапицкий считает, что речь идет о сроке от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Путем частичного сложения, с учетом того, что Тархова признала вину, указала, куда спрятала останки, что у нее есть малолетний ребенок, лет 12-14 – это тот минимум, на который она может рассчитывать. Статья предусматривает и пожизненное лишение свободы, но к женщинам она не применяется. Поэтому, я думаю, она может получить срок в пределах от 12 до 20 лет», – рассказал адвокат в эфире радио «КП-Самара».

Какое наказание получит Екатерина Тархова за убийство бабушки и дедушки, точно решит суд. Когда он начнется, пока неизвестно. Внучка экс-мэра Самары продолжает находиться под стражей. Ей продлили арест еще на 24 суток – до 26 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

УбИЙСТВО ЭКС-МЭРА САМАРЫ ТАРХОВА

Без тени эмоций на лице и пугающе спокойная: внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой продлили арест до 26 мая 2026 года

Тархова говорила следователям, что они еще попросят у нее прощения. Новые подробности громкого убийства экс-мэра Самары и его жены

Ледяная исповедь внучки-убийцы. Екатерина Тархова попыталась выдать жалость к себе за раскаяние

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал