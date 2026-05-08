Заболтал помощницу настоятеля, чтобы подельник смог вынести икону: двое мужчин пытались ограбить самарский храм средь бела дня

Уже во второй раз храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Чапаевской пострадал от рук грабителей. Двое мужчин пытались вынести икону – один отвлекал помощницу настоятеля разговорами, другой в этот момент занимался кражей. Ограбление не удалось: настоятельница догадалась, что что-то не так, и воры рванули из храма. Их поймали. Подробности – в материале «КП-Самара».

Сбежали, бросив икону

Мужчины, один из которых приехал в Самару из другой области, пришли в храм днем в среду, 6 мая. Намерения были совсем не добрые: они планировали тайком выкрасть икону преподобного Гавриила прямо средь беда дня. Икона находилась в киоте – специальном обрамлении с застеклением – украшенном драгоценными металлами и ювелирными украшениями.

Грабители поделили обязанности. Один разговорился с помощницей настоятеля, отвлекая ее. В это время подельник пытался вытащить икону. Причем делал это не очень аккуратно: раздался звон стекла киота, который услышала помощница настоятеля.

«Она позвала на помощь охрану. Преступники скрылись с места преступления, бросив икону», - рассказали в пресс-службе судов Самарской области.

Об ущербе, который нанесли грабители, пока не сообщается. В храме сообщили, что сейчас икона находится у сотрудников полиции.

Не первое ограбление

Пять лет назад храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии уже пострадал от рук преступников. В ночь с 6 на 7 февраля 2021 года грабители отжали раму окна на первом этаже и ворвались внутрь. Они разбили киот, вынесли пожертвования, а также золотые и серебряные изделия, принадлежавшие храму.

Тогда преступники ушли из прихода незамеченными. Нынешним грабителям убежать далеко не удалось: мужчин поймали, завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

7 мая Самарский районный суд избрал меру пресечения одному из преступников. Его отравили под арест на 2 месяца, то есть до 5 июля 2026 года.