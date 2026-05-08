В Самарской области представили «Книгу Памяти», посвященную погибшим участникам СВО

Учащиеся и педагоги школы работали над «Книгой Памяти» в течение года. Фото предоставлено школой села Красносамарское

В канун праздника Великой Победы в Самарской области чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В селе Красносамарское Кинельского района на мероприятии «Под знаменем Победы», прошедшем в сельской школе, тоже вспоминали своих героев. Сотрудники образовательного учреждения представили изданную «Книгу Памяти», посвященную четверым погибшим в зоне СВО выпускникам.

Вспоминая героев-односельчан

В школьном историко-краеведческом музее «Книга Памяти» заняла достойное место в созданной экспозиции «Специальная военная операция», где можно увидеть фотографии бойцов, их личные вещи, письма, рисунки, школьные сочинения, переданные матерями.

«На презентацию «Книги Памяти», которую мы готовили в течение года, пришли близкие погибших героев, – отметила руководитель проекта, замдиректора школы Елена Дьячкова. – На глазах стояли слезы, а каждое слово, сказанное родными, шло от самого сердца. Пусть память о ребятах навсегда останется в душах нынешних юнармейцев, которым еще предстоит встать на защиту Родины. Выпускники нашей школы, не вернувшиеся с войны, это пример мужества и героизма».

На презентацию книги пригласили родных и близких погибших героев. Фото предоставлено школой села Красносамарское

Как рассказала автор текста и составитель иллюстративного материала «Книги Памяти», учитель истории и обществознания Елена Одинцова, ученики школы помогали собирать материалы о героях-выпускниках для будущей книги в рамках проекта «Мы – наследники Великой Победы»: «Ребята под руководством педагогов составляли вопросы для встреч с родными и близкими, изучали семейные архивы, писали небольшие рассказы о героях со слов друзей и родственников».

По примеру дедов-победителей

Благодаря «Книге Памяти» увековечили имя Алексея Геннадьевича Алексанова. Он родился 10 мая 1983 года в селе Красносамарское. Вырос в дружной семье вместе со старшим братом Андреем. Родители, хотя и много работали, успевали заниматься воспитанием сыновей: помогали в учебе, привлекали к делам по хозяйству. А еще рассказывали о дедушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Может быть, эти рассказы о службе в далеких сороковых, о подвигах и ранениях, чести и воинской доблести, любви к Родине и сформировали характер будущего героя.

Алексей получил повестку в октябре 2022 года. Не раздумывая, не сомневаясь, сказал родным, что уходит воевать. Попрощался и ушел. Служил старшим сержантом, заместителем командира взвода, погиб в октябре 2023 года при выполнении боевого задания в районе села Красногоровка Донецкой области. Посмертно награжден орденом Мужества. Его мама, Надежда Сергеевна, передала в школьный музей его личные вещи.

Алексей Алексанов служил заместителем командира взвода. Фото предоставлено школой села Красносамарское

Добровольцем на огневой рубеж

В числе павших в зоне СВО героев – Андрей Алексеевич Малышкин. Он родился в 1985 году в селе Репьевка Кинель-Черкасского района, а вскоре семья переехала в село Красносамарское. Родители Андрея работали в колхозе им. Куйбышева, со временем в колхоз пришел работать и он.

Как вспоминает его мама Любовь Ивановна, Андрей был спокойным, добрым, отзывчивым, умел откликаться на чужую беду – никогда не проходил мимо, если кому-то нужна была помощь. В селе знали – на него можно положиться, он не подведет, всегда подставит свое плечо.Когда Родина оказалась в опасности, Андрей не смог остаться в стороне, решил, что должен защитить свою семью и страну. Собрал сумку с вещами, никому ничего не сказал и ушел на фронт.

«Мы ничего не знали, –рассказала его сестра Юлия, – Подумали, что задержался на работе, ждали к ужину, мама сварила его любимый грибной суп. Но он не пришел. Позвонил, сказал, что отправился на передовую добровольцем».

Андрей – рядовой стрелок-гранатометчик достойно выполнил свой воинский долг, не дрогнул, не отступил…Погиб 23 октября 2023 года. Награжден орденом Мужества, посмертно.

Андрей Малышкин «за ленточкой» проявил себя как стрелок-гранатометчик. Фото предоставлено школой села Красносамарское

Отважный стрелок

В «Книге Памяти» есть имя еще одного ученика Красносамарской школы – Федора Ивановича Рылкина. Он родился в 1982 году в селе Березовка Кошкинского района, а в 1989-м вместе с родителями, братом и сестрой переехал жить в Красносамарское.

После окончания школы и техникума, два года участвовал в Чеченской войне. В августе 2023 года ушел добровольцем в зону СВО, был стрелком мотострелкового отделения.

Сослуживцы рассказали, что на фронте товарищи ценили его за надежность, боевой дух и готовность подставить плечо в трудную минуту. Федор всегда старался подбодрить сослуживцев, поддерживал их добрым словом и личным примером. В боевых условиях оставался спокойным и рассудительным, умел правильно оценить ситуацию и предложить разумное решение. Забота о товарищах была для него не просто долгом, а внутренним убеждением – он часто делился последним и никогда никого не оставлял в беде. За время службы был трижды ранен. Погиб 17 марта 2024 года вблизи Авдеевки Донецкой области. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Федор Рылкин воевал в составе мотострелкового отделения. Фото предоставлено школой села Красносамарское

Музыкант, технарь и артист

Еще один выпускник школы – Анатолий Зикридинович Абдуев – погиб в зоне специальной военной операции в 2025 году. Его мама Оксана Владимировна рассказала, что Анатолий родился в 1999 году, был старшим сыном в семье, поэтому всегда старался помогать родителям по хозяйству.

Он играл на гитаре, баяне, пианино и даже скрипке – ее он приобрел, когда приезжал в отпуск. Играть на музыкальных инструментах научился самостоятельно. Еще отлично разбирался в технике, с любой машиной был на «ты».

По словам его мамы, в школе Анатолий с удовольствием ходил в кукольный театр, принимал участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах. А самое главное - никогда не отказывал в помощи другим. Вот так и на СВО: надо идти – впереди бой, за спиной – Родина, семья и совсем маленький сынишка, родившийся незадолго до того, как Анатолий в последний раз покидал родной дом.

Анатолия Абдуева посмертно наградили орденом Мужества. Фото предоставлено школой села Красносамарское

Оксана Владимировна показала фотографии: вот маленький Толя в детском саду, вот пошёл в первый класс, вот уже стал старшеклассником, а вот и фотография в военной форме, с оружием в руках, рядом – военная техника. А глаза – все такие же добрые, светлые... Анатолия посмертно наградили орденом Мужества.