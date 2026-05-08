«Я обычный рабочий, случайно зашел не в ту дверь»: в Самаре судят телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 421 млн рублей

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
8 мая 2026 года Самарский областной суд начал рассматривать дело организованной преступной группы, которая похитила у жителей региона почти 472 миллиона рублей. На скамье подсудимых - шесть человек. Пятеро из них находятся в СИЗО, еще один - под запретом определенных действий. Главный эпизод - история женщины, которая доверилась «голосам в трубке» и отдала незнакомцам все свое состояние. Рассказываем, как это произошло, как полиция вышла на курьеров и почему суд оставил обвиняемых за решеткой еще на полгода.
В январе 2025 года пожилой жительнице Самары, бывшему руководителю Корпорации развития региона, позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов и сообщили, что с ее банковского счета пытаются незаконно перевести деньги. Адресат перевода - финансирование Вооруженных сил Украины.
Женщина испугалась. Аферисты продолжали давить и убедили ее в единственно верном решении, чтобы срочно обналичить все сбережения и передать их курьерам. Для внесения на так называемый безопасный счет.
Женщина не заподозрила подвоха. Она действовала так, как ей говорили люди, которых она приняла за силовиков. Деньги снимала в одном из банков частями, в течение нескольких дней. Каждый раз к ней приезжали незнакомцы, и она лично вручала им миллионы.
Сумма могла быть еще больше. Но процесс прервал сотрудник другого финансового учреждения. Увидев, что пожилая женщина снимает огромные деньги и явно находится под влиянием, он понял, что ее обрабатывают мошенники. И немедленно сообщил в полицию.
Оперативники опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные переговоры. Распространили ориентировки с приметами подозреваемых.
Первого задержали 22-летнего жителя Саратова - он уже был судим за вымогательство. По данным следствия, именно он арендовал в Самаре дом, где располагались сообщники и где временно хранились похищенные деньги.
Полицейские выехали в Саратов. В доме у парня провели обыск. Нашли телефон, который использовался при хищении, 600 тысяч рублей и 300 долларов США.
Следственные действия прошли и в Подмосковье. В одной из квартир Солнечногорска жил второй задержанный - мужчина 40 лет. У него изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, предположительно, купленный на украденные деньги.
В доме третьего курьера, который тоже был из Саратова, нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, на часть похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч.
Еще один предполагаемый мошенник - снова саратовец, тоже с судимостью за кражу. У него изъяли 255 тысяч рублей. Всего, по версии обвинения, шестеро участников организованной группы похитили у жителей Самарской области около 472 миллионов рублей. Главная потерпевшая лишилась 421 миллиона рублей.
8 мая 2026 года в Самарском областном суде прошло первое заседание. Потерпевшие на него не явились, их интересы представляет адвокат. Суд решил начинать без них.
Главный вопрос, который обсуждался в этот день, - это продление меры пресечения. Подсудимые содержатся под стражей с 2025 года, срок истекает в мае. Обвинение попросило продлить его на шесть месяцев.
«Фигуранты обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Не будучи связанными мерами пресечения, они могут скрыться от органов предварительного расследования, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать воздействие на недопрошенных свидетелей, потерпевших и свидетелей», - заявил гособвинитель.
Он также попросил продлить арест на имущество - денежные средства, расчетные счета, телефоны, транспортные средства и недвижимость до 22 октября 2026 года.
Адвокаты подсудимых просили смягчить меру. Заменить заключение под стражей на домашний арест или запрет определенных действий.
Защитник, представляющий интересы одного из фигурантов, заявил, что доводы обвинения необоснованны:
«Основания, на которые ссылается гособвинитель, отношения с Злобиным в 1997-1999 годах, не подтверждаются материалами дела. Нет никаких сведений, что он может помешать расследованию, уничтожить доказательства или скрыться. Просим исключить данные обстоятельства и избрать более мягкую меру, учитывая, что у него двое несовершеннолетних детей и ряд хронических заболеваний, которые усугубляют ему жизнь и могут причинить физические страдания».
Сам подсудимый тоже обратился к суду:
«Я был задержан 25 июня 2025 года. Преступление совершено в январе. В конце января я узнал, что оно совершено. Я никуда не скрывался, не собирался скрываться. Жил дома в Саратове, телефоны не менял, работал. У меня двое детей, у жены ИП. Обязуюсь являться по первому требованию. Прошу отклонить ходатайство и применить домашний арест».
Другой подсудимый вообще заявил без обиняков:
«Меня арестовали 24 января 2025 года, я был на работе. Я вообще не понимал, что происходит. Я совершил это преступление, не зная, что совершал. Случайно не в ту дверь зашел. Я не могу влиять ни на следствие, ни на кого, у меня даже знакомых тут нет. Я обычный рабочий. Жена студентка, ребенок маленький, 16 месяцев уже сижу. Следствие закончилось. Что я могу изменить?»
Он также возражал против ареста имущества:
«Арестовали дом и землю, которые принадлежат моей маме. По наследству от прапрадеда, который еще при царе генералом был».
Суд выслушал все стороны и все же удовлетворил ходатайство обвинения. Срок содержания под стражей фигурантам продлен на шесть месяцев - до 22 октября 2026 года. Арест на имущество тоже сохранен.
Дело будет рассматривать Самарский областной суд. Впереди - долгий процесс. Поэтому судья предупредил всех участников, что дело будет рассматриваться в довольно плотном режиме и заседания будут длиться весь рабочий день с перерывом на обед.