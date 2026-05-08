«Я обычный рабочий, случайно зашел не в ту дверь»: в Самаре судят телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 421 млн рублей

Срок содержания под стражей фигурантам продлен до 22 октября 2026 года. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

8 мая 2026 года Самарский областной суд начал рассматривать дело организованной преступной группы, которая похитила у жителей региона почти 472 миллиона рублей. На скамье подсудимых - шесть человек. Пятеро из них находятся в СИЗО, еще один - под запретом определенных действий. Главный эпизод - история женщины, которая доверилась «голосам в трубке» и отдала незнакомцам все свое состояние. Рассказываем, как это произошло, как полиция вышла на курьеров и почему суд оставил обвиняемых за решеткой еще на полгода.

«Ваши деньги уходят на ВСУ»

В январе 2025 года пожилой жительнице Самары, бывшему руководителю Корпорации развития региона, позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов и сообщили, что с ее банковского счета пытаются незаконно перевести деньги. Адресат перевода - финансирование Вооруженных сил Украины.

Женщина испугалась. Аферисты продолжали давить и убедили ее в единственно верном решении, чтобы срочно обналичить все сбережения и передать их курьерам. Для внесения на так называемый безопасный счет.

Женщина не заподозрила подвоха. Она действовала так, как ей говорили люди, которых она приняла за силовиков. Деньги снимала в одном из банков частями, в течение нескольких дней. Каждый раз к ней приезжали незнакомцы, и она лично вручала им миллионы.

Бдительность кассира и полицейская операция

Сумма могла быть еще больше. Но процесс прервал сотрудник другого финансового учреждения. Увидев, что пожилая женщина снимает огромные деньги и явно находится под влиянием, он понял, что ее обрабатывают мошенники. И немедленно сообщил в полицию.

Оперативники опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные переговоры. Распространили ориентировки с приметами подозреваемых.

Первого задержали 22-летнего жителя Саратова - он уже был судим за вымогательство. По данным следствия, именно он арендовал в Самаре дом, где располагались сообщники и где временно хранились похищенные деньги.

Полицейские выехали в Саратов. В доме у парня провели обыск. Нашли телефон, который использовался при хищении, 600 тысяч рублей и 300 долларов США.

Следственные действия прошли и в Подмосковье. В одной из квартир Солнечногорска жил второй задержанный - мужчина 40 лет. У него изъяли 1,8 миллиона рублей, телефон и автомобиль, предположительно, купленный на украденные деньги.

В доме третьего курьера, который тоже был из Саратова, нашли 860 тысяч рублей. По предварительным данным, на часть похищенных средств он погасил ипотеку на 600 тысяч.

Еще один предполагаемый мошенник - снова саратовец, тоже с судимостью за кражу. У него изъяли 255 тысяч рублей. Всего, по версии обвинения, шестеро участников организованной группы похитили у жителей Самарской области около 472 миллионов рублей. Главная потерпевшая лишилась 421 миллиона рублей.

«Они могут скрыться»

8 мая 2026 года в Самарском областном суде прошло первое заседание. Потерпевшие на него не явились, их интересы представляет адвокат. Суд решил начинать без них.

Главный вопрос, который обсуждался в этот день, - это продление меры пресечения. Подсудимые содержатся под стражей с 2025 года, срок истекает в мае. Обвинение попросило продлить его на шесть месяцев.

«Фигуранты обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Не будучи связанными мерами пресечения, они могут скрыться от органов предварительного расследования, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать воздействие на недопрошенных свидетелей, потерпевших и свидетелей», - заявил гособвинитель.

Он также попросил продлить арест на имущество - денежные средства, расчетные счета, телефоны, транспортные средства и недвижимость до 22 октября 2026 года.

«У него двое детей и хронические болезни»

Адвокаты подсудимых просили смягчить меру. Заменить заключение под стражей на домашний арест или запрет определенных действий.

Защитник, представляющий интересы одного из фигурантов, заявил, что доводы обвинения необоснованны:

«Основания, на которые ссылается гособвинитель, отношения с Злобиным в 1997-1999 годах, не подтверждаются материалами дела. Нет никаких сведений, что он может помешать расследованию, уничтожить доказательства или скрыться. Просим исключить данные обстоятельства и избрать более мягкую меру, учитывая, что у него двое несовершеннолетних детей и ряд хронических заболеваний, которые усугубляют ему жизнь и могут причинить физические страдания».

Сам подсудимый тоже обратился к суду:

«Я был задержан 25 июня 2025 года. Преступление совершено в январе. В конце января я узнал, что оно совершено. Я никуда не скрывался, не собирался скрываться. Жил дома в Саратове, телефоны не менял, работал. У меня двое детей, у жены ИП. Обязуюсь являться по первому требованию. Прошу отклонить ходатайство и применить домашний арест».

Другой подсудимый вообще заявил без обиняков:

«Меня арестовали 24 января 2025 года, я был на работе. Я вообще не понимал, что происходит. Я совершил это преступление, не зная, что совершал. Случайно не в ту дверь зашел. Я не могу влиять ни на следствие, ни на кого, у меня даже знакомых тут нет. Я обычный рабочий. Жена студентка, ребенок маленький, 16 месяцев уже сижу. Следствие закончилось. Что я могу изменить?»

Он также возражал против ареста имущества:

«Арестовали дом и землю, которые принадлежат моей маме. По наследству от прапрадеда, который еще при царе генералом был».

Еще полгода в СИЗО

Суд выслушал все стороны и все же удовлетворил ходатайство обвинения. Срок содержания под стражей фигурантам продлен на шесть месяцев - до 22 октября 2026 года. Арест на имущество тоже сохранен.

Дело будет рассматривать Самарский областной суд. Впереди - долгий процесс. Поэтому судья предупредил всех участников, что дело будет рассматриваться в довольно плотном режиме и заседания будут длиться весь рабочий день с перерывом на обед.