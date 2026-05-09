«Мы пухли от голода, жили в землянках»: тольяттинка Лариса Молчанова — о матери-разведчице, ужасах фашистского плена и тяготах войны

Лариса Молчанова Рассказала о своей жизни.

Ларисе Молчановой из Тольятти 86 лет. Сейчас ее жизнь наполнена миром и спокойствием. Однако в ее судьбе было много тягот и невзгод: плен, годы голода и многочисленные переезды. В преддверии Дня Победы Лариса Молчанова рассказала, как ей удалось все это пережить и не сломаться. Видео-интервью с ней опубликовал глава Тольятти Илья Сухих.

Жизнь в партизанских лагерях, плен и побег

Когда началась война, Ларисе Молчановой было чуть больше года. Ее семья тогда жила в станице Северской, в 30 километрах от Краснодара. Отец сразу отправился на войну, а мать работала при банке, финансировала колхозы, ей пришлось остаться одной с двумя детьми.

«Когда пришли немцы, все руководители бежали в горы. Мама тоже была под прицелом. Комсомольцев и коммунистов убивали сразу. Мать, недолго думая, взяла нас с собой, а после стала разведчицей. Она рисковала, узнавала о движении врагов, поездов, расположении лагерей, а после доносила сведения до партизан, которые сразу бомбили врагов».

Маленькую Ларису мама привязывала к спине, а трехлетнего брата брала под руку.

«В один день мама пошла в нейтральную зону. Хотела привести нас, детей, в порядок. Мы с бабушкой, тетей и ее сыном расположились в хате. Так называли небольшие мазанные землянки. Пришли румыны, начали расстреливать дома, мама прятала нас под кроватью, но это не спасло. Мужчины с оружием вывели всех на улицу. С меня стянули детское одеяло. На улице стоял февраль 1943 года. Мама укрывала меня своим халатом, но, когда нас выводили, ее ударили прикладом по голове, на некоторое время она потеряла сознание».

Лариса Молчанова поделилась воспоминаниями о прошлом.

Когда мама Ларисы пришла в себя, вокруг происходил настоящий хаос: детей, женщин и всех, кого нашли на том хуторе, выстроили в шеренгу, напротив поставили ручной пулемет, землянку уже поджигали. Кто-то сдал партизан.

«Румыны тогда не занимались убийствами, чаще всего они грабили. Им по рации сказали вести партизан в гестапо, чтобы узнать всех по именам. Мое красивое детское одеяльце забрали. Нас погнали в сторону церкви, кинули в подвал, где уже разлагались бывшие пленники, бегали крысы. Мы провели там две недели. Маму жестоко пытали, но она так и не призналась».

Шло время, Лариса со своей семьей готовилась к худшему. После пыток началась перекличка. Людей заводили в машину-душегубку, где травили газом, а после выкидывали трупы в ров.

«Началась перекличка. Мы должны были быть следующими, но мама заметила знакомое лицо. Она много ездила по колхозам до войны, подумала, что этот мужчина, который с ней связался, предатель. Она не стала говорить, что была партизанкой, боялась. Но мужчина помог нам бежать. Потом сбежала и бабушка».

Голод и жизнь в сарае

После побега мама Ларисы долгое время скиталась. Семья так и не смогла вернуться в станицу – все было разрушено.

«Мама пошла в милицию. Когда милиционеры увидели голых детей, нам дали плащ-палатку. Из нее мама пошила нам платья. Мы пухли от голода, жили в землянках, а когда мама пошла работать бухгалтером в колхоз, мы переехали в сарай».

В сарае расположились не только семья Ларисы, но еще ее тетя из Казахстана с пятью детьми. Дети спали на соломе, обнимая козу и кур. Спустя несколько лет жизнь изменилась. Мать Ларисы переехала в Грузию, пристроила старшего сына в суворовское училище, потом вышла замуж, снова переехала и родила двоих детей.

Судьба брата и отца

Старший брат Ларисы получил офицерское звание. Сейчас он полковник в отставке, долгое время служил на севере, а после переехал в Киев.

«Мы сейчас не общаемся, не можем друг до друга даже дозвониться. Мне кажется, его уже нет в живых».

Благодаря работе брата, семье удалось узнать о судьбе своего отца. Долгие годы он числился пропавшим без вести.

«Брат сам пошел в архив. Оказалось, в 43-м году отца отправили в госпиталь после ранения. Когда его вылечили, то он сразу же поехал на фронт, но больше не вернулся. Папа погиб в бою, в 44-м. Он умело командовал взводом, вел за собой всю роту, но был ранен в живот и голову. До госпиталя он так и не добрался».

Спонтанный переезд в Тольятти

После ужасов войны семья постепенно приходила в себя. Лариса выросла и решила поступать в металлургический институт в Ленинграде.

«Там стипендия была чуть побольше. У мамы уже было четверо детей, всем хотелось есть, нужны были деньги».

Лариса вместе с сыном спонтанно переехала в Тольятти.

После учебы Ларису распределили на Урал, где она проработала 13 лет. По словам женщины, благодаря коллегам, опытным специалистам и кандидатам наук, ей удалось закалить характер и получить те знания, которые она не получила в детстве.

«Кровь всегда тянула на юг. Коллеги постепенно переводились на производство в Сочи. Я поговорила со знакомым, он сказал, что может организовать встречу с начальником предприятия. Я и согласилась, взяла отпуск, получила путевку, вместе с сыном поехала на юг, но сделала остановку в Курумоче».

Остановка в Самарской области изменила для Ларисы все. Хозяйка квартиры, в которой остановилась женщина, предложила поговорить с начальником цеха в Тольятти.

«Я и согласилась. Пошла сразу к нему, не в отдел кадров. Он посмотрел мой ленинградский диплом, который очень ценился, трудовую с 13-летним стажем и сказал, что никуда не отпустит. Мы с сыном приехали в Тольятти. Я увидела сосновый бор, тропинку к воде, разноцветные яхты, Жигулевские горы, я как глянула, так обомлела. Тогда сказала сама себе: «Я отсюда никуда не уеду».

Билеты в Сочи Лариса Ивановна сдала. Она проработала на предприятии до пенсии, в 50 лет занялась преподавательской деятельностью. На зарплату рационализатора смогла получить свою первую машину – красный «Москвич».

«Я благодарна Господу за жизнь. Я многое сделала для детей, для узников, живу в хорошей квартире и не бедствую».

