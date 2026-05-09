Ветераны поздравили жителей Самары с Победой.

В Самаре состоялось торжественное шествие по площади имени Куйбышева в субботу, 9 мая. Особенностью Парада Победы в этом году стало отсутствие военной техники. С праздником местных жителей поздравили ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и представители профильных ведомств. «КП-Самара» покажет, как прошло шествие 81-й победной весны.

Ветераны читали стихи и поздравляли молодежь

Перед началом шествия местных жителей поздравили участники Великой Отечественной войны. Ветераны вспоминали о военных годах, тяготах жизни, мужестве и храбрости своих современников. Самарцам участники и дети войны пожелали мирного неба над головой и даже прочли стихи.

Парад в этом году прошел без военной техники

его поколения, День Победы – священная дата, главный праздник. Поэтому так важно, что Парад Победы в Самаре состоялся даже в таких непростых условиях как сейчас. Большое спасибо за приглашение, всех жителей Самары и нашего региона поздравляю с праздником!», – сказал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Самары, член Совета ветеранов Промышленного района Андрей Тонковидов.

Без военной техники

Ровно в 10:00 после боя курантов по площади Куйбышева прошли парадные расчеты. В шествии, чеканя шаг, приняли участие 1300 человек, 490 из которых от министерства обороны РФ, 820 – участники от прочих учреждений и организаций. Открыли Парад представительницы прекрасного пола, в разноцветных костюмах и музыкальными инструментами.

Участники Парада докладывают о готовности

Отсутствие механизированной колонны представители правоохранительных ведомств обосновали следующим образом: «Техника сейчас там, где нужна больше всего».

Современное вооружение российской армии ежедневно демонстрируют участники специальной военной операции, выполняя задачи на линии боевого соприкосновения.

В Параде принимали участие 1300 человек

По площади Куйбышева в торжественном марше прошла пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.

Парадные расчеты выступили перед ветеранами и участниками мероприятия

«В рамках обеспечения безопасности были развернуты мобильно-огневые группы на наиболее вероятных направлениях пролета беспилотных летательных аппаратов и в акватории Волги. Также совместно с ФСБ была организована проверка на наличие взрывоопасных предметов», - рассказал начальник специальной службы штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии подполковник Андрей Садовников.

Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме

Парадные расчеты покинули площадь Куйбышева под марш «Прощание славянки». В завершении торжества местным жителям напомнили, как будет проходить всероссийская акция «Бессмертных полк».

Шествие "Бессмертного полка" состоится в онлайн-формате

«Шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. К ней могут присоединиться тысячи жителей областной столицы», - сообщил глава Самары Иван Носков.

Напомним, вечером в Самаре будет дан артиллерийский салют. Его устроят в районе 1-й очереди набережной Волги. Начало — в 22:00.

