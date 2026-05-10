«Крылья Советов» обыгрывали «Оренбург» в 1/4 Пути регионов Кубка в этом сезоне

Самарские «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом» в рамках 29 тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12:30 по московскому времени (13:30 по самарскому).

Посмотреть игру «Оренбург» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 12:30 по московскому времени (13:30 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Оренбург» - «Крылья Советов»

22 раза команды играли между собой. Трижды клубы встречались в Кубке России. Все игры закончились победой самарцев – два раза в основное время, один раз по пенальти. Шесть раз команды играли в рамках Первой лиги. Три победы одержали оренбуржцы, дважды сильнее были «Крылья Советов». Еще 13 матчей прошли в рамках Премьер-лиги. Шесть игры завершились ничейным результатом, четыре раза победу праздновали «газовики».

«Крылья Советов» не проигрывали «Оренбургу» последние четыре встречи. В этом сезоне команды играли между собой два раза. Сначала в первом круге чемпионата – матч завершился ничьей 1:1. Потом в 1/4 Пути регионов Кубка России. Тогда смарацы были сильнее 2:0.

«Крылья Советов» идут на 11 месте в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками после 28 туров. В последних пяти играх зелено-бело-синие потерпели только одно поражение – от «Сочи» в 21 туре (1:2). До этого волжане сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и ЦСКА (1:1), а после обыграли московские «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1).

Зелено-бело-синие остаются одной из самых пропускающих команда лиги. В ворота самарцев забили 48 мячей. Больше пропустил только «Сочи» (57).

«Оренбург» находится на 13 месте с 26 очками. Подопечные Ильдара Ахметзянова, как и «Крылья», выиграли две встречи из трех последних. Оренбуржцы обыграли «Пари НН» (2:1) и «Ростов» (2:1) . Однако в 28 туре «Оренбург» уступил на выезде «Сочи» (1:3). «Газовики» пропустили тоже не мало – 41 мяч.

Букмекеры фаворитом встречи считают «Оренбург». Оренбуржцы хотят выйти из зоны стыковых матчей и реабилитироваться после неудачи в Сочи. «Крылья Советов» в этом сезоне намного хуже играют на выезде. Однако недавно самарцы одолели два столичных клуба. К тому же, зелено-бело-синие уже обыгрывали подопечных Ахметзянова в нынешнем сезоне.