«Судья долго не показывал карточки игрокам «Оренбурга»: что произошло после матча «Оренбург» - «Крылья Советов»

10 мая самарские «Крылья Советов» на выезде уступили «Оренбургу» в матче 29 тура РПЛ. Игра прошла на стадионе «Газовик» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.Единственный мяч забил Евгений Болотов.

«Сегодня вы заслужили вот это все!»

После финального свистка главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов собрал своих подопечных и произнес эмоциональную речь. Ахметзянов похвалил команду и сказал, что сегодня она заслужила победу. Также наставник настроил оренбуржцев на предстоящий матч с действующим чемпионом лиги «Краснодаром»:

«Что сказать, когда хорошо, когда шикарно, когда болельщики радуются, команда радуется, победила! Я не знаю, этого хватит или нет. У нас впереди еще одна игра. У нас есть время подготовиться. Я уверен, мы поедем туда и будем в полной готовности. Но сегодня вы заслужили вот это все! Я вас поздравляю, вы большие молодцы!».

«Мы справимся со всем, что есть»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов тоже собрал команду после окончания матча. Булатов поблагодарил футболистов за самоотдачу и успокоил их, сказал, что они со всем справятся:

«Все нормально, мы справимся со всем, что есть. Хотелось победить, не выиграли, двигаемся дальше. За игру всем спасибо, все бились, все отдавались, спасибо».

Позже наставник зелено-бело-синих в эфире «Матч ТВ» прокомментировал итоги встречи. Булатов объяснил, что большое количество единоборств обусловлено важность игры для обеих команд. По словам Булатова, первые 23 минуты были для самарцев особенно сложными, так как они привыкали к полю, а соперник оказывал давление:

«Был важный матч для обеих команд, этим и были обусловлены стыки. Первые 23 минуты, когда мы привыкали к полю и на нас оказывали давление, были неудачные. Потом мы переломили ход матча, были близки к голу. Очень расстроены, что голов не было. Из позитивного можно отметить большое количество наших болельщиков на стадионе. Их было слышно, нам очень приятно».

Сергей Булатов считает, что «Крылья» подвела реализация. Главная причина поражения – отсутствие забитых мячей при достаточном количестве созданных моментов у чужих ворот:

«Проиграли потому, что пропустили на один мяч больше. Во втором тайме создавали моменты, надо было реализовывать. Мы примерно равные команды, матч был нервный, тяжелый».

«Игрокам «Оренбурга» судья долго не показывал карточки»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов после матча пообщался с автором телеграм-канала «Волга, Ромб и Два Крыла». Футболист поделился эмоциями от игры и предположил, за счет чего сопернику удалось победить:

«Эмоции отрицательные. Хотели взять как минимум очко, но в целом играли на победу. Понимали, что «Оренбург» первые 10–15 минут будет очень агрессивен на своем поле. Думаю, многое у них получилось именно за счет настроя. Возможно, в начале матча они были более заряжены».

Никита Чернов также ответил на вопрос о судействе. В матче было много стыков и единоборств. Со стороны могло показаться, что карточки в основном получают игроки «Крыльев Советов», хотя оренбуржцы тоже довольно часто нарушали правила. Никита сказал, что пытался пообщаться с арбитром, но из этого ничего не получилось:

«Пытался, но диалога особо не получилось. Все все видели, на поле это ощущается еще сильнее. Не знаю, в чем причина, но игрокам «Оренбурга» он долго не показывал карточки. К 25-й минуте уже два человека должны были «сидеть» на желтых. Плюс вратарю позволяли тянуть время - он это делал уже на 30 минуте.

Но, честно, не хочется сильно уходить в тему судейства. В первую очередь нужно смотреть на свою игру».

Летом у Никиты Чернова заканчивается арендное соглашение с «Крыльями Советов». И игрок, и его агент ясно дали понять – Чернов в «Спартак» не вернется. Защитник прокомментировал свое возможное будущее в Самаре:

«Сейчас для меня главное - доиграть сезон и выполнить все задачи. А дальше уже будем разговаривать. Впереди длинная пауза - полтора месяца. Будет время все спокойно обсудить и принять решение. Сейчас самое важное - закончить сезон как нужно».

После 29 туров у «Крыльев Советов» 29 набранных очков. В заключительном туре этого сезона РПЛ самарцы на своем поле примут тольяттинский «Акрон». Дерби пройдет 17 мая.