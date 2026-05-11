Четыре гола в первом тайме и преимущество тольяттинцев во втором: что произошло в матче Акрон Ростов 11 мая 2026 года

«Акрон» опустился в зону стыковых матчей

11 мая тольяттинский «Акрон» в Самаре проиграл «Ростову». Встреча прошла в рамках 29 тура РПЛ и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.«Акрон» забил гол благодаря автоголу.

Автогол и четыре мяча в первом тайме

Первый тайм выдался богатым на забитые мячи. При этом нельзя сказать, что команды создали огромное количество голевых моментов.

Первый удар нанесли игроки «Акрона». На седьмой минуте Дмитриев пробил издали а угол - Ятимов справился с этим ударом.

На 17 минуте в штрафной «Акрона» было жарко. После заброса защитник тольяттинцев не смог вынести мяч и тот оказался у игрока гостей. Удар с выгодной позиции пришелся в футболиста «Акрона».

На 21 минуте тольяттинцы нарушили правила около своей штрафной. К мячу подошел Щетинин. Кирилл пробил точно в ближний верхний угол - без шансов для Гудиева. 0:1.

После пропущенного мяча тольяттинцы стали чаще владеть мячом и искали подходы к чужим воротам. На 29 минуте Джаковац мощно пробил с дальней дистанции - немного неточно. На 38 минуте «Акрон» провел быструю атаку. Дмитриев навесил на Беншимола, а Жилсон эффектно пробил через себя - в руки Ятимову.

В ответной атаке Мохеби оказался с мячом на линии штрафной «Акрона» и пробил в дальний угол. Мяч от штанги влетел в сетку ворот. 0:2.

Уже через несколько минут хозяева смогли отыграть один мяч. На 42 минуте игрок красно-черных можно пробил в ближний угол. Ятимов перевел игровой снаряд на угловой. Последовал навес в штрафную, где в борьбе мяч попал в футболиста «Ростова» и оказался в воротах. 1:2.

Но радовались тольяттинцы недолго. Перед свистком на перерыв «Ростов» прижал соперника к воротам. Мяч завис над штрафной «Акрона». Гудиев вышел из ворот, чтобы выбить игровой снаряд кулаком, однако сделал это поздно. Вратарь столкнулся с собственным защитником, а мяч отскочил к Мелехину, который закатил его в пустые ворота.

Инициатива у «Акрона»

После перерыва «Акрон» провел несколько замен и перестроился. Это принесло свои плоды. Тольяттинцы полностью завладели инициативой и мячом.

Начали тайм хозяева активно. Джаковац оказался на ударной позиции за пределами штрафной и пробил - попал прямо в Ятимова. Спустя время Марадишвили забрасывал мяч в борьбу к воротам. Игровой снаряд прилетел в створ, голкипер «Ростова» вновь вступил в игру. На 78 минуте Беншимол пробил издали - рядом со штангой.

Еще несколько раз волжане доводили мяч до чужой штрафной, но вот нанести удар или не получалось, или не позволяли защитники.

На 80 минуте «Ростов»ответил. Голенков принял мяч на чужой половине поля в окружении соперников. Несмотря на это, Егор протащил мяч до штрафной и пробил - попал в штангу.

В следующей атаке Пестряков навесил на дальнюю штангу. Беншимол выиграл верховую борьбу и пробил головой - выше ворот. На 86 минуте Бокоев также выиграл верх после заброса и пробил под перекладину - Ятимов спас свою команду. Позже игрок «Акрона» мощно пробил издали. Ятимов неудачно отбил перед собой, но у Лончара не получилось добить мяч в ворота.

«Акрон» продолжал штурмовать штрафную гостей, но забить так и не смог.

У «Акрона» 27 очков после 29 туров. В заключительном туре чемпионата тольяттинцы сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 мая.