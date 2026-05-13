От станции метро «Московская» до стелы Тольятти: фитнес-тренер из Самары установил личный рекорд ходьбы

Самарский фитнес-тренер и нутрициолог с необычным именем Ратибор Добрый прошел пешком из Самары до Тольятти. 43-летний спортсмен преодолел 74,5 километра за 16,5 часов, сделав 106 тысяч 800 шагов. В интервью «Комсомолке» он рассказал, как готовился к этому переходу, что брал с собой, почему в темноте на трассе было страшно, и как друзья неожиданно пришли на помощь на финише.

Как бывший директор переосмыслил жизнь

Фитнесом Ратибор Добрый занимается отнюдь не всю жизнь. Раньше он был обычным тружеником, работал директором завода и исполнительным директором на производстве. Вес – больше 100 килограммов, живот висел. Отражение в зеркале мужчину не радовало, также, как и самочувствие. Путь к молодости и здоровью Ратибор решил проложить через спортзал и здоровое питание. Признается, что пришлось полностью пересмотреть свой рацион, считать калории, но результат оправдал усилия. Сейчас мужчина весит 75 килограммов и может похвастаться рельефным прессом.

«В среднем возрасте я пережил переосмысление ценностей. Задался вопросом: куда идет моя жизнь, чем я занимаюсь, кем буду через 10 лет, нравится ли мне, как я выгляжу? Восемь лет назад я был плотным «скуфом», близящимся к старости. Сейчас мне 43, и я себя чувствую молодым, сильным и здоровым. Встаю утром заряженным, полным сил, а не разбитым, как раньше», - рассказывает Ратибор.

Любовь к ходьбе у мужчины была с детства. Говорит, что, когда ему было 8 лет, нахаживал километры по набережной без родителей.

100 тысяч шагов - как вызов

Сейчас в среднем за день у Ратибора выходит 16 тысяч шагов. Это и передвижение по городу, и по спортзалу вместе с подопечными, которых он тренирует. Это и разминка, и шаги между подходами к штанге. Спортсмен подсчитал, что таким образом за 2025 год он набрал 5,5 миллиона шагов.

«Человек обязательно должен ходить. Это основная физическая функция человека, которая отличает его от всех других животных. Ноги - это наше второе сердце. Если ноги слабые, то старость нас ждет уже в 50 лет. А если ноги здоровые, то и в 80 можно чувствовать себя молодым», - уверен Ратибор.

Идея пройти 100 тысяч шагов родилась спонтанно.

«Сначала я думал, что пройду 50 тысяч шагов. Потом решил повысить планку до ста. Долго не раздумывал, собрался и в начале марта прошел по Самаре 100 тысяч шагов. Потом мне стало интересно дойти до Тольятти. Посмотрел расстояние - выходят те же самые 100 тысяч шагов».

Маршрут и экипировка

В День Победы, 9 мая, Ратибор вышел из дома в Самаре в 5 утра. С собой взял воду, электролиты, пару углеводных гелей и обычную еду.

«Гели и изотоники - это больше дополнительная поддержка, чтобы соли не уходили и ноги не сводило судорогой. Углеводы на такой дистанции - это самое ценное, что может быть. Как во «Властелине колец», когда эльфы давали лепешки хоббитам в дорогу. На длительной дистанции организм оживает после нескольких кусков хлеба или пары глотков кефира».

Из экипировки Ратибор взял беговые кроссовки для марафонов и ультрамарафонов, с хорошим перекатом и гелевой подошвой. Обычная обувь, по его словам, на такую дистанцию не подойдет.

«Обязательно нужна бандана или легкая шапочка, чтобы закрывать уши. На трассе очень ветрено. Также нужен защитный крем от солнца, ветровка, быстросохнущая одежда, сменные носки и майка, либо термобелье. Носки тоже лучше брать специальные, для марафонов».

Маршрут спортсмена пролегал от станции метро «Московская» до стелы Тольятти. Расстояние – 74,5 километра.

По пути Ратибор делал два технических перерыва по 10 минут и дважды заходил в магазины, чтобы пополнить запасы провизии. А на половине пути, когда уже было пройдено 53 тысячи шагов, устроил большой привал на 40 минут.

«Я зашел в лес, спокойно поел, отдышался, проветрил ноги, переобулся, сменил носки. После того, как пройдена половина пути, идет уже не тело и не ноги, а характер».

Страх на трассе и помощь

Самым тяжелым испытанием, по признанию Ратибора, стали первые 25 тысяч шагов. Город кончился, началась трасса с полями по обе стороны, ветром и проедающими мимо машинами.

«В какой-то момент я понял, что впереди у меня еще 75 тысяч шагов. Стало страшновато. Плюс я еще не знал, как буду возвращаться обратно в Самару. Понимал, что ночью в темноте мне тоже предстоит идти по трассе. Надо было придумать, где ночевать. Но я верил в лучшее. Моя задача была – идти, и я шел».

Мужчина думал, что 100 тысяч шагов будет уже у стелы Тольятти. Но оказалось, что это расстояние только до поста ДПС в Зеленовке. До стелы оставалось еще 5 тысяч шагов, которые он шел в кромешной темноте.

А потом случилось неожиданное.

«Как только дошел до стелы с надписью Тольятти, остановилась машина. В ней оказались мои друзья, которые тайно следили за моим маршрутом! Это было очень радостно и неожиданно. Они забрали меня и отвезли домой. Тогда я еще раз понял: когда делаешь все, что от тебя зависит, жизнь начинает помогать тебе».

После финиша

Таким образом, в Тольятти самарец был примерно в 10 вечера. Весь путь занял 16,5 часов, было пройдено 106 800 шагов. Но не обошлось и без неприятностей.

«Меня очень сильно лихорадило, хотя температуры не было. Дыхание было как огонь. Померил температуру - думал, что будет все 40 градусов, а оказалось 36,8. Но тело ломило. Из машины вышел и еле доковылял до дома. Принял душ, заснул. Проснулся уже более-менее нормальном состоянии».

Следующая цель Ратибора - переход из Рождествено в Жигулевск, это тоже около 75 километров.

