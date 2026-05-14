Новокуйбышевские нефтехимики почтили память заводчан-фронтовиков в канун Дня Победы

В канун Дня Победы нефтехимики возложили цветы к памятнику первого директора предприятия Анне Федотовой. Фото предоставлено АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

В канун праздника 9 мая работники Новокуйбышевской нефтехимической компании почтили память заводчан-фронтовиков и тружеников тыла. Нефтехимики приняли участие в череде торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы.

Мемориал памяти героя

К празднику Великой Победы приурочили открытие мемориальной доски в честь участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Новокуйбышевска Петра Фокина. Мемориал появился на его доме по адресу Кутузова, 25. Сотрудники АО «ННК» в числе гостей – членов семьи, представителей администрации города и ветеранской организации – почтили память героического коллеги.

«Живых свидетелей той войны остается все меньше. И главное сохранить их имена, их истории, их улыбки. Чтобы дети и внуки, проходя мимо этого дома, останавливались и вспоминали: здесь жил Герой», – отметили заводчане.

Петр Григорьевич Фокин ушёл на фронт в 19 лет, в сентябре 1942 года. Сражался под Сталинградом. После лечения в госпитале командовал взводом в боях на Курской дуге. Был неоднократно тяжело ранен, но возвращался в строй. Война для него закончилась в 1944-м – после последнего ранения. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

После войны Петр Фокин участвовал в строительстве города, позже был заместителем директора по кадрам и быту завода. При нем значительно улучшились условия труда и жизни работников. Ветеран ушел из жизни в 2023 году, в год своего 100-летнего юбилея.

Собравшиеся вспоминали, каким он был: легендарной личностью, всегда держал руку на пульсе – жил проблемами города и заботами людей.

Наследники побед

В преддверии Дня Победы представители предприятия также возложили цветы к мемориальной доске, посвященной директору предприятия Гавриилу Васильеву. Он сражался на Западном и Дальневосточном фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Именно при нем на предприятии запустили крупнейшие в Европе на тот момент производства дивинила и катализаторов.

Кроме того, сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие в возложении цветов к городскому мемориалу «Вечный огонь», почтив память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.

Подвиг первостроителей города

Накануне праздника нефтехимики традиционно возложили цветы и к памятнику первого директора Новокуйбышевской нефтехимической компании Анне Федотовой. В городской сквер Менделеева, где расположен мемориал, почтить память первостроителей – тружеников тыла, фронтовиков пришли работники и ветераны предприятия, ученики «Роснефть-классов» школ №5 и №19, носящей имя Анны Сергеевны.

Анна Федотова – олицетворение подвига тружеников тыла и первостроителей Новокуйбышевска. Она внесла огромный вклад в строительство и становление нефтехимических предприятий города. Ее трудовой путь связан с судьбами земляков, чьими огромными усилиями в сложное, послевоенное время, возведены и пущены в эксплуатацию первые цеха, получена первая продукция, столь нужная для развития страны.

Герой Социалистического Труда, участница Гражданской войны, в годы Великой Отечественной войны – референт Народного Комиссара резиновой промышленности СССР, она принимала участие в организации демонтажа и отправке в СССР оборудования химических предприятий Германии. Анна Сергеевна возглавляла предприятие в непростые послевоенные годы. Благодаря ее руководству завод стал флагманом советской нефтехимии, обеспечив страну ключевыми продуктами, что способствовало развитию отечественной нефтехимической отрасли. Вечная память и почтение легендарному человеку!