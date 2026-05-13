«Не отнимайте у нас жилье»: самарцы из Студеного оврага боятся остаться на улице

История дошла до губернатора Самарской области. Фото: соцсети

Жители Самары бьют тревогу. Прокуратура через суд требует вернуть государству 72 земельных участка в Кировском районе. Люди их купили, построили дома, взяли ипотеку, а теперь, по их словам, могут остаться ни с чем. Корреспонденты «КП-Самара» разбирались в ситуации.

72 иска за один день

В конце апреля в Кировский районный суд Самары поступило 72 исковых заявления. Истцом выступил Самарский межрайонный природоохранный прокурор. Онтребует истребовать участки у собственников в Студеном овраге и погасить право собственности на них. Эти земли, по версии надзорного ведомства, являются леснымфондом и не предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Проблема в том, что на многих этих участках уже стоят дома. Люди там живут. Планировали жить дальше.

«Сначала приобрел себе, потом маме»

Один из тех, кто попал в эту историю, - воспитанник самарского футбола, нападающий «Ростова» Егор Голенков. В беседе с «КП-Самара» он рассказал, как все начиналось.

«В 2022 году я купил землю у пожилого человека. Приехал туда, смотрю - сосед застроил шесть домов. Думаю, круто, перспективно. Приобрел 40 соток, начал подготавливать участок: очищать кустарники, убирать гнилые деревья. Понял, что место действительно перспективное, поэтому в 2023 году купил еще одно рядом, для мамы. И таких, как мы, еще 72 участка», -рассказывает Егор.

Он поставил на участке дом. Небольшой, но свой. У других, по его словам, ситуация намного серьезнее.

«У некоторых людей это единственное жилье, у кого-то фундамент начали закладывать, у кого-то ипотека», -говорит футболист.

«Рубить деревья и строить дома - все можно было»

По словам местных жителей, землю они покупали у предыдущих хозяев, сделки регистрировал Росреестр, документы оформлены по закону. Сам Голенков перед началом работ сделал официальный запрос:

«Я лично делал запрос на разрешение вырубки деревьев. Мне сказали: «Да, рубить деревья, строить дома - все можно».

А теперь, по его словам, все могут откатить назад. Потому что, как выяснилось спустя годы, в 2000-х землю неправильно перевели из федеральной в городскую.

«Это все хотят изъять без какой-либо компенсации, потому что в каком-то 2000 году была неправильно переведена земля. Росреестр это все регистрировал, все задокументировано», - возмущается Егор.

«Мы копили два года»

Жители Студеного оврага не стали молчать. В соцсетяхпоявилось видеообращение, снятое семьями с детьми. У них своя страница, где они рассказывают о себе и своих семьях:

«Мы с мужем два года копили сумму, нам помогли родители с двух сторон. Родители мужа продали квартиру, мои взяли кредит».

«Я приобрел жилье благодаря ипотеке, а у меня хотят забрать жилье и оставить с ипотекой».

Люди просят обратить на их ситуацию внимание и не отбирать у них жилье.

Губернатор поручил помочь

История дошла до губернатора Самарской области. 12 мая Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве поручил разобраться в ситуации.

«Я прошу всех ответственных: администрацию губернатора, тех, кто непосредственно занимается вопросами такого рода хозяйствования, министра природы, главу Кировского района обратить на эту ситуацию все силы и средства. Самое главное - это правильное сопровождение», - сказал губернатор.

Он дал задание вместе с прокуратурой отработать вопрос, а людям оказать полное сопровождение, в том числе юридическое. Контролировать эту работу будет председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

