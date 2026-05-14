«Надеюсь, что не утонул, но...»: в Самарской области четвертые сутки ищут пропавшего на Волге мужчину

Молодой мужчина пропал в Ставропольском районе во время подводной охоты.

В Ставропольском районе Самарской области четвертые сутки продолжаются поиски 34-летнего Ильи. Мужчина занимался подводной охотой вместе с напарником вечером 11 мая. Его друг на берег выбрался, а Илья - нет. Спасатели обследовали акваторию, волонтеры с лодками прошли вдоль берега от Копылова до Ширяева, водолазы ныряли, квадрокоптеры поднимались в воздух. Тело не нашли. Девушка пропавшего бьет тревогу и просит неравнодушных помочь с поисками.

«Не вышел из воды»

34-летний Илья – опытный пловец и ныряльщик. Вместе с товарищем они ушли на подводную охоту вечером 11 мая. Ныряли с трубкой. По словам девушки пропавшего, в какой-то момент по реке пошла пена. Напарник, наглотавшись пены, все же выбрался, а вот Илью он не нашел. Самостоятельно на берег мужчина также не вернулся.

Сразу после происшествия друзья пропавшего обратились в полицию и другие экстренные службы. А девушка Ильи распространила сообщение в соцсетях, в котором просит помощи.

«11 мая в 23.00 утонул мой молодой человек. Я очень надеюсь, что не утонул, но они занимались подводной охотой вместе с напарником. Напарник успел выйти, не наглотавшись пены. Своего друга он не нашел, то есть он не вышел из воды. Мы занимаемся поисками уже несколько суток», - рассказала она.

Поиски идут каждый день

Поиски шли ночью, днем и утром. На месте работали спасатели. Поднимали в воздух квадрокоптер. В районе полуострова Копылово, где есть спуск воды, погружались водолазы, но все безуспешно.

Друзья пропавшего на лодке проплыли вдоль берега до Ширяева. Тоже ничего не нашли. Спасатели, по словам родственников, к поискам подключились, но эффекта это тоже не дало.

Родственники признаются, что собственными силами справляться тяжело. Людей не хватает, территория водохранилища и береговой линии огромная.

Где искать и как помочь

Основная локация - спуск воды в районе полуострова Копылово. Там поисковая группа собирается с самого утра каждый день. Девушка пропавшего просит неравнодушных присоединяться к прочесыванию берега как со стороны Прибрежного, так и со стороны Ширяева.

Всех, кто может присоединиться к поискам, просят позвонить Александру по телефону: +7 927 774 90 90.

