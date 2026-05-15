Сотрудник «Самаранефтегаза» признан лучшим оператором по добыче нефти и газа Самарской области

В Самаре состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Профессионал года». Фото АО «Самаранефтегаз»

Конкурс «Профессионал года» проводится в Самарской губернии с 2013 года. Его цель - поднять престиж рабочих профессий и мотивировать молодежь к повышению профессионального мастерства. Для этого ежегодно награждают самых достойных сотрудников предприятий и организаций в различных отраслях - представителей ЖКХ и культуры, тяжелой и легкой промышленности, и, конечно, нефтяного кластера - одного из флагманских для экономики нашего региона. Лучшие врачи и учителя, токари и швеи, водители и лаборанты химического анализа - все они, каждый в своей специальности и на своем месте, вносят вклад в развитие Самарской области и, в итоге, страны. Практически каждый награжденный - признанный авторитет в своем деле, наставник, который щедро делится опытом и знаниями с новой сменой. Это закономерно, ведь многие профессионалы овладевают тонкостями своей работы десятками лет.

Работники «Самаранефтегаза», входящего в НК «Роснефть», традиционно становятся победителями конкурса «Профессионал года». В этом году среди операторов по добыче нефти и газа это почетное звание вновь завоевал один из сотрудников предприятия - Александр Мельников. Эксперты высоко оценили его профессионализм и преданность делу.

Нефтяник по призванию и… рождению

Александр вырос в Похвистнево, что и определило его трудовой путь. В этом городе профессия нефтяника - одна из самых престижных, поэтому парень долго не раздумывал - устроился на градообразующее предприятие оператором по добыче нефти и газа. Сейчас, спустя 28(!) лет, он продолжает обслуживать скважины, хотя заочно получил высшее техническое образование. Профессионал уверен: главное - не должность, а знание своего дела. Бригада, в которой он трудится, обслуживает два месторождения «Самаранефтегаза»: Дерюжевское и Садовое. А это порядка 70 эксплуатационных скважин, которые должна давать свой максимум черного золота. Каждая рабочая смена - объезд этого фонда.

Стаж Александра Мельникова в нефтяной отрасли приближается к 30 годам. Фото АО «Самаранефтегаз»

- Плюс текущая работа - взятие проб, замена задвижек, манометров, сальников, благоустройство территории, - говорит нефтедобытчик. - А еще - запуск скважин после подземного капитального и текущего ремонта. Наша задача не только в том, чтобы получить стабильную добычу нефти, но и непрерывно следить за текущей ситуацией на объектах. Охрана природы - один из главных приоритетов нашего предприятия. Мы должны беречь родную землю и ее обитателей, например, лис и косуль, которых иногда вижу на промысле во время ночных обходов.

Александр Мельников состоялся не только как профессионал своего дела. Он - многодетный отец, папа троих дочерей и дедушка двух внучек. Старшие девушки вышли замуж и покинули родное гнездо, дома ждет отца с работы 12-летняя София. Несколько лет назад ушла из жизни супруга Александра, и теперь младшую дочь он воспитывает один. Соня старается помогать папе во всем - и по домашнему хозяйству, и в огороде. Успевает хорошо учиться в общеобразовательной школе, и в музыкальной, куда ее возит отец.

- У меня никогда не было мыслей поменять работу, - говорит Александр Мельников. - Свое дело я люблю, зарплата - стабильная, коллектив хороший, ответственный. Я – нефтяник и горжусь этим!