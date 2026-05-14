Кешбэк, скидки и льготы: рассказываем, как работает универсальная карта жителя Самарской области

Держатель 300-тысячной карты жителя Самарской области Антон Сирота отметил удобство и экономию времени.

Юбилейный держатель

В Самаре вручили 300-тысячную карту жителя Самарской области. Юбилейным держателем стал клиент банка ВТБ Антон Сирота - многодетный отец, организатор спортивных забегов и предприниматель. Получить карту он решил после того, как случайно узнал о ее возможностях на совместном мероприятии с банком.

«Я активно пользуюсь банковскими услугами, но эта карта дает гораздо больше возможностей, - поделился Антон Сирота. – Она позволяет подключить не только финансовые сервисы, но и социальные – льготный проезд, медицинский полис или использование домофона. Как многодетный отец, я больше не ношу с собой бумажное удостоверение – все есть в одной карте. Очень удобно, учитывая, что я часто езжу в командировки по работе. А еще очень выгодные скидки в магазинах-партнерах. Например, рядом с домом есть парк Гагарина и аттракционы - билеты обходятся дешевле».

Антон Сирота также отметил, что рассматривает карту как инструмент для бизнеса – планирует подключать свои компании в качестве партнеров программы лояльности.

«Сегодня особенно ценишь решения, которые экономят время, - добавил он. - Карта жителя объединяет сразу несколько полезных сервисов для всей семьи».

Что дает карта жителя: от льготного проезда до скидок в супермаркетах

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен правительством региона в 2021 году. Сегодня карта объединяет финансовые, транспортные и социальные сервисы, делая повседневную жизнь самарцев проще и удобнее. Держатели карты могут оплачивать покупки, получать кешбэк и пользоваться банковскими услугами. Платежный инструмент привязан к системе «Мир» и защищен современными стандартами безопасности.

Карта предоставляет жителям Самарской области различные льготы и привилегии. Среди них – оплата проезда в общественном транспорте по льготной цене. На карту можно получать меры социальной поддержки, выплаты на детей и другие государственные пособия. Это особенно актуально для многодетных семей, пенсионеров и льготных категорий граждан.

Благодаря карте жители Самарской области могут получать приятные скидки. Уже более 200 торгово-сервисных предприятий предоставляют скидки пользователям - от супермаркетов, аптек и кафе до парков развлечений, кинотеатров и спортивных клубов.

Карта предоставляет жителям Самарской области различные льготы и привилегии — проезд по сниженной цене, кешбэк и различные скидки от партнеров.

В планах – расширение функционала карты

На сегодня карту жителя Самарской области оформили более 300 тысяч человек. Проект поддерживается сразу несколькими банками, представленными в регионе. Однако более 76% всех выпущенных в рамках проекта карт приходится на клиентов ВТБ – более 230 тысяч.

«Для нас проект имеет стратегическое значение, - отметил управляющий ВТБ в Самарской области – вице-президент Максим Папков. - Мы видим высокий интерес жителей и планируем расширять функциональность карты. Наша задача - открывать новые возможности для держателей и сделать карту еще более удобной и полезной в повседневной жизни».

По словам врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра цифрового развития и связи Самарской области Павла Гокина, за время реализации проекта карта жителя уже стала важной частью социальной и цифровой инфраструктуры региона.

«Мы приглашаем всех, у кого еще нет карты жителя, присоединиться и получить максимум современных цифровых услуг, - подчеркнул Павел Гокин, - Проект активно развивается: мы тестируем новые цифровые сервисы, расширяем программу лояльности, работаем над улучшением доступности».