В Самаре отказали в исковых требованиях бывшей пациентке медцентра ИНМЕДОС

В Самаре суд с участием ИНМЕДОС (ООО «Эстетика») завершился в пользу медицинского центра. Бывшей пациентке клиники, которая после прохождения в прошлом году процедур предъявила претензии, в исковых требованиях отказали. Скандальный инцидент обсуждался в СМИ и вызвал широкий общественный резонанс. «КП-Самара» ознакомилась с решением суда, а также связалась с клиникой ИНМЕДОС, чтобы получить комментарий по громкому делу.

Проверка полиции подтвердила законность лечения в медцентре

В клинике рассказали, что разбирательству предшествовали проверки правоохранительных органов по заявлению одной из пациенток. Как писали СМИ, основанием для жалобы стали «некачественное лечение и введение граждан в заблуждение».

Как пояснили в медцентре, ИНМЕДОС предоставил полиции все необходимые документы: договор на оказание медицинских услуг, платежные квитанции, медицинскую карту, протоколы врачебных приемов, заявление о добровольном согласии на медицинское вмешательство, а также подтверждение факта прохождения процедур.

«Поводом к проверке была конкретная жалоба от одной пациентки», – рассказали «КП» в клинике.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении редакции, до начала лечения клиентку ознакомили с протоколами процедур, где были описаны методики их выполнения и ожидаемые результаты. Затем женщина подписала договор и подтвердила, что ознакомлена с его ключевыми условиями. После завершения курса лечения пациентка подписала итоговый документ – акт, в котором могла указать претензии к качеству услуг. Замечаний на этом этапе у нее не возникло, что подтвердило отсутствие претензий к клинике на момент получения услуг.

«После изучения необходимой документации компетентные органы сделали однозначный вывод: нарушений, которые могли бы стать основанием для возврата денежных средств, выявлено не было." пояснили в пресс-службе ИНМЕДОС.

В настоящее время ИНМЕДОС продолжает работать в штатном режиме, принимать пациентов и отстаивать свою позицию законными методами.

«Клиника работает в рамках закона, лицензионные требования соблюдены, к деятельности организации претензий нет», – отметили в медицинской организации.

В защиту репутации – судебное решение

Суд, изучив договоры, акты, показания сторон и финансовые документы, отказал бывшей пациентке в удовлетворении исковых требований, в том числе в возмещении денег за лечение и компенсации морального вреда.

«Судом было установлено, что пациентка самостоятельно и осознанно подписала договор на оказание услуг, лично выбрала удобный способ оплаты, а после получения услуг подписала акт– без каких-либо замечаний, – уточнили в клинике. - Когда она приняла решение расторгнуть договор, клиника действовала строго в соответствии с законом: расторгла его оперативно и вернула средства за не оказанные услуги в полном объеме. Суд прямо указал на отсутствие со стороны клиники каких-либо действий, направленных на ущемление прав потребителя или принуждение к заключению договора. Иными словами, дело, которое подавалось как свидетельство нашей вины, завершилось, суд не нашел оснований для удовлетворения требований пациентки."

В медицинском считают, что столкнулись с организованной репутационной атакой: «Вчера все было спокойно: работа шла, как обычно, пациенты довольны, отзывы положительные. А сегодня появляются десятки похожих жалоб на разных площадках, публикации в СМИ с громкими заголовками».

В беседе с «КП» представители клиники рассказали, что отдельные участники публичного обсуждения предлагали урегулировать ситуацию финансово в обмен на прекращение претензий. В медицинском центре считают такие действия элементом давления на бизнес.

«Сначала формируется угроза репутации, затем следует предложение эту угрозу «урегулировать» за вознаграждение, – подчеркнули в медицинском центре. - Добросовестный бизнес в такой ситуации оказывается перед непростым выбором: платить или защищаться. ИНМЕДОС выбрал второе»

Взвешенное мнение

Клиника работает в Самаре с 2018 года и специализируется на лечении боли, программах снижения веса и косметологических услугах.

Разбор ситуации в правовом поле показал, что спор возник по одному конкретному случаю, а клиника документально подтвердила законность своих действий.

«Пациенты, регулярно оставляющие положительные отзывы, отмечают профессионализм врачей, внимательный подход и ощутимые результаты лечения, - комментирует пресс-служба ИНМЕДОС. Среди направлений клиники – методики, требующие высокой квалификации и специализированного оборудования, что является признаком серьезного медицинского уровня, а не рядовой практикой».

«КП» напоминает читателям: при изучении отзывов о медицинском центре важно составить взвешенное мнение, опираясь не на эмоциональные оценки, а на конкретные факты – условия договора, информированное согласие, протоколы и итоговые документы.