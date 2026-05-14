«Выбежала из кустов и укусила»: в Самаре стаи бездомных собак снова кошмарят жителей

Очевидцы опубликовали фото стаи собак в сети фото: vk.ru/truesamara

Жители Советского района Самары бьют тревогу в социальных сетях: на улицах Дыбенко и Карбышева вновь появились безнадзорные собаки. Местные опасаются за свою безопасность, вспоминая прошлогоднее нападение у ТРК «Космопорт». Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности.

Фото стаи опубликовали в сети

В самарских пабликах снова заговорили о бродячих собаках в районе улиц Дыбенко и Карбышева. Очевидцы опубликовали фото, на котором видно, как стая из восьми псов бегает по району.

«Еще одна стая из пяти здоровых собак шла через дорогу в сторону Советской Армии», — пишут местные жители.

Люди опасаются повторения прошлогодней истории. Летом 2025 года в этом же районе уже были серьезные инциденты с нападением собак на людей.

Нападение в 2025 году

Напомним, 8 июля 2025 года рядом с ТРК «Космопорт» стая агрессивных собак напала на прохожую. Один из псов вцепился женщине в ногу. На место вызвали скорую — медики обрабатывали рану прямо на улице.

Судя по фото, опубликованным в сети, укус был сильным: из ноги пострадавшей сочилась кровь. По этому случаю было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СУ СК по Самарской области тогда заявили, что проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

«Напала сзади, курс прививок обеспечен»

Ольга Т. рассказала корреспонденту «КП-Самара», что сама столкнулась с агрессией бродячей собаки в этом районе в прошлом месяце.

«Не могу сказать, что там была стая, потому что на меня напала одна собака, но эта собака мной была замечена еще зимой. Она себя агрессивно вела, кидалась, когда мимо проходишь. А в апреле, когда она меня укусила, уже конкретно просто бросилась на меня», — вспоминает Ольга.

Она говорит, что нападение произошло неожиданно.

«Просто шла. Неожиданно выбегает большая собака с лаем из кустов. Я пытаюсь отпугнуть, ускоряю шаг и иду дальше, чувствую — кусает за ногу сзади. Все. Ничего не предвещало беды», — рассказывает женщина.

После укуса ей пришлось пройти курс прививок и ходить по больницам.

После нападения собаки пропали

Ольга сразу после нападения позвонила по номеру 112.

«Приняли заявку, расспросили конкретно, в каком месте собака напала, где она находится и так далее. А дальше — уж не знаю, что там. Как они дальше работали с этой информацией — не могу сказать», — говорит женщина.

Она также рассказала, что стаи собак в этом районе — давняя проблема.

«Стая там была замечена давно, в парке. Два года назад, когда гуляла с питомцем, там было пять-шесть собак. Стая, которая была возле моего дома (Печерская, 151), — там третий роддом, Семашко, — вот там точно она была. Возможно, эта же стая. Про Карбышева речь идет в посте, возможно, это тоже они», — предполагает Ольга.

Другие жители также подтверждают: после нападения на женщину у «Космопорта» собаки временно пропадали. А теперь, по их словам, вернулись.

«В прошлом году там покусали женщину, после этого собаки пропали», — пишут в соцсетях.

«Собаки не трогают, если их не трогать»

Пост о собаках вызвал бурную дискуссию. Мнения разделились.

«Очень люблю животных. Но считаю, что все должны быть надзорными (с хозяевами). До недавних пор искренне считала, что без причины собака не проявит агрессию. Но, к моему глубочайшему сожалению, это не так. Если это стая, то может напасть за то, что ты просто проходишь мимо их территории, при условии, что они голодные. А голодные они всегда — прокормить волонтерам и просто неравнодушным людям это бесчисленное количество просто нереально», — пишет Анна.

Другие считают, что проблема надуманная.

«Со своим маленьким псом часто хожу мимо таких стай. Ни разу не напали. Они умные. Если стоят на твоей дороге, достаточно просто спокойно и громко сказать: «Кыш отсюда» — и они уходят. Животные не обладают подлостью людей, просто так не кидаются», — возражает Евгения.

«Эти собаки не трогают, если их самих не трогать», — поддерживает Наталья С.

Ответ департамента: «Направьте заявку»

Под постом жителей отреагировали представители департамента городского хозяйства и экологии Самары. Ответ был коротким и формальным.

«Здравствуйте. Пожалуйста, направьте заявку на отлов собак любым из указанных способов», — говорится в сообщении.

Жители недоумевают: заявки они уже оставляли. И неоднократно.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в департамент городского хозяйства и экологии с просьбой сообщить, поступали ли заявки на отлов по этому адресу и были ли они исполнены.