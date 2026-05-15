Маршрут построен

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Привычный утренний ритуал для семьи с детьми — собрать портфель, проверить сменку, успеть к первому уроку. Когда школа рядом, дорога до неё почти незаметна: несколько минут пешком, короткий разговор по пути, привычный двор у входа. А если она занимает больше времени, то это влияет на всю семью — на время подъёма, работу родителей, кружки и вечерние планы.

Во многих регионах эта дорога за последние годы стала короче. Современные школы открываются и в крупных городах с растущими микрорайонами, и в небольших сёлах, куда раньше детей возили на автобусах за десятки километров. Помогает в этом механизм концессии — это своего рода рассрочка, которая позволяет построить и оснастить объект за счёт инвестора, а регион расплачивается за него постепенно, в течение 10–15 лет.

Работает это так: дети идут в новый класс уже сегодня, регион получает полностью оснащённый объект и обходится без необходимости разом изыскивать крупную сумму в бюджете. Организационные хлопоты — проектирование, выбор площадки, привлечение финансирования, оснащение — берёт на себя профильный оператор. В сфере школьного строительства такую функцию выполняет компания «ПроШкола», дочерняя структура ВЭБ.РФ, которая совместно с регионами уже открыла 38 учебных заведений в 14 субъектах: от Башкортостана и Татарстана до Якутии, Челябинской и Архангельской областей.

За каждым из этих объектов — решение проблем конкретных семей. В деревне Шмидтово под Уфой школьники соседних населённых пунктов получили современный образовательный центр с детским садом, лабораториями и спортивной зоной. А ведь ещё недавно им приходилось ездить на уроки в соседнее село. В Челябинской области в этом учебном году начали работать сразу три новые школы. До конца 2026 года в разных регионах страны планируется ввести ещё около двух десятков объектов почти на 21 тыс. учебных мест.

Как и любая большая многосторонняя модель, концессия в социальной сфере требует постоянной донастройки. В соответствии с этим механизмом основные работы выполняют местные компании — таким образом заказы, зарплаты и налоги остаются внутри региона. Темпы на площадках при этом естественным образом разнятся. Калибровку по разным направлениям, от компетенций подрядчиков и системы контроля до финансовой модели, институты развития и регионы ведут от проекта к проекту, а накопленный опыт учитывается в следующих стройках.

По этому принципу сегодня реализуются проекты не только в школьном строительстве, но и в других областях — например, в коммунальной сфере. Концессии и государственно-частное партнёрство помогают обновлять инженерные системы. Так, Росводоканал при поддержке ВЭБа приводит в порядок водоснабжение и водоотведение в Липецке, Армавире, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске. В нашем быту это та самая вода из-под крана и работающие коммунальные сети. По той же логике в городах обновляются не только котельные, но и уличное освещение, и даже дороги. У этих разных по характеру проектов общая основа — партнёрство государства, институтов развития и бизнеса.

Работает эта модель за счёт чёткого распределения ролей: государство задаёт социальные приоритеты и принимает долгосрочные обязательства, ВЭБ.РФ и его дочерние структуры вместе с инвесторами обеспечивают скорость, инженерные решения и управление рисками. На выходе у региона появляется готовая инфраструктура, у людей — ощутимое улучшение бытовых условий, у экономики — мультипликатор в виде заказов для строителей, рабочих мест и налогов.

Результаты таких проектов заметнее всего в повседневных вещах: например, в том, как проходит дорога до школы. Когда ребёнок самостоятельно идёт на учёбу по знакомому безопасному и удобному маршруту, это и есть показатель того, что большие программы работают там, где их результат важнее всего, — в обычной жизни семьи.