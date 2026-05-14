«Пока бьется сердце, мы не имеем права опускать руки»: в Тольятти волонтеры борются за жизнь пса с опасным заболеванием

В Тольятти неравнодушные люди борются за жизнь собаки фото: приют «HELP TLT»

В приюте Тольятти развернулась настоящая борьба за жизнь. Молодой пес по кличке Волчок оказался на грани смерти после укуса клеща. Врачи диагностировали у него пироплазмоз - опасное заболевание, которое без срочного лечения может закончиться трагедией. Сейчас за состоянием собаки круглосуточно следят волонтеры и ветеринары, а сам Волчок изо всех сил цепляется за шанс выжить. «КП-Самара» поговорила с сотрудниками приюта и узнала историю хвостатого пациента, а также выяснила у ветеринара, как защитить питомцев от клещей и вовремя распознать тревожные симптомы.

Появились следы гниения

Волчка нашли на продовольственном рынке в селе Нижнее Санчелеево. По словам волонтеров, измученный пес больше недели лежал прямо среди торговых рядов. Неравнодушный мужчина, заметивший собаку, приносил ей еду, потому что животное выглядело крайне истощенным и беспомощным. Следом Волчка заметили волонтеры.

Волчка нашли на рынке в селе Нижнее Санчелеево фото: приют «HELP TLT»

«Волонтеры пытались своими силами вылечить Волчка, налицо были все признаки пироплазмоза. У собаки были желтые глаза, отек всех конечностей, которые приводят к некрозу. Волонтеры уже не могли справиться самостоятельно и обратились к нам за помощью. К сожалению, время было упущено», – рассказала руководитель приюта «HELP TLT» Ирина Грибанова.

Болезнь успела серьезно прогрессировать. По словам волонтеров, полностью спасти ни одну из пораженных конечностей уже не удастся. Главной задачей для врачей и сотрудников приюта сейчас стало не допустить развития сепсиса и остановить распространение некроза. На одной из лап у Волчка уже появились следы гниения, еще две конечности поражены сухим некрозом. Пока ветеринары не берутся делать прогнозы о дальнейшем состоянии собаки. Волчку необходима операция, однако проводить ее сейчас слишком опасно, существует высокий риск того, что инфекция может распространиться по организму и спровоцировать сепсис.

«На лечение Волчка уходят большие средства. Лапки нужно обрабатывать специальной мазью, ее цена около 800 рублей. Эту мазь нужно покупать ежедневно. Спасибо неравнодушным людям, которые помогают финансово, на эти деньги мы покупаем лекарства для уколов. Также надеемся, что Волчку все-таки сделают операцию, она тоже будет дорогостоящей», – рассказывает Ирина.

На лечение собаки уходит много финансов фото: приют «HELP TLT»

«Пока бьется сердце, мы не опустим руки»

История Волчка тронула сердца десятков жителей Самарской области. Люди активно откликаются на просьбы о помощи и переводят деньги на лечение собаки. Волонтеры признаются, что первые три дня были самыми тяжелыми, пес находился в крайне слабом состоянии. Однако сейчас у Волчка появился аппетит, а это для волонтеров стало хорошим знаком. По характеру он осторожный и немного пугливый, но совершенно не проявляет агрессии к людям. На вид Волчку около двух лет, совсем молодой пес, у которого, несмотря на тяжелые испытания, еще может быть счастливая жизнь впереди:

Волонтеры продолжают борьбу за жизнь Волчка фото: приют «HELP TLT»

«Мы не будем давать ложных надежд, состояние у Волчка критическое. Но пока сердце бьется, мы не имеем право опускать руки. Мы дадим ему этот мизерный шанс на жизнь».

Если вы хотите помочь Волчку в борьбе за жизнь и поддержать его лечение, сделать это можно здесь.

«Вакцин от клещей не существует»

Редакция «КП-Самара» поговорила с ветеринаром Анной Голубевой и выяснила, как защитить питомцев от укусов клещей и связанных с ними опасных заболеваний.

«Чтобы подготовить питомца к сезону клещей, имеет смысл начать обработки от внешних паразитов, когда растает снег. Так как наши любимые друзья в этот же момент начинают просыпаться. Если говорить про форму препаратов в монорежиме, то это либо капли, либо таблетки. Перед походом в лес или поле дополнительно можно обработать спреем. Ошейники как отдельный способ защиты – плохой выбор», – рассказываете ветеринар.

Анна рассказала, что частота обработки животного зависит от выбора препарата. Есть препараты на один месяц, а есть на три. После длительных прогулок следует осмотреть питомца на наличие клещей в труднодоступных местах: пах, подмышки, вокруг ушей.

«Если клещ уже присосался, его необходимо максимально быстро удалить. Сделать это можно как дома (есть специальные инструменты для этого, которые можно заказать в интернете), так и в условиях клиники. Клещ может переносить и опасное заболевание пироплазмоз, Первые симптомы могут начать проявляться уже через 24-48 часов. Мы рекомендуем наблюдение в течение 14 дней после укуса. Первым и самым очевидным признаком является вялость и/или изменение цвета мочи вплоть до кирпичного».

Пироплазмоз считается опасным, так как он приводит к гибели животных без оказания ветеринарной помощи. Суть в том, что бабезии (паразиты) разрушают эритроциты и тем самым вызывают анемию, повышение билирубинов и прочее. Чем быстрее вы начнете лечение от пироплазмоза, тем лучше. Так как своевременное обращение к врачу напрямую связано с прогнозами на выздоровление. Но есть ли единая вакцина от клещей для животных?

«К сожалению, вакцин от клещей не существует. По большей части это все маркетинговый ход. Но в регионах, где плохая обстановка по пироплазмозу, превентивно делают инъекции препаратов от бабезиоза. Я бы рекомендовала обработки каплями или таблетками, плюс ошейник. При выходе в поля, леса и места, где много растительности, использовать дополнительно спреи от эктопаразитов. И главное - не забывать про своевременную обработку. Лучше сделать повторную обработку на 3-5 дней раньше, чем позже».