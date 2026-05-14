В Самарской области продолжается реализация проекта «Городская электричка». В его рамках Куйбышевская железная дорога расширяет маршрутную сеть электропоездов. Первые изменения уже начались: в компании сообщили о продлении маршрутов 14 электричек и сокращении интервалов в движении. Рассказываем, как изменится расписание и маршрут 14 электричек из Самары.

Как изменится работа электричек в Самаре в 2026 году

Проект «Городская электричка» направлен на повышение транспортной доступности городских микрорайонов Самарской области, как внутри областной столицы, так и за ее пределами. Согласно обновленному расписанию, пассажиров ждет сокращение интервалов в движении электропоездов и продление популярных маршрутов.

«Благодаря изменениям пригородное железнодорожное сообщение станет удобнее для жителей Новокуйбышевска, Чапаевска, Новосемейкино, Зубчаниновки, Смышляевки и Самары. Сквозной транзитный пассажиропотока через станцию Самара будет увеличен на 40%», – рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Маршруты каких электричек продлили в Самаре

Изменения коснулись 14 поездов. Ранее конечной точкой этих маршрутов была Самара, но теперь доехать на пригородных поездах можно до других городов.

Электричка 6306/6305, которая ранее ходила от станции Чапаевск до Самары, теперь будет перевозить пассажиров до станции Курумоч. Отправление поезда назначено на 7:57 прибытие - в 10:18. Поезд будет ходить в рабочие дни.

Поезд 6346/6348 будет ходить от станции Чапаевск до станции Жигулевское Море. Расписание поезда: отправление в 7:57, прибытие 11:16. Поездки возможны только в выходные дни.

На поезде 6014/6013 теперь можно доехать от станции Новокуйбышевская до станции Жигулевское Море. Электричка будет выезжать в 16:38 и прибывать в 19:34 ежедневно.

Электричка 6324/6323 проследует от станции Курумоч до станции Чапаевск. Отправление в 5:27, прибытие в 7:47 каждый день.

Поезд 6334/6333 будет перевозить пассажиров от станции Курумоч до станции Новокуйбышевская. Старт назначен на 12:11. До места поезд доедет в 14:09. График работы ежедневный.

Маршрут поезда 7557 продлен от станции Водинская до станции Сызрань. Отправление в 8:24, прибытие в 11:52 ежедневно.

Маршрут поезда 6561 проляжет от станции Водинская до станции Безенчук. Отправление в 11:02, прибытие в 13:15 ежедневно.

Добраться из Смышляевки до Безенчука, Сызрани и станции Звезда теперь можно на поездах 6567, 7569 и 6571 соответственно. Электричка в Безенчук будет выезжать в 15:34, в Сызрань - в 18:50 ежедневно.

Поезд 6560 перевезет пассажиров от станции Безенчук до станции Водинская. Отправление в 17:50, прибытие в 20:06 ежедневно.

Маршрут электрички 7569 будет проходить от станции Смышляевка до станции Сызрань. Отправление в 16:59, прибытие в 20:07 ежедневно.

Из Сызрани до станции Мирная будет ходить поезд 7572 (отправление в 4:40, прибытие в 7:39 ежедневно), до станции Водинская – поезда 7552, 7562 (отправление в 9:32, прибытие в 13:03 каждый день).