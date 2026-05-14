Трансферные слухи, возможное возвращение Задояна и будущее Дзюбы: последние новости «Акрона» на 14 мая 2026 года

Дзюба может больше не сыграть за «Акрон»

В Российской премьер-лиге остался последний тур перед завершением сезона 2025/26. Тольяттинский «Акрон» в решающей игре встретится с «Крыльями Советов». В самарском дерби решится – кто сохранит место в РПЛ, а кто будет бороться за право остаться в высшей лиге в стыковых матчах. Рассказываем последние новости «Акрона» на 14 мая 2026 года.

Слух о возвращении Задояна

Вечером 13 мая Legalbet сообщил, владелец «Акрона» Павел Морозов планирует вернуть в клуб бывшего спортивного директора Арама Задояна. Задоян работал в «Акроне» с 2022 до 2025 год.

«При спортивном управлении этого специалиста «Акрон» добился выхода в Российскую премьер-лигу. Во время работы Задояна клуб подписал Артема Дзюбу, Йонуца Недельчару, Марата Бокоева, Стефана Лончара, Жилсона Беншимола и других нынешних игроков основы», - отмечается в сообщении.

Павел Морозов опроверг слухи о возвращении Арама Задояна в «Акрон»

Однако журналист и инсайдер Иван Карпов развеял слухи о возвращении Арама в тольяттинскую команду.

«100% нет», - ответил инсайдеру Павел Морозов на вопрос о желании вернуть Задояна.

Возможный уход Лончара, интерес к Чалову и Абдулкадырову

По информации «МЯЧ RU», московское «Торпедо» интересуется полузащитником «Акрона» Стефаном Лончаром и предлагает футболисту зарплату, которая в полтора раза больше, чем в Тольятти.

«У Стефана контракт заканчивается в следующем году. По нашей информации, официального оффера от «Торпедо» на данный момент – нет, но было общение с игроком. Предлагают зарплату в 30К евро в месяц (в «Акроне» Лончар получает 20К)».

14 мая появилось еще несколько трансферных слухов, но уже «на вход».

Так, в «Mash на спорте» поделились, что бывший игрок ЦСКА Федор Чалов может вернуться в Россию и продолжить карьеру в клубе Самарской области.

Чалов принадлежит ПАОКу, но в прошедшем сезоне играл на правах аренды за турецкий «Кайсериспор». По итогам сезона клуб вылетел из Суперлиги. Федор провел за «Кайсериспор» 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Нападающим интересуются московские «Локомотив» и «Родина», а также самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Кстати, за турецкий клуб Федор Чалов играл под 63 номером (код Самарской области).

Помимо Чалова «Акрон» также следит за Джамалутдином Абдулкадыровым. Об этом сообщает телеграм-канал «a_futbole». Кроме тольяттинцев за игроком ЦСКА, который сейчас находится в аренде в «Ахмате», следит «Балтика».

«Калининградцы ищут замену порвавшему кресты Филину, а «Акрон» продолжает усердствовать в переговорах по Абдулкадырову еще с прошлого сезона, до перехода дагестанца в Ахмат».

В этом сезоне защитник провел 13 матчей за ЦСКА в РПЛ и Кубке и три игры за «Ахмат». Всего Абдулкадыров провел 711 минут на поле, получил две желтые карточки и не отметился голевыми действиями.

Контракт Дзюбы

Агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман в разговоре с «Советским спортом» прокомментировал будущее нападающего в тольяттинском клубе. По словам Гольдмана, клуб пока не вел переговоров о продлении контракта с Дзюбой:

«Контракт у Артема до конца сезона, и пока никаких разговоров о продлении не было. Все решили отложить на концовку сезона. После окончании сезона и посмотрим. Пока говорить рано, абсолютно».

Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром» и, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне

Напомним, Дзюба получил травму в матче 28 тура с «Краснодаром» и пропустил встречу с «Ростовом». Пока неизвестно, примет ли форвард участие в игре с «Крыльями Советов».

После сезона Дзюба может закончить футбольную карьеру или перейти в другой клуб (например, Артемом интересуется «Родина», вышедшая в РПЛ). В таком случае, матч с «Краснодаром» станет для Дзюбы последним в составе тольяттинцев.

«Акрон» идет на 13 месте РПЛ с 27 очками. Чтобы избежать стыков, красно-черным нужна победа в матче 30 тура чемпионата с «Крыльями Советов».