«Мы нуждаемся в велотреке уровня чемпионата Европы»: Александр Казмерчук - о развитии велоспорта в Самарской области

Президент федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук стал гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Он рассказал о развитии велоспорта в области, нуждах, предстоящих турнирах и планах федерации на 2026 год.

- Что входит в структуру велосипедного спорта?

- Это олимпийский вид спорта, в который входят четыре вида. Это соревнования по шоссе, маунтинбайк, соревнования на треке, и BMX. BMX - это прыжки на велосипедах, разные фигуры. Это основные виды, которые входят в олимпийскую программу. И очень много у нас занимающихся на территории Самарской области. Сейчас идет такой «бум». Полгорода бегает, а вторая половина - на велосипедах катается. Кто где: кто вокруг «Самара Арены», кто по дорогам. Люди начали следить за своим здоровьем и очень много уделяют этому времени.

- В прошлом году в Самаре прошел международный форум «Россия - спортивная держава». Федерация велосипедного спорта, как областная, так и всероссийская, принимала участие. Насколько форум повлиял на людей и сделал спорт еще популярнее?

- Это было большое событие. Приехало много иностранных гостей. Естественно, областная федерация велоспорта была представлена. Мы делали стенд вместе с триатлоном. У нас была большая программа: дети могли на велотренажере поучаствовать и посмотреть. Были представлены различные велосипеды. Даже несколько олимпийских чемпионов посетили нашу выставку.

Был большой стенд, представленный Всероссийской федерацией велоспорта. Присутствовали и президент федерации, и генеральный директор. Мы все общались и обсуждали, что, как и где развивать. Потому что есть сильные центры, такие как Санкт-Петербург, Москва, Самара, Майкоп. А есть регионы, где велоспорт развивается меньше. Например, это север, потому что там 8–9 месяцев в году лежит снег. Естественно, там сложнее. А мы стараемся развивать и привлекать как можно больше детей в велоспорт, они должны пройти путь от азов начальной подготовки до уровня чемпионов России и выше.

- Насколько велоспорт популярен как профессиональный вид, где занимаются спортсмены?

- Основные школы в Самарской области: в Самаре - городская и областная СШОР № 7, в Волжском районе, в Новокуйбышевске, в Тольятти. География по региону очень хорошо развита. Мы, естественно, соревнования проводим: как чемпионаты Самарской области, так и первенства юношей, юниоров.

Мы проводим соревнования и для любителей. У нас уже в этом году будет шестой Всероссийский день велосипедиста. Это как «Лыжня России» или «Кросс нации» - то же самое. Все в области садятся на велосипеды. Это и любители, и не только. Это массовые заезды «ВелоСамара». Это чисто любители, они сами на своих велосипедах приезжают, выступают, участвуют. Их тоже надо поддерживать.

- Если говорить про профессиональный спорт, а не про любителей – насколько это сложный вид спорта? Какой порог вхождения?

- Сейчас многие родители приводят детей с семи лет. С первого класса. Понятно, что нам сложно, потому что до 14 лет нам нельзя выпускать их на дороги общего пользования. Мы стараемся в парках, на каких-то аллеях их тренировать. Если желание есть у ребенка, никогда не надо его отбивать. Пускай он попробует. Может, он первые два года ничего не покажет, а потом на третий год выстрелит и среди младших юношей что-то покажет, область выиграет и так далее.

У нас все доступно. А любители, если они хотят участвовать в наших соревнованиях, таких как чемпионат области, должны предоставить справку от врача, что он имеет право выступать. И все. Он заявляется на общих основаниях, мы его допускаем, и он как любитель участвует.

- Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы быть готовым соревноваться на высшем уровне?

- Надо вырасти в велосипедиста высокого класса. Все равны, когда приходят в начальную подготовку. А потом уже получается: у кого-то на треке лучше темп и скорость, кто-то выносливый. Это же разные виды. Не каждому человеку дано проехать 100 километров или, допустим, попрыгать. У нас есть чемпионка России в BMX - Круглова. Так она прыгает наравне с мужчинами. Ни одна женщина в России так не делает. У каждого свое.

За прошлый год у нас с чемпионатов России было 17 медалей: семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Это по разным видам. Потому что на территории Самарской области мы проводим восемь–девять соревнований всероссийского масштаба. Это и всероссийские соревнования, и турнир памяти Петрова, основателя велоспорта в Самарской области. Он с Валерием Кравцовым создал в далекие годы секцию велоспорта. После этого все начало расти.

За эти годы в нашей школе выросло четыре олимпийских чемпиона: Борис Шухов, Сергей Сухорученков, Анатолий Яркин и Валерий Ярды. У нас подготовлено четыре заслуженных мастера спорта, 32 чемпиона мира, более 500 победителей и чемпионов Советского Союза и России.

- Получается, мы исторически велосипедный регион?

- Да. Школа была создана в далекие 70-е годы. Как и говорил ранее, ее создали два человека. Одного уже нет в живых - это Владимир Петров. А Валерий Кравцов жив и посещает школу. Конечно, у нас есть исторические стенды, где висят фотографии тех людей, которые стали великими, которых знает Россия и весь мир.

Я приглашаю к нам олимпийских чемпионов и чемпионов мира, когда мы проводим на территории Самарской области всероссийские соревнования. В этом году пройдет шестой турнир памяти Петрова. Сюда съезжается почти половина России. 15-16-летние мальчики и девочки стараются приехать, так как здесь же через четыре дня проводится первенство России. Потом по этим же трассам ездить. Мы делаем так, чтобы они приехали на эти два блока и выступали.

Естественно, традиции хорошие. Тренерское поколение, которое было, потихоньку уходит, но кто-то продолжает эти традиции. Есть спортсмены, причем хорошие. В том году на чемпионате мира единственным представителем от России был наш Артем Ныч. Чемпионат мира был в Африке, в Руанде. Ехали 253 километра. Стартовало 170 человек, а доехало 30. Он был 24-м. Это горы, Африка, жара. Сумасшедшая нужна выносливость. Но он проехал, был 24-м, а в индивидуальной гонке был 22-м. Это тоже почетно. Понятно, что пока мы на международной арене мало участвуем, но нас уже стали допускать.

- Если Россию полноценно допустят до международных соревнований, на что могут претендовать наши спортсмены? Какой процент в составе сборной будут составлять самарские велогонщики?

- Артем Ныч - единственный, кто выступал на чемпионате мира по шоссе. Если про трек говорить, то там, конечно, Санкт-Петербург и Москва. Потому что для того, чтобы выступать на треке, нужен сам трек. Трек - это основа, где тренироваться, где готовиться, где соревноваться, а потом уже выезжать на международную арену.

По BMX Круглова выступала. Но она была 15-й, потому что четыре года не выступала на международных соревнованиях такого уровня. Вот первый год выступила после паузы. Это, конечно, тяжело. В этом году она собирается на Кубок мира во Францию в мае. Посмотрим. Все-таки спорт не стоит на месте, а мы соревнуемся между собой. Естественно, белорусские спортсмены еще есть, но все-таки надо в той кухне повариться.

- Вы уже говорили, что Самарская область один из сильных центров. Можем ли мы заявить, что Самарская область - один из лидеров по развитию этого вида спорта в России?

- Он и был, и остается таким центром. Мы курируем все четыре вида, которые у нас вообще в велоспорте есть. Понятно, что есть Москва и Санкт-Петербург, где есть трек, есть Тула, Майкоп - там шоссе. Есть и многие другие центры. Но мы выступали, выступаем и будем выступать на всех мероприятиях, начиная от юношей и юниоров, заканчивая молодежью и взрослыми. У нас есть все команды, все возраста мы охватываем. Начинаем детей маленьких отбирать, чтобы они выступали. Поэтому начальной подготовки у нас тоже много. Потом, когда они вырастают до младших юношей, смотрим, у кого какой талант и куда он уходит: или на шоссе, или на трек, или еще куда-нибудь.

- Как в Самарской области обстоят дела с инфраструктурой? Нуждаемся ли мы в чем-то?

- Конечно, нуждаемся. Уже давно, лет 30 идет разговор о том, чтобы построить в Самаре велотрек, на котором можно было бы проводить соревнования уровня чемпионата Европы. Проект есть, планировали возле стадиона «Самара Арена» поставить, но есть нюансы, которые не позволяют пока его построить.

В основном мы тренируемся на дорогах общего пользования. Детки, которым нет 14 лет, – в парках на аллеях, вокруг «Самара Арены». Можно спокойно тренироваться, отлично все. А соревнуемся мы на дорогах. Мы их перекрываем, в чем нам помогает полиция, делаем все документы, чтобы все было законно, и проводим соревнования.

- Перекрывать дороги - это тоже непростой труд.

- Да. Это надо согласовать с ГАИ и с Минтрансом перекрытие, дату, время. Нужно, чтобы Сотрудники ГАИ приехали, перекрыли, знаки выставили. Это целая эпопея, где надо все подготовить заранее.

- Вы уже называли некоторые соревнования. Сколько мероприятий для профессионалов проводит федерация за год?

- На территории Самарской области проводим восемь-девять всероссийских соревнований. В конце мая мы проведем ПФО по шоссе. Традиционно в Загородном парке проходит чемпионат России по триалу. У нас мужчины и женщины - чемпионы страны. Также в июле турнир памяти Петрова, который мы проводим в три дня: групповую, индивидуальную гонку и критериум. Еще мы проводим первенство России по олимпийским видам среди мальчиков и девочек 15–16 лет. Съезжается почти вся Россия. Плюс в конце августа в Тольятти традиционная гонка Анисимова, которая сейчас звучит как первенство России в многодневной гонке.

- Как велогонщики поддерживают форму зимой? Занимаются на велотренажерах в фитнес-залах?

- Когда маленькие спортсмены, если мороз или слякоть, не выезжают, а садятся на станки. Станок - это тот же обыкновенный велосипед, который крутится на месте. Там надо держать равновесие - не так все просто. Мы всегда проводим соревнования и зимой. Если до 15 градусов мороза – идем на улице, в парке. Оделись все хорошо и поехали. Вот там закаляется характер именно того маленького спортсмена, который хочет стать настоящим профессионалом. Соревнуемся раз в 10 дней или раз в две недели на улице всю зиму. Потом делаем ОФП. Есть даже велосипеды на шипах. Если в парке есть снег, мы чуть-чуть укатываем, чтобы не проваливаться, и все. А когда проедет человек 15–20, там уже все нормально. Потом соревнуемся. Даже приходят родители и смотрят.

У меня случай такой был. Шли соревнования под Новокуйбышевском по МТБ [майнтинбайк – прим. ред.]. Финиш - в гору. Сидят родители, судьи. Один мальчик забегает, бросает велосипед и к маме. Она ему: «Ну-ка, взял велосипед и давай». Он взял и вбежал в гору - такая гора специальная, что на МТБ можно и бежать, и ехать, и нести велосипед на себе. Да, это тяжело, но зато потом будет характер. И родители хлопают, все нормально. Сами приводят и отдают в секцию велоспорта, потому что видят, что это не только про физическое развитие.

- Какие планы у федерации на 2026 год или ближайшее будущее?

- Конечно, чтобы кто-то стал чемпионом России, Постараться, чтобы на международной арене спортсмены Самарской области выступили, выиграли какие-то значимые турниры. Естественно, это перспектива на следующие Олимпийские игры - попасть туда нашим спортсменам и выступить достойно. Это вот небольшой такой ориентир. Мы всем помогаем, все для них делаем. Нам помогает министерство спорта в лице Лидии Рогожинской, помогает правительство Самарской области. Без них мы бы не справились, потому велоспорт - это немножко дорогостоящий вид, который требует затрат.

- Вы также являетесь директором спортивной школы, если не ошибаюсь.

- Конечно, но это одно и то же. Одни и те же велосипедисты, одни и те же тренеры. Так как школа находится возле «Самара Арены», мы тренируемся там. Там есть возможность заниматься велоспортом, вообще, весь город туда приезжает покататься. Все события, которые происходят в велоспорте в Самарской области - все у нас в школе в основном. Любые конференции, любые мероприятия - все проводим там. Естественно, и тренеры у нас работают и в школе, и в федерации. Мы все единое целое, я не делю. Мы все - велосипедный спорт Самарской области.

- Вы отметили, что велоспорт весьма затратный. Очевидно, велосипеды недешевые?

- Да, они дорогие, потому что сделаны из карбона. Это дорогостоящий материал. Это уже не дюраль, не железо, которое раньше было. Его делают так, чтобы он выдерживал нагрузку сильнее, чем металл. Но если он лопается, то уже не подходит. Даже если трещина заклеена, судья до соревнований этот велосипед вместе со спортсменом не допускает.

- Сколько приходится тратить спортсмену на экипировку?

- Спортсмены сами не тратят. Мы покупаем для них велосипеды, они есть. Понятно, при начальной подготовке пускаем поучиться на железном. Потом вырастет, дадим другой. Мы покупаем для них все оборудование. Именно школа.

- Куда обратиться родителям, если они хотят отдать ребенка в велоспорт?

- Обратиться к нам в школу: улица Дальняя, 6. Это в районе «Самара Арены». Естественно, мы рассмотрим все варианты. Если это люди из Тольятти - мы и в Тольятти найдем, к кому обратиться. Если в Новокуйбышевске или в Волжском районе - везде есть школы, мы направим. Первоклассников и второклассников сложно, особенно если он еще и маленький. Но все равно мы никого не отталкиваем, берем, они тренируются. Мы всегда всем рады.