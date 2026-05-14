Тольяттинские химики благоустраивают родной город

Сотрудники предприятия высадили 35 молодых берез рядом со школьным стадионом. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

С особой заботой

Весна в Тольятти в этом году оказалась не только теплой, но и по-настоящему преображающей. Городские улицы, клумбы и развязки украсили новые зеленые насаждения и цветочные композиции. Одним из инициаторов кампании по благоустройству выступил «КуйбышевАзот», который уделяет особое внимание состоянию городских пространств Тольятти, где расположены основные производства предприятия и проживают многие его сотрудники.

Весной заводчане приняли участие в общегородском субботнике, который прошел на одной из центральных улиц города. Субботник объединил работников предприятия и неравнодушных жителей Тольятти, для которых важно, чтобы родной город был в чистоте и порядке. К акции присоединился спидвейный спортивный клуб «Мега-Лада» во главе с его президентом Алексеем Степановым. Общими усилиями удалось собрать и вывезти мусор с площади более чем один гектар. Такой интерес к подобным мероприятиям еще раз подчеркивает, что благоустройство - это дело каждого жителя города.

Зеленые легкие Тольятти

Коллектив предприятия также ведет планомерную работу по озеленению улиц Тольятти.

Предприятие оказывает финансовую поддержку экологическим мероприятиям в этом направлении. Сотрудники завода участвуют в озеленении кольцевых развязок, школьных дворов и спортивных площадок.

В канун майских праздников в непосредственной близости от школьного стадиона, вдоль Комсомольского шоссе, было высажено 35 молодых берез. Саженцы приобретены на средства компании. К посадке присоединились участники экологического совета Тольятти, общественные экологические организации, неравнодушные горожане, представители бизнеса и городской администрации.

Цветочная сказка на улицах города

Финальным аккордом весенней кампании стало озеленение кольцевой развязки Тольятти на пересечении улиц Мира, Комсомольской и Индустриальной. Здесь высадили более пяти тысяч цветов, выращенных в тепличном хозяйстве предприятия. В этой работе к заводчанам присоединились активисты волонтерского движения «ТРИ Е: Процветающий Тольятти». Помимо посадки цветов, сотрудники компании также будут ухаживать за ними: поливать, пропалывать и подкармливать. Так растения смогут радовать горожан как можно дольше - весь летний сезон.

Работники завода будут все лето ухаживать за цветами, чтобы они как можно дольше радовали жителей Тольятти. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

«Красивый и комфортный город - это результат командной работы, к которой присоединяется всё больше жителей Тольятти, - отметили на предприятии. - Мы рады, что наша инициатива находит отклик у горожан. Вместе мы делаем родной город лучше».