«Вечного сезона, брат»: мотоциклист из Новокуйбышевска снял на видео момент своей гибели

Видео момента аварии опубликовали в сети. Фото: личная страница погибшего в соцсетях.

В Новокуйбышевске байкер снял на видео момент собственной гибели. Трагедия произошла 7 мая на улице Садовой. Корреспондент «КП-Самара» узнала подробности.

Скончался до приезда скорой

Трагедия произошла утром в четверг, 7 мая, в Новокуйбышевске. 37-летний мужчина, управляя мотоциклом HONDA, ехал по улице Садовой в сторону Самарского шоссе. По предварительной версии сотрудников полиции, возле дома № 4 он выехал на полосу встречного движения — в месте, где обгон запрещен. В этот момент автомобиль LADA под управлением 18-летней девушки поворачивал налево на проспект Мира. Произошло столкновение.

Мотоциклист скончался на месте, девушку-водителя доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водителя мотоцикла звали Владимир. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Девушку-водителя доставили в больницу.

«Вован, как же тебя будет не хватать»

Позже в социальных сетях появились кадры, снятые во время ДТП. Жуткое видео было записано камерой, прикрепленной к шлему мужчины. На кадрах видно, как мотоциклист идет на обгон... а через секунды — удар.

Во время движения камера на шлеме записывала видео. Фото: скриншот видео/max.ru/chp_samara

По информации из сети, похороны мотоциклиста прошли в субботу, 9 мая. Знакомые и друзья Владимира не могут прийти в себя.

«Погиб мой друг, мотобрат и просто замечательный человек. Вован, как же тебя будет не хватать. Наших приколов во время ремонта мотоциклов, кофе на Маке, совместных поездок. Вечного сезона тебе, брат. Для нас ты просто «Уехал вдаль» — как было написано на твоей кружке», — написал его товарищ в соцсетях.

Друг Владимира опубликовал трогательные фото. На них: верные товарищи, мотоциклы и красивые самарские пейзажи.

В комментариях под постом о трагедии оставляют соболезнования и знакомые Владимира. По их словам, случившееся — глупая случайность. Мужчина был аккуратным водителем. По их мнению, возможно, в тот день он торопился на работу:

«Сосед по гаражу был, хороший мальчишка. Вроде и ездил аккуратно, но дорога ошибок не прощает».

«Рукастый, рассудительный. Не могу даже понять, почему так произошло. Возможно, на работу торопился. Жаль, что так рано ушел».

«Семью жалко, хороший парень был. Земля пухом, Володь».

Тот самый красный HONDA, на котором разбился мужчина, был на его аватарке в соцсетях. Судя по его странице, мужчина работал на предприятии, которое специализируется на обработке металла, и увлекался диджейингом.

У Владимира осталась семья.

«Она только права получила, а уже такой опыт»

Трагедия вызвала бурную дискуссию. Мнения разделились.

«И водителя жалко, и девочку. Она только права получила, а тут такой опыт сразу», — пишет Елена М.

«Мотоциклист нарушил и разметку, и скорость. Девочку жалко, психически это очень тяжело. Главное, чтобы онане винила себя», — говорит Ангелина А.

Один из комментаторов написал свое видение ситуации:

«Девушка не могла его увидеть — он находился в слепой зоне. От момента, как он из нее вышел, до столкновения прошло буквально секунды две. К тому же у девушки почти нет опыта в вождении, ей всего 18. Мужчина на мотоцикле нарушил ПДД: начал обгон в неположенном месте и ехал на скорости 105+ км/ч, что на этом участке дороги запрещено. Среагировать на такой скоростиневозможно. Объективно тут виноваты обе стороны, но основная вина — на мужчине».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира и желает скорейшего выздоровления девушке-водителю.

