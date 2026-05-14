ЧП произошло на этой детской площадке

В селе Старопохвистнево Самарской области на 9-летнюю девочку упал памятник. Школьница серьезно пострадала, пока она даже не может встать с постели. В причинах этого ЧП разбираются следователи. Подробности – в материале «КП-Самара».

Памятник рухнул на школьницу

18 апреля, в субботний весенний день, 9-летняя Люда гуляла с подружками на детской площадке недалеко от дома. Рядом с этой площадкой был установлен небольшой памятник погибшим солдатам в виде плиты.

Памятник находится недалеко от детской площадки

«Памятник не новый, в 2024 году одна из жительниц села уже писала обращение, что он шатается. Тогда приезжала комиссия, и они обсуждали, как можно укрепить эту плиту», – рассказала мама пострадавшей девочки Ольга.

В разговоре с «КП-Самара» женщина уточнила, что ее дочь Люда стояла за памятником, а другая девочка – перед ним. Подружка облокотилась на плиту, и та рухнула на Люду.

Подружки попытались помочь девочке, вытащить ее, но не смогли. Одна из них позвонила папе, тот выскочил из дома в чем был, даже не успел обуться. Вызвали отца Люды, и тот с пострадавшей девочкой поехал в больницу в Похвистнево.

О том, что с Людой произошла беда, ее мама узнала, когда девочка уже была в приемном покое. Женщина приехала в больницу, а оттуда Люду с мамой уже экстренно госпитализировали в Самарскую областную больницу имени Середавина.

Состояние девочки

Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести, у нее диагностировали перелом лонной (лобковой) кости со смещением. В больнице она провела несколько недель, и только недавно девочку выписали домой. Пока Люда прикована к постели.

«Хорошо, если к концу июня дочка сможет ходить с поддержкой хотя бы по 15-20 минут. А сидеть ей пока нельзя категорически», – рассказала Ольга.

На улицу девочку выносят на руках, там она лежит на надувном матрасе, чтобы хотя бы так дышать свежим воздухом.

Люду перевели на домашнее обучение. Сейчас она заканчивает второй класс старопохвистневской школы. Классный руководитель приходит к ней домой два раза в неделю, а также дает задания дистанционно.

«Люда очень смышленая девочка. Думаю, мы наверстаем то, что было пропущено, пока она лежала в больнице», – рассказала «КП-Самара» классный руководитель девочки Анастасия Сергеевна.

Пока Люда лежала в больнице, одноклассники поддерживали ее по телефону, отправляли видео, а скоро собираются прийти в гости.

После происшествия памятник убрали, пока на этом месте - лишь пустой постамент

Заведено уголовное дело

В этот же день, 18 апреля, на место ЧП выезжали следователи. Сейчас они разбираются в случившемся.

«Заведено уголовное дело о халатности», – сообщили «КП-Самара» в СУ СК Самарской области.

Ситуацию прокомментировали и местные власти:

«Администрация Похвистневского района сожалеет о случившемся и готова оказать любую необходимую помощь семье пострадавшего ребенка».

После завершения следствия мемориал планируют отремонтировать

Упавший памятник в тот же день убрали. После завершения следствия мемориал планируют отремонтировать, а все его элементы - закрепить.

