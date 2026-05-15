Шипит на мужчин и адаптируется в вольере льва: в Самарском зоопарке появился каракал

Вслед за новой львицей Сабриной в Самарском зоопарке появилась еще одна хищница. 14 мая сотрудники учреждения представили нового обитателя – каракала по имени Сэнти. Ее совсем недавно доставили в Самару, и теперь она адаптируется к новым условиям. «КП-Самара» покажет, как хищник из Красной книги живет в львином вольере.

Сэнти держали в неволе

Самка каракала по кличке Сэнти родилась в августе 2023 года, сейчас ей чуть больше 2,5 лет. Как именно животное попало к первому владельцу, неизвестно. Но там ее судьба складывалась не лучшим образом.

«Сначала Сэнти жила у мужчины. Там за ней следили не так хорошо, поэтому сейчас она более агрессивна, когда рядом появляются представители мужского пола, может пошипеть или даже испугаться. К женщинам она мягче», - рассказал заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Во время знакомства с посетителями Сэнти с особым интересом наблюдала за малышами. Она следила за действиями детей и даже занервничала, когда девочка собралась отходить от вольера.

«Прошлые владелицы помогли восстановить состояние Сэнти, а после передали ее в Самарский зоопарк. Хищница пока адаптируется. Сейчас мы ее разместили в бывшем вольере льва Цезаря. Для крупных кошек он не подходит, но для средних – вполне. Для Сэнти созданы все необходимые условия: теплый обогреваемый домик, игрушки и любимые всеми кошками коробки, в которых можно прятаться».

«Пустынная рысь» занесена в Красную книгу

Каракалы названы так из-за особенностей окраса. Если приглядеться, то можно заметить, что цвет ушей хищников отличается от основного. Само название «каракал» означает «черное ухо». Есть и другие, менее распространенные названия. Например, пустынная рысь.

«Раньше их действительно относили к роду рыси, но потом, с появлением новых технологий, выяснилось, что рысь и каракал – достаточно далекие родственники. Ближе к ним – сервалы. Каракалы распространены в Центральной и Южной Африке. Раньше их можно было встретить в СССР».

Особенностью породы также являются их охотничьи навыки. Каракалы достаточно прыгучие кошки - они могут прыгнуть в длину и в высоту до трех метров. Этот навык позволяет справиться с некрупной добычей и поймать за один раз сразу несколько птиц из стаи. Изредка каракалы охотятся на антилоп, но основа их рациона – грызуны.

«Сегодня Сэнти обедала говядиной. Она с трудом справилась с целым килограммом мяса. Также она ест курицу и даже различных грызунов, выводимых специально для хищников».

Как рассказали в зоопарке, когда Сэнти адаптируется, возможно, в ее вольере будет пополнение, чтобы создать пару, а уже потом можно будет рассчитывать на потомство.

