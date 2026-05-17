Могли заблудиться в лесу: в Самарской области ищут пожилого мужчину с 4-летним внуком на бежевом «Ларгусе»

Полиция разыскивает деда с внуком, которые 16 мая уехали из дома и пропали.

В Самарской области родственники, волонтеры и полиция разыскивают 82-летнего Олега Барышникова и его 4-летнего внука Макара. В субботу, 16 мая 2026 года, они уехали из дома в Самаре в сторону Красноярского района и пропали. Есть вероятность, что могли заблудиться в лесу.

Взял внука и уехал из города

По данным ГУ МВД по Самарской области, накануне Олег Барышников вместе с внуком уехал из дома в Советском районе Самары на автомобиле Lada Largus. Направились они в сторону села Новый Буян Красноярского района. Зачем они туда поехали, точно неизвестно.

По словам очевидцев, пропавших видели вчера в селе Красный Яр. Похожий по описанию мужчина покупал в местном магазине мороженое для внука. Позже их заметили на улице Школьной в селе Новый Буян. Машина покружилась вокруг одного из домов, а затем уехала в неизвестном направлении.

Мужчина направлялся из Самары в сторону села Новый Буян. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

На звонки отвечает, но дезориентирован

Полицейским несколько раз удалось дозвониться до Олега Барышникова, но он был дезориентирован и не смог четко указать свой маршрут и местонахождение. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что пожилой мужчина и его внук могли заблудиться в лесу, расположенном неподалеку от села Новый Буян.

«На розыск пропавших ориентированы участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы и иные службы. Ориентировка с приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам», - сообщили в облглавке.

Приметы Олега Барышникова: на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, волосы с сединой средней длины. В день исчезновения на нем были черные футболка и кепка, на ногах — черные кроссовки или сандалии, на голове — белая кепка.

Приметы ребенка: на вид 4-5 лет, рост 108 см, светло-русые волосы, короткая стрижка. Одет: серая кепка, красная футболка, черные джинсы, бело-синие кроссовки.

По информации полицейских, дед с внуком передвигались на автомобиле Lada Largus бежевого цвета. Госномер У 994 КУ 63.

Всех, кто что-либо знает об их местонахождении или видел эту машину, просят обращаться в полицию или в поисковый отряд по телефонам: 89397113377, 89879523202, 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можно передать через дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД по Самарской области по номеру 8(999)701-02-33.

