Самарцы в рамках "Ночи музеев" смогли погрузиться в атмосферу советского Куйбышева.

В субботу, 16 мая 2026 года, в Самаре состоялась масштабная акция «Ночь музеев». К ней присоединились более 60 культурных площадок. На каждой была своя программа. Показываем самые яркие и атмосферные фото с «Ночи музеев» в Самаре и рассказываем, как она прошла.

В костел в "Ночь музеев" выстроилась огромная очередь.

В этом году «Ночь музеев» в Самаре собрала очень большое количество гостей. Жители и гости города активно участвовали в экскурсиях и посещали культурные учреждения. Очереди в некоторые локации были настолько большими, что попасть в них можно было с трудом. Во многом этому благоволила теплая погода — в прошлом году было куда прохладней и куда меньше людей.

Музей им. П.В. Алабина подготовил в рамках «Ночи музеев» иммерсивную постановку «Родные». На один вечер его первый этаж превратился в Куйбышев конца 1980-х — начала 1990-х годов. Вот девушки прыгают в классики, тут сидят бабушки и ведут разговор о чем-то вечном, а здесь молодежь поет песни под гитару.

В музее Алабина гостей встречали огромные неваляшка и лошадка-качалка.

Стоят огромные неваляшка и лошадка-качалка, столы, где можно поиграть в шахматы. Старые телевизоры и магнитофоны с кассетами, пленку в которых многие перематывали с помощью ручки или карандаша. Был и буфет в советском стиле и раздавали то самое мороженое, которое напоминает вкус детства.

На выставке в музее Алабина можно было увидеть технику 80-х - 90-х годов.

В музее Алабина 16 мая работал советский буфет.

Одной из самых атмосферных локаций стала комната с дискотекой — темнота, светящийся шар под потолком, а по центру круг с надписью «Место для сумок». Туда можно было зайти и насладиться атмосферой дискотеки 90-х, положив свою сумку по центру и потанцевав.

Площадка в стиле дискотек 90-х появилась в музее Алабина к "Ночи музеев".

В Литературном музее можно было прогуляться по двору усадьбы Алексея Толстого и насладиться красотой цветущего сада. Вечером в окружении сирени и зелени состоялась читка произведения Сергея Довлатова «Заповедник». Ее провели артисты молодежного театра «Туз».

В саду музея-усадьбы Алексея Толстого прошла читка произведения Сергея Довлатова.

В театре оперы и балета состоялся иммерсивно-музыкальный вечер. Артисты выступали под произведения одного из крупнейших композиторов ХХ века Дмитрия Шостаковича. Концерт, основой которого стала идея движения, прошел в колонном зале.

Сцену в колонном зале театра оперы и балета украсили свечами.

По периметру сцену украсили множеством свечей, добавляя вечеру особую атмосферу. Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление артистов в образе заключенных, которые спели оперу.

Артисты театра в образе заключенных спели оперу.

В галерее «Виктория» в преддверии «Ночи музеев» провели мастер-класс по изготовлению светящихся маяков. 16 мая все эти арт-объекты выставили на крыше. Они стали маленькими спутниками для инсталляции Игоря Самолета «Солнышко». Также гости галереи могли насладиться в библиотеке концертом пианистки Екатерины Нестеровой и проводить под музыку закат.

На крыше галереи "Виктория" представили светящиеся маяки, сделанные самарцами.

В самарской Третьяковке 16 мая тоже звучало много музыки. Вечером на сцене, сделанной в виде корабля, выступил композитор и пианист Павел Куприянов, который создает музыкальные композиции для фильмов, театральных постановок и компьютерных игр.

Сцена в виде корабля на летней террасе самарской Третьяковки.

Также перед зрителями выступил камерный хор Solaris, а затем на летней террасе гостей закружили в хороводе. Инсталляция в виде корабля, окруженного водой, вызвала большой интерес среди гостей. Особенно она понравилась детям — те исследовали ее вдоль и поперек.

Необычный арт-объект на территории самарской Третьяковки.

Гости Третьяковки собрались в большой хоровод.

