Зарубил отца и мать из-за рэпа, но не раскаялся. Суд вновь отказал музыканту из Новокуйбышевска в принудительных работах

Ходатайство рассмотрели в Новокуйбышевском городском суде.

Суд рассмотрел ходатайство рэпера из Новокуйбышевска, чье имя прогремело на всю страну в 2013 году. Наиль Замалеев жестоко убил отца и мать – дождался, пока они уснут, и зарубил топором. Причина расправы оказалась весьма нетривиальной. Оказалось, что родители встали между ним и его любовью к музыке. Музыканта-убийцу отправили в колонию на два десятка лет, но он не теряет надежды на смягчение наказания. Подробности – в материале «КП-Самара».

Любовь к музыке оказалась сильнее любви к родителям

24-летний Наиль Замалеев в 2013 году жил в Новокуйбышевске. Активный, творческий парень ездил на форум «Селигер», писал песни, читал рэп, посвящая обожаемой музыке большое количество времени. На своей странице в социальных сетях под псевдонимом «Капюшон» он опубликовал несколько собственных треков. Один из них, записанный совместно с другой исполнительницей, посвящен маме и папе:

«Мама – это не просто слово, это больше любого Бога. Отец – ты опора, мама – вся моя основа. Мы не считаем времени, а ведь они не молоды».

Родители Наиля, 50-летний Равиль и 46-летняя Рина, были людьми рабочими, поэтому увлечение сына не поддерживали. Из-за этого между ними часто вспыхивали скандалы. Со временем Наиль буквально возненавидел родителей. Нежные и трогательные строки, посвященные родителям, остались только в песнях. В жизни музыкант разработал расчетливый и хладнокровный план убийства.

Зарубил топором, пока родители спали

Август 2013 года стал роковым для семьи Замалеевых. В один из дней Наиль сообщил родителям, что поедет в гости к родственникам. Однако вечером вернулся домой в квартиру на улице Дзержинского. Замалеевы еще не спали, поэтому музыкант тихонько прокрался к себе в комнату. Дождался, пока родители уснут, надел заранее приготовленные одежду и перчатки, взял топор и направился прямиком к своим жертвам.

Замалеевы спокойно спали в своей кровати, когда их сын появился на пороге. Он несколько раз ударил по головам отца и матери топором. Убедившись, что родители мертвы, спрятал перепачканную кровью одежду и топор в пакет.

После расправы Наиль позвонил другу и попросил отвезти его в село к родственникам. Тот, ничего не подозревая, согласился. Когда молодые люди переезжали по мосту через реку Самару, Наиль попросил водителя тормознуть. Там он сбросил пакет с вещами и орудием убийства в реку.

Тела Равиля и Рины нашли 9 августа 2013 года. Началось следствие, которое вывело оперативников на неожиданного подозреваемого.

От разбоя до убийства

Несмотря на продуманный до мелочей план убийства и обеспечение алиби сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемого. Оказалось, это преступление для Наиля не первое. За пару недель до расправы над родителями, 17 июня 2013 года, Замалеев напал на 80-летнего деда и его жену, которые жили в селе Теплый Стан. Он отобрал у них 220 тысяч рублей.

От пожизненного до 20 лет колонии

В марте 2014 года суд вынес Наилю Замалееву приговор. Заседание проходило с участием присяжных. Были представлены результаты психолого-психиатрической экспертизы. Вердикт: обвиняемый вменяем, психических расстройств нет, снисхождения не заслуживает.

Государственный обвинитель предложил лишить Замалеева свободы на 20 лет. Адвокат настаивала на мягком приговоре. Музыканту дали последнее слово, и он не упустил возможности исполнить перед присутствующими отрывок из своей песни. А когда прозвучал приговор, Замалеев обомлел: пожизненное заключение в колонии строгого режима.

Музыкант обжаловал решение суда, и осенью 2014 года наказание смягчили. В результате Замалеев получил 22 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Сюда же в 2019 году добавили срок за разбой.

Рэпер отправился в ИК-3, где продолжил заниматься творчеством, став заведующим клубом. По-прежнему писал рэп-композиции. А вот от рэперского псевдонима пришлось отречься – в колонии такое не жалуют.

Сейчас Замалеев находится в ИК-3.

Просит смягчить наказание

Сейчас Наилю Замалееву 36 лет, и около половины своего срока он уже отбыл. В прошлом году музыкант подал ходатайство о замене неотбытой части на принудительные работы. Но эта попытка не увенчалась успехом. Оказалось, что осужденный примерным заключенным не стал и нарушает режимные требования.

Вторую попытку Замалеев предпринял в мае 2026 года, и вновь получил отказ.

«В исправительном учреждении привлекается к оплачиваемому труду, имеет ряд поощрений, однако за период отбывания наказания многократно допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», - пояснили в прокуратуре Самарской области.

Пока Замалеев останется в колонии – не исключено, что до окончания всего срока наказания.