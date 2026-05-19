В Самаре ветеранов СВО с инвалидностью обучат тренерскому мастерству

В Самаре во Дворце cпорта имени Владимира Высоцкого в рамках программы по реабилитации ветеранов с инвалидностью, которую реализует государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», прошли тренировки по следж-хоккею.

Цель занятий - помочь ветеранам СВО с инвалидностью пройти профессиональную переподготовку. Участники повышают квалификацию в Самарском государственном социально-педагогическом университете по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса».

Как готовят тренеров

В занятиях принимали участие 17 следж-хоккеистов из 14 регионов России, в том числе из Самарской области. На тренировках присутствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Переподготовку осуществляет Самарский педагогический университет, - пояснила Рогожинская в беседе с корреспондентом «КП-Самара». - Процесс включает в себя как теоретическую часть, так и практическую – тренировки, которые мы сейчас наблюдаем. Ребята получают образование по профессии тренера-преподавателя по адаптивным видам спорта, в частности по следж-хоккею».

Лидия Рогожинская также объяснила важность и необходимость подобных проектов. По словам министр спорта Самарской области, все больше людей с ограниченными возможностями здоровья приобщаются к спорту. В последние годы в Самарской области и по всей России развивается доступная спортивная среда.

Спорт как мостик к мирной жизни

Кроме того, ветераны СВО нередко возвращаются домой с инвалидностью. Для них спорт – это возможность быстрее пройти реабилитацию и обрести стимул для возвращения к мирной жизни. По завершении проекта участники получат дипломы и смогут тренировать таких же спортсменов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Все больше людей с ОВЗ вовлекаются в занятия спортом, - добавила Лидия Рогожинская. - Если раньше для них это было недоступно, то сейчас появляется все больше возможностей, строятся спортивные сооружения с доступной средой. Много ребят возвращаются с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ампутацией из зоны специальной военной операции. Спорт становится для них новой сферой реализации и реабилитации. Появляются новые стимулы, вызовы, достижения, мотивация».

Для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры региона необходимы квалифицированные кадры. В частности, наставники, которые будут тренировать людей с ограниченными возможностями здоровья. По информации регионального министерства спорта, потребность в кадрах высокая.

Следж-хоккей подарил новую семью

Один из участников проекта – ветеран СВО Валерий Богатиков. Он выступает за Самарскую область в дисциплине «футбол ампутантов». Следж-хоккеем он начал заниматься не так давно. Валерий признается, что первое время чувствовал себя на льду неловко, но сейчас занятия настолько увлекли его, что тренировки проходят на одном дыхании.

«Сначала были смешанные чувства, - признается Валерий. – Мне не хотелось выходить на лед, потому что чувствовал себя неуверенно. А сейчас и двух часов на льду недостаточно. Хочется заниматься больше и больше».

Богатиков отметил, что занятия хоккеем дали ему стимул и жизненные силы.

«Следж-хоккей подарил мне новую семью и много эмоций, - сказал он. - Спасибо всем организаторам и людям, кто помогает создавать подобные мероприятия: фонду «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, правительству Самарской области. Побольше бы таких проектов».