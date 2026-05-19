«Он пищал так громко, что я не могла сдаться»: жительница Самары спасла яйцо совы с живым птенцом

Так выглядят птенцы сов. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В Самарской области произошла почти невероятная история спасения. Жительница Самары и реабилитолог Галина Шевлякова приняла у себя сразу шестерых найденных совят. Вместе с ними люди привезли и яйцо, из которого доносился писк. Специалисты советовали не пытаться спасать птенца - слишком малы были шансы выжить. Но спустя несколько часов из яйца все-таки появился крошечный совенок. Теперь за его жизнью следят сотни людей. Подробности - в материале «КП-Самара».

Корзинка с совятами

История началась в Пестравском районе, примерно в 150 километрах от Самары. Местные жители пошли кормить диких кошек возле заброшенного дома и неожиданно заметили на земле кучку маленьких совят.

Гнездо с птенцами, слева в углу - совиное яйцо. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Люди написали мне, что нашли шестерых совсем крошечных птенцов. А рядом лежало яйцо. И что сейчас оно шевелится и даже попискивает. Самое удивительное, что яйцо после падения с высоты осталось целым. Как оно вообще уцелело - до сих пор загадка. Я сразу сказала: срочно везите их ко мне. А пока положите яйцо к совятам, пусть они согревают его своим теплом», - рассказывает Галина.

Через несколько часов птицы были уже в Самаре.

Специалисты советовали даже не пытаться

Когда совята оказались у Галины, она начала срочно искать информацию и консультироваться с людьми, которые занимаются реабилитацией сов. Ответы опытных орнитологов были неутешительными.

«Мне говорили, что не стоит даже пытаться выводить этого птенца. Что он родится слабым, погибнет в течение нескольких дней, что он будет больным и заразит остальных. Но заморозить яйцо с живым существом внутри я бы не смогла. Оно пищало внутри, так громко, что мне стало его жалко».

Вместе с сыном Галина начала буквально вручную создавать условия для выживания будущего совенка.

Совята принимают солнечные ванны. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Я следила за температурой, влажностью. Мне объяснили, что яйцо уже нельзя переворачивать, потому что птенец уже начал проклевываться. Если его случайно перевернуть, процесс может сбиться».

Тогда женщина сделала для него своеобразное гнездо и посадила сверху самого маленького совенка, чтобы он грел яйцо своим телом.

«Захожу - а там уже птенец»

Дальше события развивались стремительно.

«Минут через сорок я зашла проверить яйцо и вижу, что в гнезде уже сидит птенец. Он даже сам выбрался из под брата и был уже почти сухой. Для меня это стало настоящим потрясением. У меня впервые в жизни вылупился птенец прямо дома. До этого приносили уже подросших голышей, но чтобы прямо из яйца - такого никогда не было».

Но трудности с новорожденным малышом только начинались. У Галины своих трое взрослых детей, но тут, как признается женщина, она снова почувствовала себя матерью, будто сама выносила.

Совята уже покрылись нежным пухом. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Сразу после рождения в первые сутки кормить малыша было нельзя: должен рассосаться желточный мешок. Только спустя примерно 24 часа женщина впервые взвесила новорожденного, он весил всего 17 граммов.

Критические первые дни

Состояние малыша было тяжелым, он был очень слабым, головку сам не держал. Для совенка Галина делала специальное питание. И это тоже занятие не для слабонервных. Дело в том, что сов ни в коем случае нельзя кормить привычным человеку мясом – курицей, говядиной. Подходит единственное питание – мыши!

«Я рубила мышей практически в фарш, добавляла в эту смесь кальций, витамины. Первые дни для совенка - самые важные. Важно, чтобы не развился рахит, чтобы он получал полноценное питание, как от родных мамы и папы. Первые двое суток он прибавлял всего по три грамма в день. А должен был хотя бы по десять. Это было критично».

Тогда женщина решила пойти на необычный шаг. По словам реабилитолога, в природе родители передают птенцам необходимые для пищевариения бактерии во время кормления. Но у найденных совят родителей рядом не было.

«Я понимала, что у него практически нулевая микрофлора. Тогда я начала собирать слюну старших совят и переносить малышу».

Кроме этого, Галина стала давать совенку сразу несколько видов пробиотиков. Усилия оправдались – птенец начал набирать вес. Сейчас спасенному птенцу уже неделя.

«Сегодня ему ровно семь суток, и он весит уже 77 граммов. Это хорошая норма. Он уже чистится, топает лапками».

Почему совят не вернули родителям

Сначала специалисты рассматривали вариант вернуть найденных совят обратно в лес.

«Нам советовали посадить их в корзину и поднять на дерево, чтобы родители услышали писк и начали кормить. Но реализовать это оказалось слишком сложно. Гнездо находилось очень высоко. Люди говорили, что самим туда не забраться, нужна вышка или спасатели. Кроме того, погода резко испортилась. Тогда были холодные дни. Самые маленькие совята погибли бы от переохлаждения».

Так совята спят. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Галина признается, что решение оставить птенцов у себя далось ей тяжело. Родители есть родители, а искусственное выкармливание всегда хуже. Но рисков, связанных с возвратом совят, слишком много.

Будут готовить к дикой жизни

Когда совята окрепнут, их планируют передать в реабилитационный центр, где птиц будут готовить к жизни в дикой природе. Сейчас же главная задача - прокормить необычное семейство. Чтобы они выросли до реабилитационного центра, нужно примерно 500 мышей. В день они съедают по 30 штук мышей, стоимостью сто рублей. Но после публикации в группе ВКонтакте информации о найденных совятах, жители Самарской области начали помогать Галине. Женщина признается: без этой поддержки справиться было бы почти невозможно. А маленький совенок, которого специалисты почти списали со счетов, сейчас уже уверенно топает по коробке рядом со своими братьями и просит кушать.

