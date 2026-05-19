«Лада» в КХЛ. Точка»: губернатор опроверг слухи о финансовых проблемах тольяттинского клуба

В этом сезоне «Лада» не попал в плей-офф

В сети появились слухи о трудностях в тольяттинском хоккейном клубе «Лада». Якобы он испытывает финансовые трудности и может покинуть Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ). Эта информация быстро разлетелась по пабликам, расстроив болельщиков команды. Ситуацию с «Ладой» 19 мая 2026 года прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Слухи о проблемах с финансированием

В 2025 году тольяттинский хоккейных клуб «Лада» вернулся в Континентальную Хоккейную Лигу. У команды сменилось руководство, а также появился новый спонсор – компания «Полипласт». В начале сезона «Ладу» тренировал Борис Миронов, но после неудачного старта клуб возглавил Павел Десятков. В этом сезоне тольяттинцы набрали 47 очков в 68 играх, заняли предпоследнее 10 место в Западной конференции и не попали в плей-офф.

Недавно в медиа появилась информация, что клуб вернулся в КХЛ ненадолго и уже в следующем сезоне не сможет принять участие в высшей лиге из-за проблем с финансированием.

«Лада» снимается с КХЛ, «Самара» – с Единой Лиги ВТБ: клубы из Самарской области не примут участие в следующем сезоне элитных лиг России по хоккею и баскетболу из-за проблем с финансированием. Это уже третий раз, когда «Лада» прекращает свое участие в КХЛ: ранее тольяттинцы снимались с турнира в 2010 и 2018 годах», - писали «Mash на спорте» и «Перехват».

Также в СМИ обсуждали тему смены руководства ЦСК ВВС (который в этом сезоне стал фарм-клубом тольяттинцев) на фоне финансовых проблем «Лады». Была информация, что «летчики» могут перейти под управление Олега Матвеева - владельца «Академии» и ХК «Самара».

Подобные новости очень встревожили болельщиков Самарской области. В комментариях в социальных сетях фанаты просили рассказать правду о трудностях «Лады» и выражали беспокойство за будущее хоккея в области.

Федорищев опроверг слухи

19 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы встревоженных болельщиков. Глава региона сообщил, что получил множество сообщений о судьбе хоккейного клуба «Лада». Он успокоил фанатов, заявив, что клуб продолжит играть в КХЛ и не испытывает финансовых проблем.

«Сегодня провел встречу с Александром Шамсутдиновым, председателем совета директоров группы компаний «Полипласт» - стратегическим партнером хоккейного клуба. Главное - «Лада» будет и дальше выступать в чемпионате КХЛ. Могу заверить: правительство Самарской области совместно с «Полипластом», как и планировалось, продолжает поддерживать нашу легендарную хоккейную команду. «Лада» в КХЛ. Точка».

Кроме того, глава региона отметил, что «Ладе» предстоит провести серьезную работу, чтобы подготовиться к следующему сезону КХЛ. Вячеслав Федорищев заверил: правительство и спонсоры готовы для этого создать все необходимые финансовые условия.

«В межсезонье «Ладе» предстоит провести большую подготовительную работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений. Несомненно, Тольятти заслуживает, чтобы команда боролась за высокие турнирные позиции, радовала многочисленных болельщиков красивой игрой и победами. Правительство и спонсоры помогут, финансовые условия создадим».