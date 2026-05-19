Сядут в тюрьму и оплатят ущерб: суд приговорил к реальным срокам мужчин, напавших на самарского депутата и его подругу

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые напали на депутата Сергея Турусина и его подругу в Самаре. Инцидент произошел в прошлом году. Депутат приехал на помощь к своей знакомой и попал под горячую руку. Ему угрожали расправой, били стекла в машине и тыкали ножами в кузов. Суд приговорил нападавших к реальным срокам. Обидчикам также придется заплатить штраф. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Били стекла и тыкали ножами

Эта история разыгралась в общежитии на Заводском шоссе, 66 в Самаре вечером 20 января 2025 года. Местная жительница увидела, как незнакомцы избивают ее соседа. Женщина вызвала скорую, а приехавшие медики сообщили обо всем в полицию. Нападавшим это не понравилось: они набросились на самарчанку с угрозами.

Приехавшие на место ЧП полицейские посоветовали женщине переночевать в другом месте, дабы избежать мести. Но она боялась даже выйти: разъяренная толпа к тому моменту увеличилась до десятка человек. Самарчанка позвонила своему знакомому, депутату Кировского райсовета Сергею Турусину, и попросила отвезти ее к подруге. Он приехал – и сам стал жертвой обидчиков.

Агрессивно настроенные мужчины обступили машину депутата, стали бить стекла и тыкать в кузов ножом. Когда Турусин пытался сдать назад, один из хулиганов разбил ему заднее стекло. Депутату пришлось вооружиться травматическим пистолетом, чтобы отбиться от разгневанной толпы.

Получили реальные сроки

Как потом сообщили в ГУ МВД по Самарской области, раненным в результате нападения мужчинам оказали доврачебную помощь и доставили в больницу. На нападавших завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В мае 2026 года суд вынес приговор двоим хулиганам. Один получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, другой 2 года и 7 месяцев. Они также заплатят материальный ущерб Турусину в 51 193 рубля.