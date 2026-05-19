Уход Яковлева и слухи о будущем игроков: последние новости «Крыльев Советов» на 19 мая 2026 года

Сезон 2025/26 завершен. Самарские «Крылья Советов» заняли итоговое 11 место в турнирной таблице РПЛ. Зелено-бело-синие набрали 32 очка в 30 играх чемпионата. Сейчас команда отправилась на заслуженный отдых. Рассказываем последние новости «Крыльев Советов» на 19 мая 2026 года.

30 тур

Сезон «Крылья Советов» закончили на положительной ноте. Самарцы в дерби обыграли «Акрон» с разгромным счетом 4:1 и сохранили место в РПЛ без стыковых матчей.

Матч сложился для зелено-бело-синих настолько удачно, что целый ряд футболистов попали в различные версии сборной последнего тура РПЛ. Например, игроки «Крыльев» полностью забрали топ у читателей «Спорт-Экспресса». Подписчики «СЭ» выбрали Сергея Булатова лучшим тренером, Сергея Песьякова лучшим вратарем, Николая Рассказова лучших защитником, Максима Витюгова лучшим полузащитником, Амара Рахмановича лучшим нападающим.

Отпуск

Отдыхать футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» будет до 16 июня. 16 июня самарцы соберутся в Москве для прохождения медосмотра, после чего начнется подготовка к новому сезону Премьер-лиги.

На летних сборах «Крылья» планируют провести шесть контрольных матчей, первый из которых намечен на 28 июня.

Уход Дмитрия Яковлева

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в скором времени покинет свой пост.

18 мая на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Яковлев покидает правительство региона. При этом Федорищев отметил, что председатель совета директоров доработает в клубе до конца сезона.

Журналист и инсайдер Иван Карпов поделился, что Яковлев покинет свой пост после окончания работы по лицензированию клуба на следующий сезон.

Слухи

После прошедшего сезона у большего количества игроков закончились контракты. Пока клуб не проводил работу по переподписанию трудовых соглашений с футболистами. В медиа уже стали появляться слухи о будущем некоторых игроков.

Так, по информации «Sport Baza» Самару покинут Евгений Фролов, Никита Чернов и Алексей Сутормин, а Иван Лепский, который провел этот сезон в «КС» на правах аренды, подпишет с командой полноценный контракт:

«По информации «Sport Baza», защитник, который прошедший сезон провел в Самаре на правах аренды, намерен остаться в клубе. В «Динамо» на Лепского не рассчитывают. По нашим данным, «Крылья» покинут три футболиста: Евгений Фролов, Никита Чернов и Алексей Сутормин. У всех заканчиваются контракты».

При этом о возможном уходе Никиты Чернова сообщают разные источники. Чернов находится в самарском клубе в аренде. В медиа есть информация, что защитник ведет переговоры с «Локомотивом». Бронзовые призеры РПЛ предлагают Чернову контракт по схеме «1+1».

В сборной только Бобер

Были опубликованы списки молодежной и основной сборных России на летние сборы. В основную национальную команду из «Крыльев Советов» никто не попал.

В молодежную сборную был вызван Иван Бобер, который является воспитанником «КС», но выступает на правах аренды за «Нефтехимик».