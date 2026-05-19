«Сикс-севен» под запретом: тольяттинским школьникам нельзя выкрикивать на уроках загадочное число

В одной из гимназий Тольятти появилось необычное предупреждение: ученикам запретили использовать мем «67». Нарушителям грозит наказание. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, откуда взялось загадочное число и почему оно выводит из себя учителей.

Наказание — задачи по алгебре

В школах Тольятти начали бороться с новым вирусным явлением. В кабинете одной из гимназий повесили предупреждение: ученикам запрещается выкрикивать на уроках «67». Нарушителей обещают наказывать, причем, по словам очевидцев, «вполне заслуженно».

Вот что написано на самом предупреждении, фото которого недавно появилось в соцсетях:

«Запрещенные слова в 217 кабинете:

· 67

· 6,7

· Шесть семь

· Шесть делить на семь

· Шесть умножить на семь

· 68 — 1

· 66 + 1

· Шесть или семь».

И дальше — страшная для школьника угроза:

«Кто осмелится произнести одно из вышеперечисленных слов, сразу садится решать 67 задач по алгебре и геометрии».

Любопытное предупреждение появилось в тольяттинской гимназии, по крайней мере, так утверждают очевидцы. Фото: соцсети

Звучит устрашающе. Хоть и с юмором!

«67»: мем без смысла

Сначала поясним для тех, кто не в курсе. «67» (или «six-seven») – это вирусный интернет-мем, который в 2025–2026 годах захватил подростков по всему миру. У выражения нет фиксированного смысла, его используют как абсурдный ответ на любой вопрос, чтобы поднять настроение или просто позлить взрослых.

Источников у мема несколько. Главный – песня рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», вышедшая в декабре 2024 года. В треке есть строчка «6-7…» — цифры не несут смысла, просто артисту понравилось звучание.

Также есть версия, связанная с баскетболистом ЛаМело Боллом, чей рост — 6 футов 7 дюймов. В англоязычной среде его часто называли «Six-Seven».

Как бы то ни было, но подростки подхватили фразу. Теперь при любом упоминании чисел 6 или 7 на уроке: открыли страницу 67, до звонка осталось 6–7 минут – класс взрывается криками «сикс-севен». Учителя не в восторге, дисциплина рушится.

«Нет бы вовлечься в игру»

Жители Тольятти в комментариях к посту о запрете разделились на два лагеря. Одни вспомнили, что в их детстве тоже были странные тренды:

«А в моем детстве было «а ты купи слона».

Кто-то считает, что запретами проблему не решить, а можно только усугубить:

«Нет бы вовлечься в игру, чуток отвлечься, покреативить, как это перевернуть в пользу. Но наша педагогика — запретить. Хотя прекрасно знают, что запретами делают только хуже, как минимум усиливая интерес».

«Это как с квадроберами. Как только перестали обращать внимание, тут же пропали!».

Другие более философски подходят к вопросу:

«Такие бесславные шутки были во все времена. Просто мы взрослеем и перестаем понимать приколы нового времени. А стоит сказать что-то из своего времени — подростки начинают смотреть на нас как на мамонтов».

Еще одна тольяттинка подошла к вопросу с юмором:

«У меня в холодильнике майонез 67% жирности. Внуки ржут и под стол сползают от смеха — решила покупать другой майонез».

Ограничение — не выход?

Ситуация с «67» уже вышла на федеральный уровень. Общественники заявили, что вирусный мем провоцирует агрессивное и неадекватное поведение школьников, срывает уроки и мешает занятиям. Однако психологи и эксперты относятся к запретам скептически.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, ограничение — не выход:

«Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, что к этому надо относиться очень деликатно».

Психолог Ольга Андронникова в интервью ТАСС отметила, что «67» стал «флагом поколения», который позволяет подросткам чувствовать себя принадлежащими к большой истории. А запреты в подростковом возрасте, наоборот, подогревают интерес.

Она привела в пример пермского учителя, который поступил грамотно: в шутку запретил мем, но при этом обыграл его, превратив в учебный инструмент — предложил найти 67 ошибок или решить 67 примеров. Дети быстро наигрались, и мем перестал их беспокоить.

Опасные тренды прошлого

То, что сейчас происходит с «67», напоминает другие подростковые увлечения, которые не так давно сотрясали Самарскую область.

В июле прошлого года по соцсетям разлетелись видео, где самарские подростки забирались на дорожные знаки, висели на них вниз головой и снимали это под трек Канье Уэста — тот самый челлендж с позой распятия.

Тогда жители города тоже разделились во мнениях. Одни считали это безобидным весельем и проявлением творчества, другие указывали на опасность и порчу имущества.

К счастью, никто из самарских подростков серьезно не пострадал. А вот в Свердловской области школьница, пытаясь повторить тренд, сломала себе челюсть.

