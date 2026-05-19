Беншимол сыграет на ЧМ, а Искаков заменит Тедеева: последние новости «Акрона» на 19 мая 2026 года

Беншимол станет первым игроком в истории «Акрона», который сыграет на ЧМ

Тольяттинский «Акрон» завершил сезон на 13 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-черные набрали 27 очков в 30 турах и попали в стыковые матчи. Рассказываем последние новости «Акрона» на 19 мая 2026 года.

В стыковых матчах сыграет с «Ротором»

Тольяттинский клуб поборется за право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором», который занял четвертое место в Первой лиге. «Ротор» набрал 56 очков в 34 играх, стал третьей командой Первой лиги по забитым мячам (47 голов) и второй по пропущенным голам (26 пропущенных мячей). Победитель противостояния будет определен по итогам двух матчей.

20 мая «Акрон» сыграет на выезде на «Волгоград Арене». 23 мая тольяттинцы в ответной игре примут «Ротор» на «Солидарность Самара Арене».

Увольнение Тедеева и новый тренер

Сезон «Акрон» закончил крайне неудачно. В последнем туре тольяттинцы в самарском дерби разгромно проиграли «Крыльям Советов» - 1:4.

Сразу после игры «Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера клуба.

На игры с «Ротором» исполняющим обязанности главного тренера назначен Мурат Искаков, который входил в тренерский штаб Заура Тедеева.

Сборники

Сборная России по футболу объявила состав национальной команды на летние сборы. В основную команду из «Акрона» никто не был вызван. Зато в молодежную сборную попали двое футболистов красно-черных.

Вратарь Игнат Тереховский и полузащитник Дмитрий Пестряков вошли в состав команды Ивана Шабарова. Молодежка начнет сборы в Новогорске, после чего отправится в Анталью, где дважды сыграет с Ираком.

Кроме этого, Жилсон Беншимол попал в окончательную заявку Кабо-вербе и выступит вместе со своей национальной командой на Чемпионате мира 2026 года. Беншимол станет первым игроком в истории «Акрона», который сыграет на ЧМ.

Дзюба - лучший игрок

Артем Дзюба стал лучшим игроком «Акрона» в сезоне по версии приложения ГОЛ. По индексу приложения, который считает полезные действия игрока на поле, Дзюба получил оценку 7,0.

В тройке лучших помимо Дзюбы оказались Роберто Фернандес (6,9) и Марат Бокоев (6,9).