Холода в Самарской области закончились. Судя по прогнозам синоптиков, на регион надвигается жара. В предстоящие дни дождей не будет, а воздух прогреется до +30 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 16-17 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 16 мая, пройдет небольшой дождь. Но за окном уже будет значительно теплее, воздух прогреется до +12...+17 градусов. Днем ожидается жаркая погода до +25...+30 градусов. Осадков не будет, порывы юго-восточного ветра составят 7-12 м/с.

В воскресенье, 17 мая, воздух так же прогреется до +25...+30 градусов. Юго-восточный ветер станет слабее, он будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Метеорологи Gismeteo тоже обещают самарцам жаркие выходные без осадков. Температура воздуха составит +29 градусов днем и +20 градусов ночью. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

По информации Яндекс Погоды, днем в субботу, 16 мая, в Самаре ожидается +30 градусов. В воскресенье, 17 мая, погода будет солнечной. С утра столбики термометров покажут +22 градуса, затем температурный фон повысится до +29 градусов.