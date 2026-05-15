Киста оказалась злокачественной: самарские врачи спасли пациентку с двойной маткой и подарили ей шанс стать мамой

Девушке сохранили обе матки. Фото: СамГМУ

В Самаре онкозаболевание возникло у 27-летней девушки с редкой анатомией – двойной маткой. Пациентка могла навсегда потерять возможность испытать в будущем радость материнства, но врачи справились со сложным клиническим случаем. Благодаря слаженной работе гинекологов и онкологов удалось удалить опухоль и спасти репродуктивное здоровье девушки. Подробности – в материале «КП-Самара».

Редкая особенность

В Клиники СамГМУ обратилась пациентка с врожденной аномалией развития и онкологическим заболеванием. По словам акушера-гинеколога Ольги Головиной, изначально случай привлек внимание уникальной особенностью строения пациентки – удвоением матки.

«У девушки достаточно редкая анатомическая особенность: две матки одинакового размера, две шейки, но при этом одно влагалище. Обе матки оказались полноценными, без признаков недоразвития. Хотя обычно при такой патологии одна матка развита хуже. Однако тут мы увидели равные размеры, что означало: пациентка может забеременеть, выносить и родить ребенка как за счет правой, так и за счет левой матки», – объяснила Головина.

Девушка решила проконсультироваться по поводу кисты яичника, которую ей удалили в плановом порядке. Операцию провели лапароскопически за 15-20 минут с сохранением всех органов. Уже на третьи сутки пациентку выписали. После хирургического вмешательства пришли результаты гистологии, которые изменили всю картину. Они показали в удаленной кисте злокачественное новообразование.

Операция прошла успешно. Фото: СамГМУ

Сохранили обе матки

После получения таких результатов пациентка поступила на лечение в Самарский областной клинический онкологический диспансер, где прошла обследование. Врачи Клиник заранее согласовали с коллегами забор яйцеклеток, чтобы сохранить фертильность девушки и позволить ей в будущем использовать собственный биоматериал в случае необходимости химио- или лучевой терапии.

В процессе лечения пациентке удалили яичник, в котором раньше находилась опухоль. В дальнейшем в краях резецированной ткани патологии не обнаружили. Онкологи подтвердили, что благодаря предыдущей операции все злокачественные клетки уже удалены. Это позволило избежать распространения болезни.

При этом девушке сохранили обе матки. Сейчас она вернулась к обычной жизни, сохранив способность забеременеть естественным путем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал