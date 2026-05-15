Более 600 завышенных контрактов на 5 млрд рублей: пятилетнюю аферу в сфере здравоохранения раскрыли в Самарской области

В отношении подозреваемых и неустановленных должностных лиц завели девять уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Крупную аферу в сфере здравоохранения при поставках медицинского оборудования раскрыли в Самарской области. В течение пяти лет для больниц региона закупали оборудование по завышенной цене без здоровой конкуренции. Общая сумма этих контрактов превысила 5 миллиардов рублей. Сейчас из-за этого заведено девять уголовных дел. Кого подозревают в мошенничестве на миллиарды и как продвигается расследование – в материале «КП-Самара».

Преступная схема на пять лет

По версии следствия, мошенническая схема в сфере здравоохранения была создана в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Предполагается, что в ней были замешаны бенефициары трех коммерческих компаний и руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области.

«Установлено, что указанные лица вступили в сговор с представителями ГКУ СО «Самарафармация» и министерства здравоохранения Самарской области», – прокомментировала пресс-служба регионального ФСБ.

Они планировали похитить бюджетные средства, которые выделяют на покупку медицинского оборудования. За пять лет, с 2020 по 2025 годы, было заключено 605 таких контрактов.

«Поставщики определялись неконкурентным способом, а стоимость поставляемого оборудования искусственно завышалась через подконтрольные организации», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Общая сумма контрактов по покупке оборудования по завышенной цене превысила 5 миллиардов рублей. Минздраву Самарской области причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.

Девять уголовных дел, четыре подозреваемых

Противоправную деятельность в сфере здравоохранения выявили и задокументировали в 2025 году по итогам оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД. Примерно в это же время вопрос о махинациях в территориальном фонде ОМС поднимали на оперативном совещании в правительстве Самарской области. По итогам проверки с 2023 по 2025 годы выяснилось, что фонд «оплачивал» лечение умерших пациентов и призывников, выбывших из системы ОМС. Тогда губернатор Вячеслав Федорищев поручил передать правоохранительным органам данные о нарушениях в ТФОМС.

Подозреваемыми по делу о махинациях с медицинским оборудованием являются четыре человека – три бенефициара коммерческих фирм и руководитель территориального фонда ОМС. В отношении них, а также неустановленных должностных лиц завели девять уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным УФСБ по Самарской области, трое фигурантов дела сейчас в СИЗО. 5 и 6 мая им продлили арест на два месяца. Четвертый подозреваемый находится в федеральном розыске. Вероятно, речь идет о руководителе территориального фонда ОМС Самарской области Владиславе Романове: его объявили в розыск в конце 2025 года. Мужчину планировали задержать в его день рождения, 8 декабря. Однако он отменил торжество и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы выясняют, кто еще может быть причастен к многомиллиардной афере, а также выясняют другие подробности дела.

