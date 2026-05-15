Восемь человек загадочно исчезли в Самарской области в 2021 году. Их поиски продолжаются до сих пор

13 апреля 2021 года из своего дома в Похвистнево ушла 67-летняя Галина Сарафанова. Она была в халате с цветочным рисунком, в синем платке и коричневом кардигане. С тех пор ее никто не видел. В том же году в Самарской области пропали еще несколько человек - мужчины и женщины, пожилые и совсем молодые. Одни ушли из дома и не вернулись, другие выехали в гости и исчезли по дороге. Спустя пять лет поиски не прекращены. Но ответа на вопрос, где они, что случилось, живы ли, до сих пор нет. «КП-Самара» рассказывает о людях, которые исчезли при загадочных обстоятельствах и до сих пор не выходят на связь.

Ушла в халате и не вернулась

Галина Сарафанова жила в своем доме в Похвистнево. Судя по ее фото, у нее был огород, за которым она ухаживала и на котором выращивала овощи и цветы. Родственники регулярно заходили проведать ее. Но, когда пришли к ней утром 13 апреля 2021 года, ни дома, ни на приусадебном участке женщины не оказалось.

Родственники рассказывали волонтерам, что у Галины были проблемы с памятью. Куда она могла пойти, зачем вышла из дома рано утром - неизвестно. Даже никто из соседей не видел, в какую сторону она направилась.

На момент исчезновения женщине было 67 лет. На вид ей можно было дать лет 70. Рост примерно 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до плеч. Была одета в халат с рисунком цветка, коричневый кардиган, синий пуховик, черные спортивные брюки, черную кофту и темно-коричневые ботинки. На голове, скорее всего, был синий платок. С момента исчезновения прошло пять лет. Галину до сих пор не нашли.

Трое из Похвистнево

Похвистнево - небольшой город в 165 км от Самары. В 2021 году отсюда пропали сразу три женщины. Помимо Галины Сарафановой, в полицию обращались родственники еще двух местных жительниц.

Самая младшая из них - Ульяна Овчинникова 2002 года рождения, она ушла из дома по улице Революционной 25 ноября 2021 года примерно в семь вечера. Девушке на тот момент было 19 лет. Приметы: рост 175 сантиметров и необычное лицо ромбовидной формы, а также скошенный лоб, дугообразные брови, карие глаза, прямой нос, размер обуви 42-й. На момент исчезновения была одета в синюю вязаную шапку, фиолетовый пуховик, черные брюки и черные ботинки.

Третья пропавшая — Галина Семенова 1948 года рождения. Она ушла из дома на улице Неверова 1 июня 2021 года примерно в восемь часов вечера. Женщине было 73 года. Приметы: рост 160 сантиметров, прямоугольное бледное лицо, дугообразные брови, серые глаза, средний вогнутый нос, длинные прямые седые волосы. Была одета в зеленый халат с цветочным узором и белые шлепанцы.

Ориентировки были направлены во все службы и подразделения самарской полиции, а также волонтерским организациям. Поиски не прекращены до сих пор. Сейчас они уже не ведутся в активной фазе, когда волонтеры прочесывают местность. У полиции и волонтеров надежда на ориентировки и внимательность жителей.

Мужчины, исчезнувшие без следа

В 2021 году в Самарской области пропадали и мужчины. У каждого из них своя история исчезновения.

Геннадий Иванов, 36 лет, пропал 26 июня 2021 года в селе Спасское Сергиевского района. Он сам из Башкирии, жил в Самаре, а в Спасское приехал в гости к теще. По официальной ориентировке, его рост 180 сантиметров.

Местные жители утверждают иначе: «Он гораздо ниже, 165–170, не более того». Особые приметы: родимое пятно в форме точки под левым глазом. Был одет в темно-синюю бейсболку, темное трико, светлую футболку с зелеными вставками и темные сандалии.

Вячеслав Яшин, 43 года, из Чапаевска, пропал 30 октября 2021 года. Рост - 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Сергей Шведов, 79 лет, из Самары, пропал 22 июня 2021 года. Носит очки. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы с залысиной. На момент пропажи мог быть дезориентирован.

Александр Васенков, 41 год, из Тольятти, пропал 27 мая 2021 года. Рост 174–176 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, светлые глаза.

Иван Яшуткин, 80 лет, из Суходола Сергиевского района, пропал 29 апреля 2021 года. Рост 160 сантиметров, худощавый, стрижен налысо.

Что говорят волонтеры и полиция

Все ориентировки на пропавших размещены на официальных ресурсах самарской полиции. Судя по ним, ни один из исчезнувших не имел отношения к криминалу. Это обычные люди - пенсионеры, мужчины среднего возраста и девушка, которая выглядела как подросток. Кто-то ушел из дома в халате и тапочках, кто-то - в пуховике и ботинках. Их искали пешим образом, прочесывая местность, а также с собаками и при помощи квадрокоптеров. И все безуспешно.

Пять лет - огромный срок. Но поиски не прекращены. Родственники надеются на лучший исход, а волонтеры напоминают: любые, даже самые незначительные сведения могут помочь вернуть человека домой.

Если вы что-то знаете о судьбе этих людей — сообщите в полицию или на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

