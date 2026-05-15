Покрасила волосы в рыжий цвет и сменила имидж: Валерия Усачева из Самары кардинально преобразилась на проекте «Пацанки»

Валерия Усачева из Самары сменила образ на шоу "Пацанки" фото: шоу "Новые Пацанки"

Новая неделя в школе «Пацанок», в которой проходит «учебу» Валерия Усачева из Самары, стала для участниц настоящим испытанием на принятие себя. На этот раз девушки работали не только над поведением и внутренними установками, но и над внешним преображением. Им предстояло отказаться от привычных образов, попробовать новый стиль и взглянуть на себя с другой стороны. Валерия Усачева не только изменила внешность, но и по-новому оценила свои особенности и задумалась о любви к себе. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Время полюбить себя

Утро для участниц началось шумно: девушек разбудил громкий звук сирены, их попросили срочно собрать вещи и спуститься вниз. В холле их уже ждал именитый стилист Алексей Сухарев, который подготовил для пацанок новое испытание. Первым заданием стало показать свой любимый образ, тот, который, по мнению девушек, лучше всего отражает их внутренний мир, характер и привычный стиль жизни. Именно с этого началась неделя преображения и работы над восприятием себя.

Девушка показала стилисту свои повседневные образы фото: шоу "Новые Пацанки"

«Я не люблю обтягивающий низ, у меня большие ноги, живот и бока. Я не зацикливаюсь на одежде, могу прийти в заведение в ушанках, носках и сланцах», – рассказала про свой образ Валерия.

«Свести все в шутку всегда проще, чем подать себя всерьез. Ты слишком красивая, чтобы быть смешной», – прокомментировал Алексей.

Валерия призналась, что готова к переменам и хочет попробовать себя в новом стиле. Однако главным испытанием для девушки стала встреча с психологом, во время которой участницы обсуждали свои комплексы и отношение к собственной внешности. Валерия откровенно рассказала, что, по ее ощущениям, привлекает людей не красотой, а харизмой и чувством юмора. Девушка считает, что ее внешность не такая яркая, как у других, поэтому в общении она старается больше шутить и брать открытостью. Девушке предложили посмотреть в зеркало и сделать самой себе комплименты.

На уроке с психологом Валерия рассказала. что ей нравится и не нравится в своей внешности фото: шоу "Новые Пацанки"

«Мне нравится мой нос, мои ямочки на щечках. Мне все в себе нравится», – проговорила Валерия.

Огненные волосы и платье в горох

Следующим этапом для участниц стало настоящее бьюти-преображение. Девушек отправили в один из лучших салонов красоты Москвы, где над их новыми образами работали профессионалы.

Учениц привезли в салон красоты, чтобы изменить им образ фото: шоу "Новые Пацанки"

Девушке из Самары отрезали волосы фото: шоу "Новые Пацанки"

После смены имиджа пацанкам предстояло пройти финальное дефиле, которое оказалось не таким простым. Прямо на подиуме была установлена беговая дорожка, усложняющая проходку. Жюри оценивало не только уверенность девушек, но и то, насколько гармонично они смогли представить свой новый образ. Валерии значительно укоротили волосы и перекрасили их в яркий рыжий цвет. Завершал образ женственный наряд, платье в горох, которое подчеркнуло ее новое настроение и стиль.

Валерия Усачева покорила всех новым цветом волос фото: шоу "Новые Пацанки"

«Я говорила, чтобы мое внутреннее состояние отобразили внешне, но я не ожидала, что получится идеально. Мне нравится, что в этом образе я могу быть разной», – поделилась Валерия.

Самарчанка получила за целостность образа оценку «5», за проходку средние «4,6».

Валерия стала обладательницей огненных волос фото: шоу "Новые Пацанки"

Школу покинули все

Девятая неделя в школе «Пацанок» подошла к концу и завершилась напряженной церемонией выгона. Преподаватели обратили внимание, что Валерия продолжает подкалывать Александру Гастелло, а причиной такого поведения, по их мнению, может быть стремление обеих девушек выделяться и привлекать к себе внимание.

В итоге проект покинула Александра Гастелло. Остальные участницы попрощались со школой «Пацанок», однако, как оказалось, ненадолго, преподаватели уже подготовили для девушек неожиданный и весьма необычный сюрприз на следующую неделю.