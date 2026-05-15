Покрасила волосы в рыжий цвет и сменила имидж: Валерия Усачева из Самары кардинально преобразилась на проекте «Пацанки»

Новая неделя в школе «Пацанок», в которой проходит «учебу» Валерия Усачева из Самары, стала для участниц настоящим испытанием на принятие себя. На этот раз девушки работали не только над поведением и внутренними установками, но и над внешним преображением. Им предстояло отказаться от привычных образов, попробовать новый стиль и взглянуть на себя с другой стороны. Валерия Усачева не только изменила внешность, но и по-новому оценила свои особенности и задумалась о любви к себе. Подробнее — в материале «КП-Самара».
Утро для участниц началось шумно: девушек разбудил громкий звук сирены, их попросили срочно собрать вещи и спуститься вниз. В холле их уже ждал именитый стилист Алексей Сухарев, который подготовил для пацанок новое испытание. Первым заданием стало показать свой любимый образ, тот, который, по мнению девушек, лучше всего отражает их внутренний мир, характер и привычный стиль жизни. Именно с этого началась неделя преображения и работы над восприятием себя.
«Я не люблю обтягивающий низ, у меня большие ноги, живот и бока. Я не зацикливаюсь на одежде, могу прийти в заведение в ушанках, носках и сланцах», – рассказала про свой образ Валерия.
«Свести все в шутку всегда проще, чем подать себя всерьез. Ты слишком красивая, чтобы быть смешной», – прокомментировал Алексей.
Валерия призналась, что готова к переменам и хочет попробовать себя в новом стиле. Однако главным испытанием для девушки стала встреча с психологом, во время которой участницы обсуждали свои комплексы и отношение к собственной внешности. Валерия откровенно рассказала, что, по ее ощущениям, привлекает людей не красотой, а харизмой и чувством юмора. Девушка считает, что ее внешность не такая яркая, как у других, поэтому в общении она старается больше шутить и брать открытостью. Девушке предложили посмотреть в зеркало и сделать самой себе комплименты.
«Мне нравится мой нос, мои ямочки на щечках. Мне все в себе нравится», – проговорила Валерия.
Следующим этапом для участниц стало настоящее бьюти-преображение. Девушек отправили в один из лучших салонов красоты Москвы, где над их новыми образами работали профессионалы.
После смены имиджа пацанкам предстояло пройти финальное дефиле, которое оказалось не таким простым. Прямо на подиуме была установлена беговая дорожка, усложняющая проходку. Жюри оценивало не только уверенность девушек, но и то, насколько гармонично они смогли представить свой новый образ. Валерии значительно укоротили волосы и перекрасили их в яркий рыжий цвет. Завершал образ женственный наряд, платье в горох, которое подчеркнуло ее новое настроение и стиль.
«Я говорила, чтобы мое внутреннее состояние отобразили внешне, но я не ожидала, что получится идеально. Мне нравится, что в этом образе я могу быть разной», – поделилась Валерия.
Самарчанка получила за целостность образа оценку «5», за проходку средние «4,6».
Девятая неделя в школе «Пацанок» подошла к концу и завершилась напряженной церемонией выгона. Преподаватели обратили внимание, что Валерия продолжает подкалывать Александру Гастелло, а причиной такого поведения, по их мнению, может быть стремление обеих девушек выделяться и привлекать к себе внимание.
В итоге проект покинула Александра Гастелло. Остальные участницы попрощались со школой «Пацанок», однако, как оказалось, ненадолго, преподаватели уже подготовили для девушек неожиданный и весьма необычный сюрприз на следующую неделю.