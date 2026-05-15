«Я больше не поведу туда ребенка!»: жители Тольятти пожаловались на жестокие забавы подростков-самокатчиков в скейт-парке

Жители Тольятти пожаловались на жестокие забавы подростков-самокатчиков в скейт-парке

В социальных сетях появились тревожные кадры из Тольятти. На видео подростки, проводящие время в скейт-парке сквера 50-летия АвтоВАЗа, не только демонстрируют трюки и скорость, но и, судя по опубликованным записям, намеренно причиняют физическую боль детям младшего возраста. В роликах видно, как в сторону малышей бросают тяжелые металлические самокаты, а сами видео авторы выкладывают в открытый доступ. Ситуация вызвала бурное обсуждение среди жителей города и родителей. Многие задаются вопросом, где заканчивается опасное развлечение и начинается реальная угроза для жизни и здоровья детей. Редакция «КП-Самара» решила разобраться, что на самом деле происходит в скейт-парке сквера 50-летия АвтоВАЗа.

«Больше не поведу туда ребенка!»

На представленных в сети видеозаписях видно, как подростки катаются по склонам скейт-парка, выполняют различные трюки и маневры. Однако в финале отдельных роликов в кадр попадают моменты, когда металлические самокаты летят в детей младшего возраста. При этом возникает впечатление, что это может быть следствием неосторожности и особенностей самой площадки, где динамика движения действительно повышает риск случайных травм. Вместе с тем часть пользователей социальных сетей не соглашается с такой трактовкой происходящего:

«Были с ребенком в этом скейт-парке, старшие ребята делают это все специально. Больше не поведу туда ребенка! Старшие ревностно относятся к площадке, остальные им мешают мастерство оттачивать. Какие дети безжалостные! Туда бы наряд полиции не помешало бы поставить».

«На видео видно, что эти дети специально делают подобное. Родителям и правоохранительным органам стоит обратить на это внимание».

Большая часть пользователей социальных сетей выражает обеспокоенность увиденным. В комментариях люди призывают правоохранительные органы и профильные службы незамедлительно обратить внимание на происходящее в скейт-парке, опасаясь за безопасность и здоровье детей, которые продолжают посещать эту площадку. Общественность настаивает на необходимости проверки и принятия мер, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

Детей найти не удалось

Данные видеоролики распространяются на платформе TikTok, при этом на каждом из них указан никнейм пользователя, опубликовавшего контент. Корреспондент «КП-Самара» проверила профиль автора и установила, что он, по всей видимости, не принадлежит детям, попавшим на кадры. На странице размещаются различные видео, связанные со скейт-парками и любительскими катаниями, однако конкретные ролики с участием детей из Тольятти в настоящее время обнаружить не удалось, может быть, их уже удалили. При этом сам автор канала опубликовал обращение к жителям Тольятти, в котором высказался по поводу происходящего и ситуации в личном блоге.

«Тольяттинцы, я не знаю этих людей с видео. Я просто выложил их в своем аккаунте с указанием авторства. Я ни к чему не призываю и нарушения осуждаю», – высказался автор канала.

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в правоохранительные органы с целью уточнения обстоятельств произошедшего.