В Тольятти определили победителей и призеров третьего сезона проекта «Планета ТОАЗиЯ»

Победителям и призерам проекта «Планета ТОАЗиЯ» вручили сертификаты на приобретение специализированного оборудования для класса химии. Фото предоставлено АО «Тольяттиазот»

В Тольятти определили победителей и призеров масштабного профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ». Итоги соревнований, участниками которых стали 12 команд школ города и Ставропольского района, подвели в ДК «Тольяттиазот». На протяжении семи месяцев более 200 учеников восьмых, девятых и десятых классов проходили этапы конкурса и боролись за главный приз – грант в один миллион рублей на модернизацию класса химии, приобретение специализированного оборудования и материалов для мобильной химической лаборатории. После завершающего спортивного этапа состоялось торжественное награждение чемпионов.

Химический интерактив

К финишной прямой длительного марафона ребята подошли подкованными в знаниях по химии на все сто. Многие из них учатся в профильных инженерных и химико-биологических классах и видят себя в будущем химиками на производстве. «Планета ТОАЗиЯ», призванная популяризировать естественные науки и инженерно-технические специальности, увлекла их на свою орбиту интересными конкурсными испытаниями: химией на практике – вне школьного кабинета и лаборатории, а также интеллектуальным и творческим интерактивом.

На протяжении учебного года с помощью неординарных заданий школьники погружались в науку, производственные тонкости и корпоративные ценности «Тольяттиазота».

Проходя этапы, подростки демонстрировали свои знания, таланты и командную сплоченность. Соревнования проходили в формате популярных шоу и квестов. Участники защищали научно-практические работы, выполняли олимпиаду по химии, писали экологический диктант. В качестве домашнего задания готовили профильные видеопрезентации. Результаты каждого этапа проекта оценивало экспертное жюри, состоящее из представителей ТОАЗа и Тольяттинского государственного университета: так команды набирали баллы на пути к финалу.

На всех этапах проекта ребята демонстрировали свои знания, таланты и командную сплоченность. Фото предоставлено АО «Тольяттиазот»

Шаги к будущей профессии

Ключевой темой третьего сезона проекта стали востребованные профессии завода – одного из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Например, на одном из этапов ребята отгадывали викторину по специальностям химического предприятия.

«В игровой форме школьники получили информацию, какие специалисты работают на заводе и каковы условия их труда, – отметила педагог гимназии №35 Алиса Герасименко. – В этом этапе принимали участие заводчане, заинтересовав ребят своими профессиями. Удивительно, как много возможностей на заводе есть для выпускников профильных факультетов».

В марте ребята защищали научные проекты в ТГУ и представляли тематические трехминутные видеоролики, посвященные профессиям предприятия. Так, десятиклассница гимназии №35 Татьяна Борисенко сняла видео прямо в школьном кабинете химии, используя колбу и штатив, и завоевала первое место.

«На протяжении этого года мы прошли несколько этапов, было непросто, но очень интересно, и главное, с прицелом на будущее. Благодаря проекту мы узнали много нового о работе на предприятии, а мне очень нравится именно большое производство, где я планирую после окончания вуза работать химиком в лаборатории, проводить опыты и измерения», – поделилась Татьяна.

Химический ГТО

На финальных соревнованиях команды выполняли задания на 12-ти игровых станциях, преодоление которых было невозможно без владения химической номенклатурой и формулами. На этапе сдачи химического ГТО ребята играли в гигантский надувной баскетбол и теннис, проходили полосу препятствий на батутах, шагали «гусеницей».

По словам участников, старты были занимательными, требовали скорости, выносливости и физической подготовки, чего будущим химикам не занимать. В итоге состязаний самой спортивной признали сборную школы №18.

На спортивном этапе участники соревнований выполняли задания на игровых станциях. Фото предоставлено АО «Тольяттиазот»

Гранты для занятия химией

После спортивного мероприятия организаторы проекта подвели итоги всех этапов. Абсолютным победителем третьего сезона проекта «Планета ТОАЗиЯ» и обладателем гранта компании в 1 000 000 рублей стала школа №41. Главный приз вручил команде заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

«Тольятти – город большой химии. Такие проекты необходимы, чтобы молодежь закреплялась в нашем городе и регионе. Нужно знакомить молодых людей с отраслью, развивать интерес к химии и профильным профессиям, чтобы они начали выстраивать свой путь во взрослую жизнь, – сказал Сергей Гулькин. – Проект «Планета ТОАЗиЯ» прочно закрепил за собой статус эффективного инструмента интеграции подрастающего поколения в актуальную промышленную повестку. Программа позволяет выявлять талантливую молодежь на этапе средней школы и вести ее по карьерной траектории «школа – вуз/колледж – предприятие».

Команда школы №41, ставшая чемпионом третьего сезона, участвует в проекте второй год. Сборная из учащихся девятого и десятого классов была явным лидером на многих конкурсных этапах. Как рассказала методист школы Надежда Стоколяс, сопровождавшая ребят на соревнованиях, за время конкурса дети изучали деятельность завода, историю родного города, методы очистки воды на промышленных предприятиях при подготовке научного проекта.

«Это не традиционные школьные мастер-классы и семинары представителей предприятия, а живое, интерактивное изучение предмета, что, на мой взгляд, очень важно, – подчеркнула она. – Проект выходит за рамки стереотипного взаимодействия школы и предприятия. С каждым годом этапы соревнований становятся все более интересными в совершенно разных форматах».

Капитан команды-чемпиона, десятиклассник Матвей Семагин, все свои знания постарался показать в этой игре, что у него блестяще получилось.

«Химия – мой любимый предмет, и эта отрасль дает столько возможностей для применения навыков, в том числе на производстве. Я хочу стать синтетиком и работать на крупном предприятии. Тот ценный опыт, который я получил благодаря проекту, поможет мне осуществить мечту», – заверил победитель.

По итогам турнирной таблицы серебряным призером и обладателем гранта в 300 000 рублей стала школа села Зеленовки. Третье место заняли ученики школы №75, получив 200 000 рублей на модернизацию кабинета химии. Все участники получили в подарок наборы для подготовки к единому государственному экзамену по химии.

Благодаря проекту школьники узнали о производственных процессах химического гиганта, его активах и корпоративной культуре. Многие из них уже сейчас определились с будущей профессией и местом работы.