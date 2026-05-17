«Задача - развитие спорта высшего мастерства, не забывая о детско-юношеском»: Михаил Иевлев - о фехтовании в Самарской области и перспективной молодежи

Заслуженный тренер России, президент федерации фехтования Самарской области и вице-президент федерации фехтования России Михаил Иевлев стал гостем программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Он рассказал об успехах самарских спортсменов на чемпионате России, развитии молодежи и возвращении на международную арену.

- Недавно вы вернулись с соревнований. Расскажите, что это были за соревнования?

- Соревнования проходили в Казани. Это были самые важные соревнования - чемпионат России среди взрослых. Могу похвалиться результатами: Самарская область заняла второе общекомандное место. Было два золота, бронза. Нас обошла только Москва.

- Какие виды включает в себя фехтование?

- У нас три разных вида оружия: шпага, рапира и сабля. Соответственно, они разделяются на женские и мужские. Еще есть личная дисциплина и командная.

- На чемпионате России какой вид больше медалей принес?

- Больше принесла мужская рапира.

- У нас есть знаменитые рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы. Их знают не только в области, но и по всей стране, так как они входят в сборную России. Кем еще мы гордимся в Самарской области? Есть перспективные спортсмены?

- Помимо Кирилла и Антона Бородачевых, у нас еще есть Павел Сухов - серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Бородачевы по шпаге, а он по рапире. Он возрастной, но еще действующий спортсмен. Порадовала очень Екатерина Тарасова – завоевала бронзовую медаль на чемпионате. Это тоже очень хороший результат. И сейчас она едет на этап Кубка мира в Париж. В зависимости от результата там будет решаться дальнейшее продвижение и состав сборной. Молодежь подрастает очень неплохая. В Самаре шпага хорошо развивается. И сабля в Тольятти. У нас немножко разграничение: Тольятти - это исключительно сабля, Самара - рапира и шпага.

- А где в области растят чемпионов?

- Мест, кстати, не очень-то и много. У нас центральный зал на «Локомотиве». Там у нас рапира в основном. А шпага культивируется на стадионе «Торпедо» и на ЦСКА, бывшем ЦСК ВВС. Сабля у нас развивается в Тольятти. По-моему, школа называется «Олимп». Есть некоторые небольшие частные клубы.

Еще прекрасное учебное заведение, где хорошо развито фехтование и через которое прошли все наши чемпионы, - Государственное училище олимпийского резерва, которое находится на Мичурина.

- Какие соревнования проходят в области? Наш регион принимает всероссийские мероприятия?

- У нас проходят всероссийские соревнования, которые являются отборочными в национальную команду на первенство Европы и на первенство мира. Это соревнования на призы почетного президента федерации Виктора Вдовина. И, естественно, на призы Михаила Дегтярева - министра спорта.

- Если не путаю, вы были тренером Михаила Дегтярева?

- Да, определенное время был. Еще недавно у нас прошло ПФО. Соревнования проходили в два этапа - в марте и в мае. Тоже очень хороший результат Самарская область показала. Были результаты ожидаемые и неожидаемые. В целом – нормально выступили.

В июне у нас будет грандиозное событие. В Тольятти будет проходить первенство России среди юношей и девушек от 13 до 15 лет. Почему грандиозное? Потому что в этой возрастной категории принимает участие более тысячи спортсменов.

- Как у нас обстоят дела со спортивной инфраструктурой? Есть что-то, в чем наша область нуждается?

- Это извечный вопрос. Лишнего никогда не бывает. Конечно, хотелось бы, чтобы еще один специализированный зал был построен. Но это уже где-то ближе к 2030 году.

- Это уже планы на будущее, получается?

- Мы просто не вошли сейчас в программу, потому что есть виды спорта, где ситуация совсем катастрофическая. У нас в принципе все нормально. Средне, хотелось бы лучше. Дай Бог, будет. А в некоторых видах просто совсем все сложно. Поэтому, естественно, в первую очередь им сейчас все будет строиться. Поэтому ничего страшного. Есть где тренироваться, есть с кем тренироваться. Детей сейчас очень много идет в фехтование. Очень большой наплыв.

Чем у нас фехтование очень выгодно отличается: у нас все занятия бесплатные. Что на ЦСКА, что на «Торпедо», что на «Локомотиве», что в Тольятти. Это все муниципальные школы. Занятия проводятся бесплатно.

- Фехтование это еще и специальный костюм. Экипировку тоже предоставляет федерация, или ее должен приобретать сам спортсмен?

- Здесь такая ситуация. На первоначальных занятиях для групп начальной подготовки, первый-второй год, есть нагрудники, маски, шпаги, рапиры общего пользования. Здесь не надо тратиться, и я искренне за это. Потому что понравится ребенку, не понравится. Родители вложат 20–30 тысяч в амуницию, а ребенку через неделю расхотелось. Конечно, не стоит.

В дальнейшем - хотелось бы, конечно, чтобы ситуация была получше, но пока тоже справляемся. Помогают родители. Понятно, что, когда человек попадает во взрослую сборную Самарской области, в сборную России, он обеспечивается полной экипировкой. У нас, к сожалению, крайне дорогая экипировка. В основном хорошая идет из Германии, Италии, Франции. К сожалению, китайская не сильно отвечает требованиям качества. На международных соревнованиях мы можем выступать только в костюмах и масках, которые имеют знак FIE. Это международная федерация фехтования. Поэтому вынуждены покупать, а там монополисты, цены очень высокие. Дорогостоящий, конечно, у нас вид спорта, но никуда не денешься.

- При этом доступный для того, чтобы начать им заниматься, по крайней мере, в Самарской области?

- Чтобы начать – да. Понимаете, можно костюм купить за три с половиной тысячи, а можно за 35 тысяч. Это уже право выбора родителей. За три с половиной тысячи любой может купить. У нас эти костюмы практически все выдаются. Просто в них уже нельзя на первенстве России фехтовать и на международных соревнованиях.

- Это еще от целей зависит?

- Конечно. И от результата. Человек показывает результат - естественно, экипировка у него другая. Вложения будут оправданы всегда. Хороший спортсмен – это большое дело. За ним тянется очень много людей, которые стремятся повторить его результат. Попадание в сборную России, награды на первенстве Европы, на первенстве мира - это и родительские вложения, и государственные. Это оправдано абсолютно. Потому что это не уходит просто так в никуда. Это идет в дело. Это мы воспитываем новое прекрасное поколение спортсменов.

У нас очень много работы ведется в плане патриотического воспитания молодежи. Я уверен, что, когда будет играть гимн и подниматься флаг России на международных соревнованиях, наши спортсмены даже всплакнут. Любят они свою страну, любят свой город. У нас прекрасная молодежь.

- Насколько этот тяжелый вид спорта в освоении?

- Как и любой вид спорта. Нужны вложения физические и умственные. Как правило, кто больше работает, тот и лучше выступает. Фехтование достаточно демократичный вид спорта. Там маленький может выиграть у двухметрового, полненький - у худого. У нас в основном все построено на обмане. Любые единоборства построены на обмане. У нас даже основной прием фехтования называется «финт». Показал в один сектор, уколол в другой. В футболе есть финт, в боксе, карате - везде это присутствует. Зато голова начинает хорошо работать. Чтобы обмануть соперника, нужно видеть и использовать его ошибки. Но это от среднего уровня. Пока молодые – лишь бы фонарь загорелся, и они счастливы.

- Фехтование не только про физиологию, но и про интеллект, который играет чуть ли не решающую роль?

- Я могу сказать, что решающую. Но, помимо интеллекта, еще нужен, естественно, спортивный характер. Стержень должен быть. Без него - какая бы ни была техника великая, тактика гениальная, если нет характера - это уже не спортсмен. Характер тоже воспитывается. Особенно когда видишь, что перспективный спортсмен, конечно, вкладываешься полностью. Но у нас брошенных детей нет. Если они ходят на тренировки - ими занимаются.

- Вы говорили про наплыв желающих заниматься. С чем он может быть связан?

- Я даже не знаю, с чем это связано, честно говоря. Рождаемость повысилась, может быть. Было время, когда совсем мало народу было.

Я еще хочу отметить: в Самарской области очень хорошо к спорту относятся. Начиная с губернатора. Министр наш делает очень много положительных, позитивных шагов, которые действительно привлекают молодежь в спорт. Не то что молодежь, а скорее родителей, которые слышат, видят. Если к спорту в области прекрасное отношение, то и родителей оно будет. Если, допустим, они понимают, что там полное запустение, естественно, они своего ребенка никуда не поведут.

- Можем сказать, что Самарская область – один из лидеров по развитию фехтования в России?

- Однозначно. Это состоявшийся факт. Уже не один год мы занимаем лидирующие позиции. Просто не всегда получается попасть в двойку сильнейших. Три года назад мы тоже были вторые в общекомандном зачете. Мы все время в тренде.

- В прошлом году у нас были медали Кубка мира и многие другие достижения. Насколько 2025 год можно назвать успешным?

- Желания и возможности не ограничены, но прошлый год прошел вполне успешно. Еще по работе Минспорта России хотелось бы отметить, что у нас с этого года юниоры и кадеты выступают с флагом и с гимном России на международных соревнованиях.

Дай Бог, что все-таки Михаил Дегтярев добьется, чтобы на Олимпиаде уже будет флаг и гимн нашей Родины.

- Если Россию полноценно вернут на международную арену, готовы ли наши спортсмены бороться за лидирующие позиции, и сколько самарских спортсменов составят сборную страны?

- Конечно, небольшую часть, но представительство будет неплохое. По рапире, возможно, по женской сабле и шпаге.

Возвращаться, конечно, трудно. До сих пор остались большие трудности. Понимаете, у нас же рейтинг. Когда сборная России начинает с 32-го рейтинга, мы сразу попадаем на первого номера мирового рейтинга. А у нас: встречу проиграли - до свидания. С этим немножко тяжеловато.

Но сейчас уже половина наших сборных подходят ближе к пятерке, шестерке, восьмерке. Это будет давать право выступления на Олимпийских играх. Подбираемся потихоньку.

- Какие планы у областной федерации фехтования на этот год?

- Планы нам определили президент и министр спорта России. Это развитие спорта высшего уровня мастерства, не забывая о детско-юношеском спорте. В этом году у нас получилось очень хорошо. Действительно можно похвастаться: и по спорту высших достижений - есть медали и на этапах Кубка мира, и на мире, и на Европе, и по детско-юношеским соревнованиям собрали около ста медалей. Это не просто немало, это очень немало. У нас детско-юношеский спорт развивается очень-очень хорошо. А из него, естественно, потом будет уже спорт высших достижений.

Могу отметить Антонину Бербенцеву. Она выиграла первенство России в 14 лет. Старший тренер сборной России не поверил, что она 2011 года рождения. Люди показывают феноменальный результат, на самом деле. Антонину пригласил наш мэр на заседание. Наградили и ее, и меня.

- Зимой этого года вы были назначены на пост вице-президента федерации фехтования России. Что для вас это значит?

- Для меня сейчас упростилась задача связи региона и федерации России. И не только для меня - остальные регионы через меня имеют связь именно с федерацией России. Для меня это как административная работа даже больше.

- А какие были эмоции после назначения?

- Конечно, позитивные эмоции присутствуют. Почему нет? Этого точно нельзя стесняться. Приятно и почетно.

- Какая у вас зона ответственности?

- Опять склоняется к развитию фехтования. Нельзя это конкретизировать. Это совсем не узкопрофильная тема, нельзя что-то одно выдернуть. Приходится заниматься всем: от групп начальной подготовки до спорта высшего мастерства. Так и скажу: развитие фехтования в Самарской области и в России.