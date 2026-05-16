В пятницу, 15 мая 2026 года, в самарском театре оперы и балета состоялась долгожданная премьера «Корсара». Балет Адольфа Адана был представлен в новой хореографической редакции Юрия Бурлака. Талантливые артисты, красочные декорации, яркие костюмы, хор, спецэффекты и восторженные зрители. Спектакль никого не мог оставить равнодушным. Рассказываем, как прошла громкая премьера.

Красочная премьера «Корсара» прошла в театре оперы и балета Самары

Уникальность постановки

В сентябре 2025 года театр оперы и балета ярко презентовал новый сезон на набережной Самары и показал отрывки из грядущих премьер. В числе прочего зрители смогли увидеть на фоне Волги и розового заката кусочек из «Корсара», премьеру которого анонсировали на весну 2026-го. И вот самарцы наконец дождались ее.

Балет в новой редакции впервые показали на самарской сцене 15 мая. Уникальность постановки заключается в максимально точном следовании канонической редакции Мариуса Петипа 1899 года на сцене Мариинского театра. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака опирался на бесценные записи, которые хранятся в Гарвардском университете. Ему удалось воссоздать аутентичную версию балета, сохранив его дух и стиль.

«Отчасти образ этого спектакля мне навеяла постановка Мариуса Петипа 1899 года. Она самая правильная, самая точная и, на мой взгляд, самая логичная, потому что со времени первой премьеры в Париже в 1856 году Мариус Петипа три раза обращался к этой постановке, дорабатывал либретто, уточнял детали и поставил много замечательных танцев, которые сохранились до сегодняшнего дня», – рассказал автор новой хореографической редакции.

Также балетмейстер-постановщик восстановил редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа. Именно они вдохновились поэмой Джорджа Байрона и создали его, а композитор Адольф Адан написал к нему волшебную музыку. История балета «Корсар» началась в середине XIX столетия – 23 января 1856 года. Тогда жемчужина мирового балетного искусства была показана на сцене Парижской оперы.

Особую ценность новой постановке придает исполнение оригинальной партитуры Адольфа Адана, которая впервые прозвучала в Самаре. Как сообщили в самарском театре оперы и балета, «Корсар» носит на себе яркий отпечаток эстетики романтизма. В основе красочного балета лежит приключенческая тема о жизни корсаров.

Эмоциональный и живой сюжет

Билеты на «Корсар» в Самаре были раскуплены почти полностью. В балете три действия, три картины, с прологом и эпилогом. Все начинается с корабля, разворачивается на восточном базаре, переходит в грот корсаров, гарем и завершается снова на корабле в бушующем море.

«Экзотический сюжет разворачивается, как пестрый, многоцветный восточный ковер, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения», – передали в театре.

Главным образом сюжет сосредоточен на предводителе корсаров Конраде и Медоре, которую храбрый юноша спасает из гарема. После этого молодые люди влюбляются. Партию Медоры исполнила заслуженная артистка России и Самарской области Ксения Овчинникова, а Конрада – заслуженный артист региона Сергей Гаген.

«Главной задачей было соединить сложную классическую технику с образом сильного и властного предводителя корсаров. Важно не просто точно исполнить хореографию, но и передать характер героя, его силу, уверенность и внутреннюю энергетику», – поделился Гаген.

А исполнительница партии одной из жен паши Гюльнары Анастасия Голощапова отметила, что ей сразу удалось почувствовать свою героиню. Сначала девушка появляется в роли невольницы, затем становится смелой и характерной, умеющей добиться своего. Музыкальным руководителем и дирижер-постановщиком выступил Евгений Хохлов.

Восторг зрителей

Каждое действие сопровождалось потрясающими декорациями. Базар обрамляли красивой архитектуры здания, свежая зелень с вьющимися цветами. В таинственном гроте были живописные скалы, а в гареме величественные колонны. Одна из самых эффектных сцен была со множеством балерин в пачках, которые выступали с цветочными композициями в руках.

Поражают также мастерство артистов, разнообразие ярких костюмов и наличие спецэффектов. Так, в сцене с крушением корабля используется графика, которая всесторонне передает как мирное плавание, так и дальнейший шторм. А оркестр в этой постановке дополнял хор. Живые голоса звучали как-то по-особенному в ходе балета и вызывали новые эмоции.

Зрители остались в полном восторге, громко аплодировали в течение всего спектакля, кричали «Браво», а в завершении поднялись и почтили труд артистов и создателей, даря им шквал аплодисментов стоя.

«Это была невероятная премьера! Спасибо за эту сказку, любимый театр, за все эмоции! Как всегда невероятно талантливые, красивые, любимые артисты от студентов до уже состоявшихся знаменитостей. До слез третий акт и эпилог, браво», – поделилась своими эмоциями одна из зрительниц.

«Потрясающая постановка! Браво и огромное спасибо постановщику и всем, кто участвовал в создании очередного шедевра любимого театра», – написала в соцсетях театра самарчанка.

«Постановка поражает своей многогранностью и красочностью. Все было к месту и приковывало внимание так, что не хотелось ни на что отвлекаться, даже на антракты. Получила огромное эстетичное удовольствие», – призналась еще одна зрительница.

У тех, кто не попал на премьеру, еще есть возможность посмотреть балет «Корсар». Показы пройдут также 16 и 17 мая в 15:00.

