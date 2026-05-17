Полный разгром и, возможно, прощальная игра Фролова: что произошло в матче «Крылья Советов» - «Акрон» 17 мая 2026 года

«Крылья Советов» разгромили «Акрон» в 30 туре и сохранили место в РПЛ без стыковых матчей. Встреча прошла 17 мая и завершилась со счетом 4:1 в пользу самарцев. Голами в составе «КС» отметились Амар Рахманович, Максим Витюгов и Николай Рассказов. У «Акрона» с пенальти отличился Никита Базилевский.

Активное начало и быстрый гол

Команды начали показывать активный атакующий футбол с первых минут игры. В начале тайма преимущество было у «Акрона»

Уже на четвертой минуте тольяттинцы навесом нашли в штрафной Рочу. Защитник пробил головой - Песьяков был надежен. Через несколько минут Марадившили замыкал прострельную передачу - рядом со штангой.

На 12 минуте «Крылья» ответили. Игрок хозяев отдал проникающий пас на Олейникова. Иван выскакивал к воротам, но после контакта с защитником упал на газон. Судья назначил пенальти. Исполнить 11-метровый доверили Рахмановичу. Амар развел вратаря и мяч по разным углам. 1:0

После этого тольяттинцы вновь забрали мяч. На 25 минуте мяч в штрафной получил Джаковац. Полузащитник мог забивать из выгодной позиции, но удар накрыл Печенин.

На 32 минуте Рассказов в центре поля продавил защитника, после сразу три игрока хозяев поля убегали к воротам. Однако Николай замешкался, Васютин вышел из ворот и накрыл защитника.

Разгром за 10 минут

За следующие 10-15 минут судьба матча была решена.

На 34 минуте Рахманович замыкал прострел с фланга. Мяч попал в штангу и отскочил к Витюгову. Максим без особых проблем добил в пустые ворота. 2:0.

На 41 минуте «Крылья» убежали в быструю атаку. Баньяц отдавал передачу в штрафную и попал в защитника «Акрона». Однако игрок гостей запутался, и игровой снаряд вновь оказался у Витюгова. Максим проткнул мяч в дальний угол. 3:0.

А уже через две минуты зелено-бело-синие провели еще одну атаку. Последовала передача с фланга, и Рассказов в одно касание с 11-метровой отметки отправил мяч под самую штангу. 4:0.

Выход Фролова и второй пенальти

Во втором тайме голевой феерии уже не было. Тольяттинцы больше владели мячом и пытались что-то создать у ворот Песьякова. «Крылья Советов» надежно оборонялись и остро контратаковали.

На 75 минуте «Крылья Советов» провели замену. Вместо Сергея Песьякова место в воротах занял Евгений Фролов. Фролов получил от Песьякова капитанскую повязку, а стадион стоя приветствовал 38-летнего стража ворот.

Вероятно, это последний матч Евгения за «Крылья». Летом у вратаря заканчивается контракт. Фролов выступает за «КС» с 2020 года.

Сохранить свои ворота в неприкосновенности хозяевам все-таки не удалось. На 83 минуте арбитр остановил игру после атаки «Акрона» и отправился смотреть повтор - на входе в штрафную Болдырев упал после контакта с защитником. Арбитр назначил пенальти.

11-метровый исполнил Базилевский. Никита мощно пробил в левую девятку, а Фролов прыгнул в правый угол. 4:1.

До конца игры изменить счет командам не удалось.

«Крылья Советов» заняли 11 итоговое место в РПЛ с 32 очками и сохранили прописку в высшей лиге.

«Акрон» остался на 13 строчке с 27 очками. Тольяттинцы сыграют в стыковых матчах с «Ротором».

