По-настоящему летняя жара нагрянула в Самару в середине мая / Фото: Кристина ВЕРЯСКИНА

В Самару в середине мая пришла летняя жара. В дневные часы столбик термометра поднимается выше +30 градусов. Самарцы, не дожидаясь старта купального сезона, устремились на набережную Волги и пляжи. Рассказываем, как горожане переживают аномальную жару и на сколько она задержится.

Самарцы устремились на пляжи, чтобы позагорать под майским солнцем. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Горожане устремились на пляжи

30-градусная жара нагрянула в Самару 16 мая 2026 года. На улицах города установилось настоящее пекло. За прохладой многие жители устремились к Волге – в выходные набережная и городские пляжи оказались заполнены отдыхающими. Кто-то пришел позагорать под майским солнцем, кто-то – прогуляться вдоль реки, а кто-то – поиграть в волейбол.

Любители спорта уже вовсю играют на пляжах в волейбол / Фото: Евгений Щекин

Хотя пляжи только начинают готовить к купальному сезону и оборудование еще полностью не завезли, это совсем не мешает самарцам наслаждаться отдыхом у Волги. А кто-то уже даже успел окунуться. Правда, пока этого делать не стоит – вода еще слишком холодная, да и дно реки еще предстоит обследовать.

Температура воды в Волге в Самаре на 18 мая 2026

По данным Приволжского УГМС на 18 мая 2026 года, температура воды в Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти составляет 12,2 градуса, а в Саратовском водохранилище у Самары – чуть ниже 12 градусов. Не исключено, что в ближайшие дни вода в Волге станет немного теплее – аномальная жара задержится в регионе как минимум до середины недели.

«Уровень воды в Волге снижается, а температура повышается. Совсем скоро начнется пляжный сезон, а пока что рекомендуем самарцам воздержаться от купания и дождаться разрешения Роспотребнадзора», - призвали горожан в администрации Самары.

На пляжах стало появляться специальное оборудование. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда спадет жара в Самарской области

По прогнозам синоптиков, 18 мая воздух в Самарской области прогреется до +27…+32 градусов. Будет солнечно, но ветрено. Местами возможны порывы до 15-18 м/с. Во вторник, 19 мая, ожидается аналогичная погода, но ветер стихнет. Самый жаркий день на этой неделе ожидается в среду, 20 мая. Столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов. 21 мая по-прежнему будет держаться 30-градусная жара. В конце недели температура воздуха днем не поднимется выше +28, +29 градусов.

На городских пляжах уже стали появляться лежаки / Фото: Кристина ВЕРЯСКИНА

Напомним, к купальному сезону в Самаре очистят около 162 тысяч кв. м пляжных территорий. Завезут более 29,5 тысячи тонн песка. На пляжах установят свыше 1,4 тысячи единиц оборудования: кабинки для переодевания, теневые навесы, настилы, душевые, детское оснащение и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал