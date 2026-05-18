«Райский сад» с яблонями и Горка Покорителей космоса: в самарском Ботаническом саду открыли две новые локации

Посетители могут увидеть обе новые локации. Фото: Самарский университет

В субботу, 16 мая, в самарском Ботаническом саду случилось сразу несколько знаковых событий – были открыты две уникальные локации. Теперь там появились декоративные яблони со всего мира и потомки растений, которые летали в космос еще в далеком 2013 году. Увидеть яблони на Нептуне и космические растения могут все посетители охраняемой территории. Подробности – в материале «КП-Самара».

«Райский сад»

Первой локацией стал «Райский сад». Там собрали декоративные яблони со всего мира: пурпурные «Роялти», «Вердак», «Роял бьюти», карликовая «Хелена», «Скарлет», а также сорт «Никас», названный в честь художника Никаса Сафронова.

Каждое дерево является подарком Ботсаду. Первые саженцы «Скарлет» подарили дети из Донецка – участники Университетских смен 2022 года. В Самарском университете отметили, что новые сорта органично дополнили исторический яблоневый сад, который формируется там с 1933 года – от мичуринской «Антоновки» до местных сортов селекционера Сергея Кедрина («Куйбышевская»).

Там высадили «правнуков» семян, которые летали на аппарате «Бион-М». Фото: Самарский университет

«Когда-то мы пели, что и на Марсе будут яблони цвести. А сегодня открываем сад на площадке, посвященной Нептуну! Вот и получается – около 20 сортов земных яблонь теперь цветут на Нептуне», – сказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В этот же день Ботанический сад посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он пришел погулять там вместе с мамой и обратился к жителям региона в своем канале МАХ:

«Приглашаю всех в Ботанический сад. Замечательные люди тут работают, берегут уникальное количество разных видов растений. Прекрасная природа и теплая погода. Это хорошее место, где можно отдохнуть, перевести дух и продолжать работать. Посетил с мамой, получили огромное удовольствие».

Губернатор пришел погулять вместе с мамой. Фото: Ботанический сад

Горка Покорителей космоса

Вторая локация посвящена потомкам растений, побывавших в космосе. Там высадили «правнуков» семян, которые летали на аппарате «Бион-М» в 2013 году. Они, вернувшись на Землю, успешно проросли и дали здоровое потомство. Теперь оно будет красоваться в Ботсаду.

Это не обычные культуры, а краснокнижные виды – гвоздика Андржиевского и ирис пумила (низкий). Уникальность эксперимента заключалась именно в том, что в космос отправили семена редкой природной флоры.

«Космос на дикоросы влияет очень даже хорошо: они дают высокую всхожесть, сами растения мощнее и отлично чувствуют себя на самарской земле. Теперь на эти цветы могут любоваться наши гости. Приходите гулять, вдохновляться и узнавать историю космической ботаники в самом сердце Самары», – пригласила и.о. директора Ботанического сада Ольга Калашникова.

Вторая локация посвящена потомкам растений, побывавших в космосе. Фото: Самарский университет

Первопроходцы растений-космонавтов дали старт целой серии запуска семян на орбиту. В дальнейшем самарские ученые успешно вывели в космос потомков. 19 сентября 2025 года аппарат орбитальной лаборатории «Бион-М» № 2 вернулся на Землю. После этого начались исследования семян-космонавтов: за время полета они чуть-чуть набрали вес.

Ботанический сад открыт для посещения ежедневно, кроме среды. В будни он работает с 10:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал