Супруги из Тольятти поехали за грибами и оставили машину на обочине Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Жители Тольятти отправились в Елховский район за грибами. Но «тихая охота» едва не обернулась большими неприятностями. Случайный прохожий попытался угнать их автомобиль и даже попросил у них отвертку, чтобы завести двигатель. Какие мотивы были у угонщика и чем все закончилось, читайте в материале «КП-Самара».

«Тихую охоту» прервал звон битого стекла

Супруги из Тольятти решили отправиться за грибами. Для этого они выбрали отдаленное место в Елховском районе. Оставили свою машину «ВАЗ-21102» на обочине 335-го километра дороги Казань – Буинск – Ульяновск и углубились в лес.

Супруги не успели далеко уйти. Лесную тишину нарушил звон битого стекла. Встревоженные тольяттинцы решили вернуться к машине, как оказалось – не зря. Они увидели, что незнакомый мужчина открыл капот автомобиля и копается в моторном отсеке.

Мужчина увидел на обочине трассы припаркованную легковушку и решил доехать на ней до родных Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

«Увидев вышедших из леса супругов, мужчина как ни в чем не бывало попросил у них отвертку, пояснив, что не может завести авто», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Когда возмущенный владелец заявил, что это его машина, незадачливый угонщик захлопнул капот и убежал. Супруги из Тольятти заметили, что из рюкзака, который они оставили в машине, пропали мобильник и косметичка, и обратились в полицию.

Не хотел идти пешком 170 км

Угонщика быстро задержали. Мужчина шел по обочине в нескольких километрах от места преступления, где его и поймали полицейские. Нарушителем оказался 27-летний житель Тольятти, которого ранее уже судили за угон и грубое нарушение правил дорожного движения.

Накануне мужчина находился в одном из поселков, где они с друзьями пили алкоголь. В какой-то момент он решил навестить родственников. Живут они далеко – в селе, расположенном в 170 километрах. Однако тольяттинца такое расстояние не смутило.

Он отправился в путь пешком. Но, когда увидел на обочине трассы припаркованную легковушку, решил доехать до родных на ней. Мужчина разбил стекло машины, забрал из рюкзака вещи, которые счел ценными и попытался завести автомобиль. В этот момент его и застали на месте преступления владельцы.

Отпустили под подписку о невыезде

На жителя Тольятти завели уголовное дело за кражу и покушение на угон. Мужчина полностью признал свою вину, поэтому под стражу его заключать не стали. Пока идет расследование, горе-угонщик будет находиться под подпиской о невыезде.

